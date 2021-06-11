Фразу «Героям слава!» объявили официальным футбольным лозунгом сборной Украины, несмотря на то, что UEFA обязал украинскую сторону убрать формулировку с формы. Футбольные эксперты говорят о неспортивном поведении украинцев, а политологи — о желании страны самоутвердиться.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола 11 июня утвердил новые футбольные символы страны. Об этом сообщил глава ассоциации Андрей Павелко. Он отметил, что теперь у организации будет два герба: малый — в виде трезубца с надписью Ukraine и большой — в виде карты Украины с трезубцем в центре. Карта — с изображением Крыма, Донецка и Луганска.

Также выбрали официальные лозунги. Ими стали фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!». По словам Павелко, они вот уже много лет являются приветствием для украинских болельщиков на всех матчах сборной страны.

Все это Украинская ассоциация футбола сделала, несмотря на требование UEFA убрать с формы лозунг «Героям слава!». В организации объяснили, что в сочетании с другой фразой — «Слава Украине!» — он приобретает политический смысл. Этот двойной лозунг активно использовали во время Майдана в 2014 году. При этом карту Украины с очертаниями Крыма UEFA разрешил оставить на экипировке. В РФС это решение назвали опасным прецедентом.

Павелко презентовал новую форму игроков сборной Украины по футболу 6 июня. В таком виде спортсмены будут выступать на чемпионате Европы в июне–июле.

Украинская команда может лишиться шанса сыграть

За несоблюдение требований UEFA украинскую сторону могут оштрафовать и даже снять с турнира команду. Об этом «360» заявил футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

Чего они упираются? Сложно говорить. Футбол все-таки — это игра, это спорт. Зачем вмешивать туда вот это все? Мне непонятно. Считаю, что санкции могут быть серьезными. В UEFA не любят, чтобы с ними обращались таким образом. Все политизировано Борис Раппопорт.

При этом собеседник «360» отметил, что у Украины хорошая команда, которая может очень хорошо себя показать. Поэтому он надеется, что ради политических целей украинская сторона не лишит футболистов возможности сыграть.

Попытка Украины самоутвердиться

Украина так отчаянно борется за лозунг на футбольной форме лишь для того, чтобы самоутвердиться. В этом уверен другой собеседник «360» — доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Кирилл Коктыш.

Это делается, чтобы послать месседж другим националистам, показать, что Украина может надавить на другую Европу там, где ей нужно Кирилл Коктыш.

При этом нельзя точно сказать, что UEFA встал на сторону России в этой ситуации. Скорее, он был вынужден соблюсти некие правила и заняться бюрократическими процедурами, которые ему жутко неприятны. Ведь вмешиваться в этот конфликт организации не хочется.