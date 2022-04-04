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    04 апреля 2022, 16:45

    Страны G7 отказались платить за газ рублями. Но холода заставят их передумать

    Чем странам G7 грозит отказ платить за газ рублями?

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Западные политики по-разному отреагировали на решение РФ брать плату за газ в рублях. Некоторые не увидели в этом ничего необычного и поддержали переход на сделки в национальной валюте, а страны G7 и некоторые другие государства — отказались. Однако их согласие — лишь вопрос времени, уверены специалисты. Ведь без российского газа эти страны вернутся в каменный век.

    Страны G7 отказались платить за газ рублями. Но холода заставят их передумать

    Газ за рубли

    Словакия согласилась платить за российский газ рублями. Об этом заявил глава местного Минэкономики Рихард Сулик. По его словам, Словакия закупает в России порядка 85% необходимого стране газа, поэтому отказаться от поставок не может. При этом министр заявил, что искать альтернативы российским энергоносителям нужно.

    «Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», — процитировало Сулика РИА «Новости».

    Молдавия будет оплачивать газ в евро и рублях уже с 1 мая. Об этом сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью изданию Newsmaker.md. По его словам, организация и ранее рассчитывалась с «Газпромом» в разных валютах — в долларах, рублях и евро.

    Латвийская энергокомпания Latvijas Gāze готова покупать российский газ за рубли. По данным организации, такой способ расчета не нарушает режим санкций. Однако пока новый метод оплаты еще изучают латвийские специалисты — «с точки зрения деловых интересов группы».

    Ранее гендиректор латвийского оператора ГТС Conexus Baltic Grid Улдис Баррис заявил, что газ из России с 1 апреля не транспортируется в Латвию, Литву и Эстонию. Минэнерго Литвы это подтвердило, а вот Латвия, похоже, передумала.

    Армения также обсуждает с Россией возможность расчетов за поставляемый природный газ в рублях. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, написал «Интерфакс». Причем, по словам министра экономики республики Ваана Кробяна, этот вариант оплаты будет выгоден Армении.

    Политики против рубля

    Пока не согласились на покупку газа в рублях страны «Большой семерки» (G7). Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. В G7 входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Главы этих стран решили, что пересмотр валюты платежа станет нарушением действующих контрактов, поэтому потребовали от своих компаний не платить в рублях.

    Первой из стран ЕС от российского газа решила отказаться Литва. Также отказалась оплачивать энергоресурс в рублях Польша. Об этом, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский.

    «Такой возможности нет. В контракт включен метод оплаты. <...> Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны», — процитировал его ТАСС.

    Не будет платить за газ в рублях и Австрия, заявила министр обороны страны Клаудиа Таннер. Отказ оплачивать газ в российской валюте — исключительно политический ход, за которым нет экономической мотивировки, уверен экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.

    «Это решение, естественно, политическое. Большинство руководителей стран, которые объявили, что не согласны с оплатой в рублях, сами газ не закупают. Закупают его коммерческие компании, которые в принципе достаточно давно находятся в переговорах с „Газпромбанком“ и вообще с „Газпромом“», — пояснил он.

    С этим согласился и независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Он отметил, что при оплате газа рублями меняется только схема расчета, так что отказ от предложенного Россией варианта — политика в чистом виде.

    «Пошли на принцип, потому что они же вводили санкции. Амбиции. Показательный пример, по-моему, Латвия, которая в конце марта заявила, что от российского газа отказывается», — напомнил Адамидов.

    Позже власти страны все же решили пойти навстречу требованиям России.

    Отказавшиеся от газа РФ загоняют себя в каменный век

    Валерий Корнеев уверен, что даже прибалты уже выясняют возможности оплаты газа рублями, потому что ресурсов у них осталось всего на пару месяцев.

    «Даже тот газ, который они теоретически могут получить через СПГ, все равно российский. Получен через посредников, а посредники — это их же товарищи и приближенные к ним, которые просто наживаются на жителях этих стран. Во всех остальных странах — примерно то же самое. За русофобией и за показным апломбом скрывается просто желание руководителей и коммерческие структур заработать», — подчеркнул экономист.

    Те же, кто согласился с требованиями РФ, понимают, что других вариантов нет — покрыть свои потребности в энергоносителях странам просто неоткуда. Достаточного объема газа предоставить никто не сможет. К тому же любые альтернативы будут дороже.

    «Трубопроводный газ несколько дешевле, даже невзирая на то, что сами же заставили перейти „Газпром“ на ценообразование с учетом спотовых цен, которые сейчас дико высоки», — отметил экономист.

    Он добавил, что при дефиците газа отказавшиеся от оплаты в рублях страны будут отключать промышленные предприятия. Это означает, что сразу уже остановится производство удобрений, металлов — самые энергозатратные области экономики.

    Что такое остановить производство удобрений? Значит, не будет продовольствия, а также возможности людям зарабатывать деньги. Разве может существовать страна, в которой стоит промышленность, а отопление находится «на минималках»? Каменный век, получается

    Валерий Корнеев.

    Дмитрий Адамидов предположил, что вскоре оставшиеся страны согласятся на оплату газа в рублях.

    «Тем более, что погода холодная, это несколько отрезвляет. Поэтому я думаю, что где-то за апрель мы это все увидим. В общем, большинство найдет способ либо напрямую заключить контракты, либо у посредников покупать, если так хочется», — пояснил он.

    Решение об оплате газа в рублях Россия приняла, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что эта мера не является попыткой «щелкнуть кому-то по носу», она призвана обезопасить российскую торговлю.

    «Запад как платил, так и будет платить в евро за газ, но при этом конечная оплата все-таки будет поступать „Газпрому“ в рублях», — объяснил он.