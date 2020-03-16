Фуркад ушел красиво. Но в его карьере были и спорные моменты

Самый титулованный французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. В среде биатлонистов его репутация была далеко не однозначной. Вспоминаем некоторые спорные моменты его карьеры.

Фуркад объявил о завершении карьеры на прошлой неделе, перед последней гонкой преследования в финском Контиолахти. Эта гонка для француза удалась на славу: Фуркад пришел первым, опередив своего главного соперника — норвежца Йоханнеса Бе.

Правда, в общем зачете Фуркад все равно оказался ниже, но все же ушел с гордо поднятой головой. И даже с шампанским. В общем, момент для завершения карьеры выбрал самый что ни на есть подходящий.

Об этом уже высказался советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, французу удалось в этом году выправить свои результаты, но на прежний уровень он бы уже не вышел.

Гений или дьявол?

Многие называют Фуркада одним из величайших биатлонистов. В частности, трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов назвал его наряду с Бьорндаленом лучшим биатлонистом всех времен. При этом Дмитрий Васильев заявил, что поведение француза за пределами трассы во многом перекрывает его достижения. Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась еще жестче: по ее словам, многие победы Фуркад добыл нечестным путем, используя неспортивные приемы.

Доля правды в этих словах есть. Часто французу припоминают скандальный чемпионат мира 2017-го, где Фуркаду удалось завоевать бронзу в спринте и индивидуальной гонке и серебро в командной эстафете. Тогда не осталось незамеченным, как он подсек Александра Логинова и перекрыл путь Антону Шипулину. И как после этого демонстративно ушел с пьедестала, отказавшись поздравлять российских спортсменов.

С российскими биатлонистами у Фуркада вообще сложились особые отношения. Он, в частности, занимался травлей Логинова еще до того, как это стало мейнстримом. Перед тем же чемпионатом мира 2017 года француз припомнил россиянину его дисквалификацию — вероятно, чтобы деморализовать соперника. Но, вообще, Фуркад всегда занимал категоричную позицию по поводу допинга и неоднократно призывал к более жестким мерам в отношении наших биатлонистов. За это его и не любят российские болельщики.

Не остался в стороне он и в этом году, когда против Логинова развернулась откровенная травля — мол, он не делает ничего, чтобы вернуть доверие в профессиональной среде. Впрочем, по окончании последней эстафеты в карьере Фуркада спортсмены пожали друг другу руки. Более того, между ними состоялся разговор в дружеском тоне. Ну а сам Логинов назвал уход французского спортсмена «ударом для биатлона».

Все это дает повод думать, что разногласия и обиды в прошлом. Конечно, француз в большом спорте был далеко не святым и использовал все доступные приемы ради победы. И тем не менее Фуркад точно войдет в историю биатлона как пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете, что является абсолютным рекордом среди всех биатлонистов.