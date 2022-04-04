Страны G7 отказались платить за газ рублями. Но холода заставят их передумать

Западные политики по-разному отреагировали на решение РФ брать плату за газ в рублях. Некоторые не увидели в этом ничего необычного и поддержали переход на сделки в национальной валюте, а страны G7 и некоторые другие государства — отказались. Однако их согласие — лишь вопрос времени, уверены специалисты. Ведь без российского газа эти страны вернутся в каменный век.

Газ за рубли

Словакия согласилась платить за российский газ рублями. Об этом заявил глава местного Минэкономики Рихард Сулик. По его словам, Словакия закупает в России порядка 85% необходимого стране газа, поэтому отказаться от поставок не может. При этом министр заявил, что искать альтернативы российским энергоносителям нужно.

«Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», — процитировало Сулика РИА «Новости».

Молдавия будет оплачивать газ в евро и рублях уже с 1 мая. Об этом сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью изданию Newsmaker.md. По его словам, организация и ранее рассчитывалась с «Газпромом» в разных валютах — в долларах, рублях и евро.

Латвийская энергокомпания Latvijas Gāze готова покупать российский газ за рубли. По данным организации, такой способ расчета не нарушает режим санкций. Однако пока новый метод оплаты еще изучают латвийские специалисты — «с точки зрения деловых интересов группы».

Ранее гендиректор латвийского оператора ГТС Conexus Baltic Grid Улдис Баррис заявил, что газ из России с 1 апреля не транспортируется в Латвию, Литву и Эстонию. Минэнерго Литвы это подтвердило, а вот Латвия, похоже, передумала.

Армения также обсуждает с Россией возможность расчетов за поставляемый природный газ в рублях. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, написал «Интерфакс». Причем, по словам министра экономики республики Ваана Кробяна, этот вариант оплаты будет выгоден Армении.

Политики против рубля

Пока не согласились на покупку газа в рублях страны «Большой семерки» (G7). Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. В G7 входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Главы этих стран решили, что пересмотр валюты платежа станет нарушением действующих контрактов, поэтому потребовали от своих компаний не платить в рублях.

Первой из стран ЕС от российского газа решила отказаться Литва. Также отказалась оплачивать энергоресурс в рублях Польша. Об этом, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский.

«Такой возможности нет. В контракт включен метод оплаты. <...> Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны», — процитировал его ТАСС.

Не будет платить за газ в рублях и Австрия, заявила министр обороны страны Клаудиа Таннер. Отказ оплачивать газ в российской валюте — исключительно политический ход, за которым нет экономической мотивировки, уверен экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.

«Это решение, естественно, политическое. Большинство руководителей стран, которые объявили, что не согласны с оплатой в рублях, сами газ не закупают. Закупают его коммерческие компании, которые в принципе достаточно давно находятся в переговорах с „Газпромбанком“ и вообще с „Газпромом“», — пояснил он.

С этим согласился и независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Он отметил, что при оплате газа рублями меняется только схема расчета, так что отказ от предложенного Россией варианта — политика в чистом виде.

«Пошли на принцип, потому что они же вводили санкции. Амбиции. Показательный пример, по-моему, Латвия, которая в конце марта заявила, что от российского газа отказывается», — напомнил Адамидов.

Позже власти страны все же решили пойти навстречу требованиям России.

Отказавшиеся от газа РФ загоняют себя в каменный век

Валерий Корнеев уверен, что даже прибалты уже выясняют возможности оплаты газа рублями, потому что ресурсов у них осталось всего на пару месяцев.

«Даже тот газ, который они теоретически могут получить через СПГ, все равно российский. Получен через посредников, а посредники — это их же товарищи и приближенные к ним, которые просто наживаются на жителях этих стран. Во всех остальных странах — примерно то же самое. За русофобией и за показным апломбом скрывается просто желание руководителей и коммерческие структур заработать», — подчеркнул экономист.

Те же, кто согласился с требованиями РФ, понимают, что других вариантов нет — покрыть свои потребности в энергоносителях странам просто неоткуда. Достаточного объема газа предоставить никто не сможет. К тому же любые альтернативы будут дороже.

«Трубопроводный газ несколько дешевле, даже невзирая на то, что сами же заставили перейти „Газпром“ на ценообразование с учетом спотовых цен, которые сейчас дико высоки», — отметил экономист.

Он добавил, что при дефиците газа отказавшиеся от оплаты в рублях страны будут отключать промышленные предприятия. Это означает, что сразу уже остановится производство удобрений, металлов — самые энергозатратные области экономики.

Что такое остановить производство удобрений? Значит, не будет продовольствия, а также возможности людям зарабатывать деньги. Разве может существовать страна, в которой стоит промышленность, а отопление находится «на минималках»? Каменный век, получается Валерий Корнеев.

Дмитрий Адамидов предположил, что вскоре оставшиеся страны согласятся на оплату газа в рублях.

«Тем более, что погода холодная, это несколько отрезвляет. Поэтому я думаю, что где-то за апрель мы это все увидим. В общем, большинство найдет способ либо напрямую заключить контракты, либо у посредников покупать, если так хочется», — пояснил он.

Решение об оплате газа в рублях Россия приняла, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что эта мера не является попыткой «щелкнуть кому-то по носу», она призвана обезопасить российскую торговлю.

«Запад как платил, так и будет платить в евро за газ, но при этом конечная оплата все-таки будет поступать „Газпрому“ в рублях», — объяснил он.