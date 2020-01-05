Мохнатые руки и странные силуэты. Как общаться с нечистой силой в Сочельник

В ночь на 7 января православные христиане и другие конфессии, живущие по юлианскому календарю, отмечают Рождество. Вечер перед праздником — Сочельник — наши предки проводили с колядками и гаданиями. Последние особенно любили девушки, и неудивительно: это был единственный день, когда можно было безнаказанно кидаться валенками в прохожих. Для иных гаданий требовались нервы покрепче — считалось, что будущее может открыть только нечистая сила. О них «360» и расскажет.

Что такое Сочельник

Для начала — небольшой ликбез. Название кануна Рождества произошло от слова «сочиво», которое обозначает сваренные в меду злаковые зерна. Именно ими обычно разговлялись после рождественского поста. Съесть сочиво можно было только после появления на небе первой звезды.

После Рождества православные христиане отмечали Святки, которые ежегодно проходили с 7 по 17 января. На протяжении 10 дней верующие радовались прошедшему празднику и окончанию поста.

Рождественский Сочельник на Руси всегда был связан с народными поверьями, которые корнями уходят в язычество. Вечером 6 января верующие отправлялись на улицу колядовать. Они ходили по домам знакомых и родственников и исполняли народные песни, которые называют колядками. В ответ им предлагали угощение. Причем на колядках брать сладости из рук нельзя — хозяин дома должен кидать их прямо в мешок.

Святочные гадания

Гадали на Руси не только в Сочельник. Зимой узнать свое будущее пытались и во время Святок, которые заканчивались в крещенский вечер 18 января. Издревле считалось, что перед Рождеством и сразу после на земле появляется нечистая сила, которая не пытается навредить людям, а даже позволяет узнать тайны потустороннего мира. Церковь всегда выступала против подобных языческих традиций, но они живы и по сей день.

Обычно в Сочельник гадали незамужние девушки, которые надеялись побыстрее найти суженого и создать семью. Обычай был популярен у всех, от крестьянок до дворянок. У потусторонних сил пытались выяснить, какая ждет судьба и когда ждать в доме сватов. Часть гаданий выполнялась в одиночку, а для некоторых нужна была компания.

Некоторые обряды со временем стали настолько популярны, что о них знают и далекие от празднования Сочельника люди. К примеру, одно из самых популярных гаданий — с башмаком. Считается, что выброшенный за забор сапог укажет носком, с какой стороны придет суженый. Однако есть куда более интересные и даже жуткие гадания, во время которых девушки пытались связаться с нечистой силой.

Гадание на блюдце

Узнавать будущее при помощи блюдца принято большой компанией. На круглый стол кладут белую простыню, а на ней рисуют большую окружность. Ее делят пополам, после чего на одной стороне пишется слово «да», а на другой — «нет». Затем по окружности нужно написать все буквы по алфавиту. По желанию к ним можно добавить и цифры.

Участницы гадания садятся за стол и зажигают три свечи, которые должны быть единственным источником света в комнате. На одной из них нагревают перевернутое небольшое блюдце, затем его ставят в круг и кладут на него пальцы. После этого девушки должны трижды сказать: «Вызывается дух…». Когда гость из потустороннего мира появляется в комнате, блюдце стучит трижды. Тогда к духу обращаются с вопросами, на которые он отвечает с помощью слов «да» и «нет», а также пользуясь буквами на простыне.

Гадание на зеркалах

Еще одним жутким гаданием считается обряд с двумя зеркалами и свечой. В Сочельник участнице обряда нужно поставить два настольных зеркала друг против друга, а между ними зажечь свечу. После этого девушке нужно сесть перед любым зеркалом и внимательно всматриваться в отражения. Когда пламя свечи начнет расплываться в своеобразном коридоре, который образуют зеркала, девушка может увидеть в нем образ суженого. Не исключено, что в образах появится кто-то менее живой. На Руси девушкам советовали быть осторожнее и не смотреть в зеркало слишком долго.

Гадание в бане

«Страшное» гадание в бане основано на тактильных ощущениях. В ночь перед Рождеством девушка должна зайти в баню, обнажить несколько частей тела и попросить нечистую силу дотронуться до нее. Если гадальщица почувствует на себе мохнатую руку, ее в будущем ждет богатый женит. Если коснется голая рука, то денег у суженого будет немного. Прикосновение шершавой руки обещает строгого мужа, а если девушка ничего не почувствует, то ей придется ждать замужества еще как минимум год.