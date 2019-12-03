Кровавый праздник Гадхимаи. Крупнейшее жертвоприношение в мире началось в Непале

На юге Непала начался двухдневный праздник Гадхимаи, включающий в себя ряд кровавых жертвоприношений. Торжество проводится каждые пять лет на протяжении двух с половиной веков. На нем народ мадхеси пытается задобрить богиню власти Гадхимаи и в ее честь забивает сотни тысяч животных. Долгие годы зоозащитники и непальские буддисты добиваются изменений традиций. Неизвестно, сколько животных будет убито в этот раз, но во время последнего фестиваля в 2014 их было 200 тысяч.

Праздник Гадхимаи начался рано утром во вторник с церемониальной резни козы, крысы, курицы, свиньи и голубя. Затем местный шаман предложил кровь из пяти точек своего тела. Все это происходило в условиях строгой безопасности, передает AFP.

Далее около 200 мясников с заостренными мечами и ножами вышли на обнесенную стеной арену размером с футбольное поле. Вместе с ними находились несколько тысяч буйволов, обреченных на смерть. Взволнованные паломники забрались на деревья, чтобы увидеть происходящее.

Многовековая традиция

Народ мадхеси, живущий на юге Непала, почитает этот ритуал уже около 250 лет. Они убивают коз, свиней, голубей, уток, петухов, буйволов и других животных. Мадхеси важно задобрить богиню Гадхимаи, чтобы она покончила со злом на Земле. Вера в традиции для этих людей сильнее любых возгласов зоозащитников.

Для сотен тысяч верующих, которые приезжают в храм из Индии и Непала, это возможность исполнить желания. Они проводят дни, засыпая под открытом небом и вознося молитвы перед началом праздника в деревне Бариярпур, недалеко от индийской границы.

На праздник собираются до двух миллионов человек, в том числе паломники из соседних стран, где жертвоприношения запрещены.

«У меня было четыре сестры. Восемь лет назад я загадала желание, попросив брата, и богиня благословила нас им», — рассказала «Би-би-си» Приянка Ядав из Джанакпура.

Еще один мужчина заявил, что тоже верит в богиню. И принес ей в жертву козу.

Считается, что традиция восходит к священнику, которому около 250 лет назад во сне пришла богиня Гадхимаи. Она требовала кровопролития в свою честь. Взамен на это богиня индуистской власти обещала освободить его из тюрьмы, а также даровать достаток и могущество. Священник действительно вышел из тюрьмы, после чего построил храм в ее честь и продолжил приносить животных в жертву каждые пять лет.

Храм находится в Бариярпуре, примерно в 150 километрах к югу от столицы Непала Катманду.

Мясо убитых животных часто раздают местным жителям, гостям праздника и туристам. Все остальное мясо, кости и шкуры животных, которых принесли в жертву, после праздника распродают индийским и непальским коммерческим компаниям.

Власти оказались бессильны

Многие надеялись, что вековая традиция закончится после того, как власти храма объявили о запрете жертвоприношений в 2015 году, а верховный суд Непала приказал правительству воспрепятствовать кровопролитию год спустя. Международное гуманитарное общество и Сеть защиты животных Непала праздновали победу.

Но Рам Чандра Шах, тогдашний председатель храма, сказал, что договоренность не была достигнута.

«Благочестивых индусов можно было бы попросить не приносить в жертву животных богине, но их нельзя было заставить не делать этого — и [нельзя] запретить традицию или полностью ее остановить», — сказал он в то время.

С просьбой остановить убийства еще в 2009 году выступали Брижит Бардо и Манека Ганди. Они писали открытые письма к правительству Непала, но оно оставило их без ответа. Бардо называла почитателей данной традиции «пьяными фанатиками».

Бирендра Прасад Ядав из оргкомитета фестиваля отметила, что были попытки не поддерживать традицию, но люди их проигнорировали. Они верят в этот ритуал и приходят на фестиваль со своими подношениями. При этом расходы на мероприятие, включая бесплатное питание и палатки, покрывают пожертвования.

Власти Непала провалились в попытке остановить массовое убийство животных. Но индийские пограничные службы приложили усилия, чтобы уменьшить количество смертей. Они и волонтеры в последние дни конфисковали десятки животных, которых пытались переправить через границу нелицензированные торговцы и паломники.

Местные чиновники также проводят программы по повышению осведомленности общественности о жертвоприношениях и просят верующих жертвовать деньги вместо животных. А непальские буддисты предлагают заменить мясо зверей на фрукты и овощи.