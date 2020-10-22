Есть множество причин, по которым протестующие в Таиланде требуют реформировать монархию. Дело даже не в том, что их король регулярно попадал в скандалы, назначал пуделя командующим ВВС и заставлял придворных ползать на коленях. В стране почти полностью запрещена свобода слова. За критику монаршей семьи или их питомцев можно угодить в тюрьму на 15 лет.

Протесты в Таиланде

Последние годы ООН призывала Таиланд внести поправки в свои драконовские законы. В стране запрещено критиковать королевскую семью. За одно негативное слово в сторону правителя, его супруги, детей и даже их домашних животных можно угодить в тюрьму на 15 лет.

Но за четыре года фактического правления 68-летний Маха Вачиралонгкорн, напротив, ужесточил контроль за всеми сферами жизни государства. Большую часть 2020 года монарх провел, изолировавшись в роскошном баварском отеле с 20 наложницами. Однако 14 октября правитель вернулся домой. А на родине, пишет The Daily Mail, его ждал отнюдь не теплый прием.

Десятки тысяч протестующих прошли маршем через Бангкок, требуя изменить Конституцию, отправить премьер-министра в отставку и реформировать монархию. В ночь на 15 октября в городе ввели режим ЧП.

22 октября режим ЧП сняли, хотя из-за невыполнения требований митингующих демонстрации так и не прекратились.

Топики и татуировки

Король Маха официально занял трон Таиланда только 4 мая 2019 года. Его отец скончался в 2016 году, после этого принц несколько лет носил траур, но фактически управлял страной. И у 70 миллионов жителей королевства, даже без учета драконовских законов и запретов, достаточно причин, по которым им сложно любить своего монарха.

Во-первых, пишет издание, Маха иногда носит укороченные майки, джинсы с заниженной талией и украшает себя фальшивыми татуировками. Все это как-то странно смотрится на немолодом мужчине. Особенно если он монарх.

Скандальные браки

Во-вторых, Маха прославился беспорядочной половой жизнью. Даже мать в интервью называла его донжуаном. Сейчас он женат в четвертый раз. Первой его супругой была принцесса, второй — актриса, третьей — официантка. За несколько дней до коронации принц сочетался браком с начальником своей охраны Сутхидой Аюдхьей. Кстати, генералом армии. Правда, ей приходится делить любвеобильного Маху с официальной наложницей — бывшей медсестрой, удостоенной звания «королевской благородной супруги».

В-третьих, в каждом из трех предыдущих браков, писала The New York Post, происходили скандалы. Во время первого брака с двоюродной сестрой Мом Луанг его любовница Ювадхида Полпрасет, ставшая позднее второй супругой, родила ему пятерых детей. Позднее Маха бросил Ювадхиду, вынудив ее бежать из страны, обвинил в измене и разослал ее обнаженные снимки в посольства и СМИ. Третью жену Срирасми Акхарапхонгпричу в ее день рождения король заставил полуголой есть торт из одной миски с пуделем Фу-Фу. В 2007 году это видео каким-то образом попало в интернет.

Собака-маршал

Отдельного внимания заслуживает странная одержимость покойным пуделем Фу-Фу. До своей смерти в 2015 году собака занимала должность маршала авиации и главой Королевских ВВС Таиланда.

В 2007 году пес посетил прием, устроенный послом США в Таиланде Ральфом Бойсом. «Фу-фу был одет в официальный вечерний наряд с варежками для лап. В какой-то момент, во время второго номера группы, он вскочил на главный стол и начал лакать воду из стаканов гостей», — рассказывал дипломат.

По данным СМИ, король приказывал придворным ползать перед ним на коленях. А тех, кто находится у него в немилости, заставляет налысо брить голову. Поэтому тот факт, что его состояние оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов, что делает Маху одним из богатейших в мире монархов, уже никого не интересует. К слову, несмотря на несметные богатства, король отрекся от четырех своих отпрысков (всего у него их семь) и отказался оплачивать их учебу.