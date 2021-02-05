Гадкие слова помогают россиянам снять напряжение. И запрет на мат заставил ругаться больше

После запрета на мат россияне стали ругаться еще больше. Роскомнадзор работает над тем, чтобы отучить людей от бранных слов. Но разве можно отобрать у россиян эту историческую возможность?

В феврале 2021 года в силу вступили поправки в закон, согласно которому соцсети должны мониторить и удалять в течение суток посты с нецензурными словами. За неделю до вступления поправок в силу россияне решили воспользоваться последними хорошими днями и выговориться. В итоге 25-26 января аналитики зарегистрировали 631,3 тысячи публикаций с матом в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram.

Когда поправки вступили в силу, у россиян появилось желание материться еще больше. 1-2 февраля 2021 года, которые были будними днями, специалисты зафиксировали 646,1 тысячи публикаций с матом. За эти же дни в прошлом году таких записей было 426,5 тысячи.

РБК со ссылкой на агентство «Социальные сети» рассказал, что для маскировки мата россияне стали переставлять местами буквы в словах, использовать одновременно кириллицу и латиницу, символы и цифры, ребусы и так далее. Некоторые публиковали картинки с отсылками к определенным фразам, напрямую переводили текст в иллюстрации и использовали изображения с намеком.

Роскомнадзор уверен, что наладить работу закона для соцсетей удастся не раньше марта. Можно сказать, это довольно быстро с учетом того, что некоторые ругаются даже на работе.

Мат как отдушина

Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Елена Кара-Мурза объяснила «360», что мат для людей — попытка сбросить негативную энергию.

Это очень древний лексический пласт. Это заклинательные, проклинательные практики язычества. <…> Для современного русского языкового сознания это сброс агрессивной энергии. К сожалению, этот сброс часто ориентирован против слабых, малых, против женщин Елена Кара-Мурза.

Зачастую люди не замечают, что говорят матом. Однако это не делает слова менее агрессивными, даже если они употребляются в качестве междометия.

Кара-Мурза отметила, что мата действительно не должно быть в сферах, где существует важная социальная информация. Например, в СМИ. Там государство имеет основания вводить ограничения. Однако лезть в соцсети, по мнению Кара-Мурзы, не нужно, потому что это самоуправляющаяся коммуникативная сфера. В ней лучше было бы обеспечить возможность самоорганизации.

Наличие и количество мата, по словам Кара-Мурзы, зависит от качества жизни людей.

«К сожалению, жизнь достаточно тяжелая, она провоцирует высказывания самых резких оценок, в том числе матерщины. Если люди получат возможность жить лучше, мне кажется, они смогут и жизнь свою оценивать позитивно и не будут прибегать к этим инфернальным оценкам», — заключила она.

Брань — привилегия дворянства

Заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Волков в беседе с «360» сказал, что на разных этапах существования русского народа присутствовал мат. Однако это не исключительно российская черта, так как нецензурных выражений достаточно много и в других языках.

По словам Волкова, раньше люди платили штрафы за мат — в зависимости от сословия, к которому принадлежал человек. Например, если он княжеского рода, то оскорбивший его платил много. Если оскорбленный был боярином, то чуть меньше. Простые сословия никак не наказывались, оскорбляя друг друга. Другими словами, мат был привилегией русского дворянства.

В Советском Союзе тоже ругались, хотя тогда власти к такой брани относились довольно жестко. Офицеры и унтер-офицеры могли материть простых солдат, но никак не наоборот.

Волков отметил, что мата стало много в жизни россиян, потому что падают личная и семейная культуры. По его мнению, не все родители правильно воспитывают детей, да и в школе этому уделяют недостаточно внимания.

Собеседник считает, что для большинства людей мат — разрядка, реакция на те или иные тяжелые события.

«Не думаю, что в большинстве случаев человек, который выражается каким-то образом, думает то, что говорит. Он говорит не думая. Вот сейчас коронавирус, все истории с изоляцией. Вот психологическое напряжение. Одиночество накладывает на человека многое, он нервничает. В таких случаях люди срываются и ругаются соответствующим образом», — подчеркнул Волков.

Бороться с матом можно. В первую очередь это нужно делать в школе, уверен Волков. Нужно больше внимания уделять дисциплине в учебных заведениях и прививать авторитет родителей. Только тогда, считает Волков, у детей появятся личные интересы, которые будут связаны не с «плеванием во дворе», а с определенными социальными отношениями, спортом и так далее.