«Футболистам придется потерпеть». Клубы урезали зарплаты игрокам, и это ударит по командам

Первым, еще 1 апреля, о понижении зарплаты на 40% заявил московский «Спартак». В «Зените» они упали на 50%. На урезание выплат согласились игроки «Рубина», «Уфы» и столичного «Динамо». Их примеру могут последовать футболисты «Ахмата» и «Сочи», где сейчас обсуждают этот вопрос.

В московском «Локомотиве», отмечает «Коммерсант», переговоры зашли в тупик. В ответ на предложение гендиректора Василия Кикнадзе снизить зарплаты за апрель-май игроки предложили клубу перезаключить истекающие летом контракты.

Тяжелее всего придется провинциальным клубам, которые по большей части финансируются из региональных бюджетов, считает комментатор Станислав Рынкевич. В условиях экономии футбол будет последним, о чем задумаются местные власти. Такая же ситуация, по его словам, складывается в иностранных чемпионатах.

«Все обсуждают „Ливерпуль“, все обсуждают „Барселону“, как у них там все происходит. Но если посмотреть глубже, проблемы есть у маленьких клубов, которые зависят от региональных бюджетов. Месси говорит, что пойдет на сокращение зарплаты на 70%. Но у него огромные счета в банках. А у футболистов, которые должны кормить свои семьи, их нет», — добавил Рынкевич.

Ла Лига

Испания — одна из самых неблагоприятных стран по распространению коронавируса. Сильнее всего зарплаты сократились в «Барселоне». Чтобы сохранить выплаты персоналу, Лионель Месси предложил урезать их игрокам на 70%.

«В связи с этим возник не то чтобы скандал, но обсуждение, что этим должно заниматься руководство клуба. Не в первый раз уже футболист, пусть даже звезда, выступает с инициативой в обход президента клуба. Именно он работодатель административных работников, а не Месси», — пояснил Рынкевич.

В других командах тоже постепенно снижают зарплаты. На это уже решился «Атлетик» из Бильбао. В «Реале» пока заявили, что ничего менять не будут. Заявлений, что клубы будут расторгать контракты с игроками, Рынкевич пока не слышал. Санкции могут коснуться Федора Смолова, нарушившего карантин и самовольно улетевшего из Виго в Россию.

АПЛ

Игроки Английской Премьер-лиги от понижения зарплат отказались. На это добровольно согласились только наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес и Грэм Поттер из «Брайтона», сообщил «360» комментатор Александр Елагин.

«Они снизили себе зарплату. А остальные пока нет, пока все это подвисло. Конкретики никакой нет», — добавил он.

По сведениям The Daily Mail, руководство АПЛ пытается уговорить футболистов, но пока они не соглашаются ни на какие уступки.

Серия А

В Италии сократить заработок первыми согласились футболисты туринского «Ювентуса». 7 апреля 19 клубов Серии А на общем собрании договорились о снижении зарплат игроков на шестую часть (две ежемесячные выплаты), если сезон будет возобновлен, и на треть (четыре ежемесячные выплаты) — если чемпионат в итоге будет отменен. Некоторые игроки этим недовольны, отметил «360» комментатор Георгий Черданцев.

«В условиях кризиса тяжелую ситуацию испытывают все, и футболистам придется потерпеть. Но это не та категория граждан, за которых нужно переживать. Средний игрок зарабатывает за месяц столько, сколько мы с вами за всю жизнь», — сказал он.

Пока никто из ведущих итальянских клубов о своем бедственном положении не заявлял, добавил Черданцев. Это станет понятно после возобновления чемпионата. Например, судьба веронского «Кьево», который принадлежит Луиджи Кампеделли, будет зависеть от прибыльности его другого детища — кондитерской компании Paluani.

Бундеслига

О решении сократить заработки уже объявили игроки «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига», «Байера» и «Шальке». Футболисты, например Марко Ройс или те же баварцы, начали жертвовать средства на поддержку малого и среднего бизнеса, рассказал журналист Сергей Кривохарченко.

«Многие футболисты понимают, что это неизбежно, что придется отказываться от части зарплаты. Но, опять же, в некоторых клубах говорят, что если сезон будет возобновлен, то те деньги, что футболисты не получат за апрель и май, будут выплачены, когда будут выполнены спонсорские и телевизионные контракты», — сказал он.

Как и в других странах Европы, клубы второго и третьего дивизиона окажутся в сложном положении. Они получают в десятки раз меньше от телетрансляций, основной их доход — выручка от продажи билетов. Если сезон завершат при закрытых трибунах или решат не доигрывать, компенсировать эти потери будет неоткуда.

«Поэтому игроки четырех ведущих клубов („Баварии“, „Боруссии Д“, „Лейпцига“ и „Байера“), понимая, что существование таких команд крайне необходимо для существования всей футбольной пирамиды, выделили 20 миллионов евро, чтобы помочь командам низших дивизионов», — заключил Кривохарченко.

Лига 1

Во Франции тоже начинается снижение зарплат, сообщил комментатор Александр Неценко. В частности, это озвучил президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Катарские бизнесмены сделали многое, чтобы во французский спорт пришли деньги за телетрансляции, сейчас прибыль от этого упала в ноль.

«Я точно знаю, что ПСЖ уже получил от одного из своих спонсоров информацию, что если чемпионат не будет доигран, то выплаты на следующий год сократятся. Ситуация непростая, клубы пытаются удержаться на плаву. Но проблема в том, что никогда такого не было. Это уникальная ситуация для мирового футбола, когда он везде поставлен на паузу», - продолжил Неценко.

UEFA и FIFA настаивают на том, чтобы чемпионаты были доиграны. Бельгия попыталась было отказаться от розыгрыша, но UEFA пригрозила оставить страну без еврокубков. Но ходят слухи, что и другие страны могут отказаться от завершения первенств. А отлучение от еврокубков еще раз ударит по командам. Даже по таким грандам, как ПСЖ. К слову этот клуб, отметил Неценко, даже в создавшейся экономической ситуации вряд ли откажется от ведущих игроков, если они пойдут на уступки в тяжелой ситуации.

«Эмир Катара и владелец ПСЖ Тамим бин Хамад Аль Тани несколько дней назад заявил, что всеми силами нужно сохранить Килиана Мбаппе и не дать ему уйти в мадридский „Реал“. Париж за него держится, воспринимает как главную звезду. Потому что во Франции следят, чтобы французские игроки обязательно были в составах», — подытожил комментатор.