Футбольные фанаты и клуб заступились за омское объединение «Иртыш Ultras». Его признали экстремистским

«Объединение футбольных фанатов омского «Иртыша» признали экстремистским и запретили его деятельность. В клубе решению суда удивились и отказались считать своих болельщиков экстремистами, хотя недавно его оштрафовали из-за агрессивного поведения фанатов. Адвокаты же уверены, что у прокуратуры должны были быть веские основания. А фанаты российских команд недоумевают: неужели без них футболу будет лучше?

Омский суд признал экстремистским и запретил деятельность объединения футбольных болельщиков «Иртыш Ultras», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Их знают также под названиями «Irtysh Ultras», «Brutal Jokers» и «Fluss Geboren».

Объединение признали управляемой и структурированной организацией. В ее состав входили, в числе прочих, несовершеннолетние фанаты, которые не раз привлекались к административной и уголовной ответственности за экстремистские нарушения и преступления. Правда, в футбольном клубе «Иртыш» такому решению суда удивились.

«Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды, и проходит она без нарушения закона. Мы с ними контактируем постоянно, совсем недавно помогали им согласовывать средства поддержки в Футбольной национальной лиге. Большинство ребят — школьники либо студенты. Никаких серьезных инцидентов с ними не возникало, максимум судью могли поругать с трибуны», — пояснил руководитель пресс-службы ФК Дмитрий Кунгурцев Telegram-каналу Оmskbreaking.

Как сообщает издание «Новый Омск», у клуба возникли проблемы из-за поведения болельщиков на стадионе. Во время матча со столичным «Торпедо» они выкрикивали ругательства в адрес судьи, не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, вели несанкционированную видеосъемку. «Иртыш» оштрафовали на 130 тысяч рублей, перенесли домашнюю игру на нейтральное поле, рекомендовали руководству обновить камеры на стадионе и провести профилактическую беседу с болельщиками.

Спортивный комментатор Василий Уткин предположил, что фанаты могли использовать символику, связанную с нацистским движением.

«Что касается экстремистской символики — не видел документов дела, но фанаты часто используют, например, знак белой силы, которая может быть вполне так расценена. Участие в драках, какие-то задержания — все это относится практически к любой фан-группировке», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Основания прокуратуры

Фанаты могут обжаловать решение в вышестоящем суде, сообщил «360» адвокат Игорь Бушманов. Но вряд ли это решение изменится. А когда оно вступит в силу, есть риски появления уголовного дела по статье 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» против лидеров объединения.

«Насколько понимаю, прокурор исходил из интересов несовершеннолетних, чтобы они не были вовлечены в различные экстремистские течения. Основания, видимо, у прокуратуру для иска имелись, какая-то информация конкретная была положена в его основание», — сказал адвокат.

Бушманов отметил, что ранее о признании фанатских группировок экстремистскими он не слышал. Скорее всего, практика только формируется и отрабатывалась впервые. Но не исключено, что теперь прокуратура распространит ее и на фанатские объединения в других регионах.

Без фанатов лучше?

В теории фанаты могут просто сменить название. Но проблема тут не в наименовании, а в противодействии фанатской деятельности, пояснила «360» болельщица ставропольского «Динамо» Анна. В России есть люди, уверенные, что без суппортеров футбол станет лучше.

«При отсутствии системной работы с фанатским движением — а в нашей стране ее практически никогда не было, особенно в клубах низших дивизионов, — мы имеем дело с тотальным противодействием фанатизма как такового. А будет ли футбол вообще нужен без фанатов?» — добавила она.

Анна не исключила, что у участников запрещенного объединения теперь будут проблемы, в том числе и в обычной жизни. Такое происходит потому, что власти регионов и местные правоохранители не всегда, по ее мнению, понимают, что такое фанатизм. И до сих пор считают активных болельщиков едва ли не преступниками. А вместо поиска компромиссных решений, случается, подталкивают молодежь к агрессии.

«Как пример из личной практики — нам снимали имперские знамена с аргументацией: „Я не знаю, что это за флаг, поэтому он не будет здесь висеть“. К чему приводят такие истории? К радикализации фанатского движения. Молодежь ходит на футбол за положительными эмоциями, а их толкают к негативу», — считает болельщица.

Путь в никуда

Бывший участник объединения Devils Band («Спартак» Москва) считает, что запрет на деятельности фанатского движения показывает, что местные власти стремятся проявить себя перед федеральным центром и показать борьбу с экстремизмом. Болельщики могут взять другое название, но ничего от этого не изменится — они уже хорошо знакомы местным правоохранителям и внимание к ним будет пристальным.

«Это больше похоже на средневековое гонение ведьм. К сожалению, фанатское движение в регионах забито настолько, что футбол никому не нужен, кроме 10-15 людей, которые верят и поддерживают местные клубы. Но даже это пытаются задушить. Гонения продолжатся, пока не искоренят все неугодные и потенциально опасные элементы», — уверен болельщик.

Какая может быть «страшная экстремистская организация» при футбольном клубе с посещаемостью матчей в две тысячи человек, недоумевает участник неформальных объединений болельщиков столичного «Локомотива» Антон. По его словам, ребята ходят на футбол, придумали себе название, нарисовали баннер, поддерживают игроков на матчах, а их за это клеймят чуть ли не как ОПГ.

«А в чем преступление? В походе на матч? Окей, добьетесь, что на футбол будут ходить только родственники футболистов, что дальше? Организованные фанатские объединения есть и у музыкальных коллективов, потом по ним пойдут? Пришел на концерт, ругнулся — и вот тебя уже клеймят как экстремиста. Это путь в никуда», — заключил он.