Работники ФСИН устроили акцию «Бездомный полк» из-за выплат на жилье. В ведомстве назвали это провокацией

На днях бывшие и действующие сотрудники ФСИН запустили акцию «Бездомный полк». Ее суть в том, чтобы добиться от руководства страны обещанного жилья, которое людям еще не выдали. Акция недовольных людей вскоре охватит всю Россию, но в ведомстве сочли претензии провокацией.

«Бездомный полк»

В пятницу, 6 декабря, в группе «Союз сотрудников ФСИН» в соцсети «ВКонтакте» появилось видеообращение пенсионеров и работников ведомства из Москвы по поводу недобросовестной работы руководства ФСИН. В ролике присутствует нарезка фотографий, на которых показан внешний вид помещений, откуда якобы выселяют сотрудников ФСИН без предоставления нового жилья.

Источник фото: «ВКонтакте»/сообщество «Союз сотрудников ФСИН»

В видео сотрудники описали свои претензии. По их словам, руководство ФСИН не исполняет взятые на себя обязательства по обеспечению жильем своих работников, а также незаконно выселяет людей из ведомственного жилья.

По закону на помощь в приобретении жилья могут рассчитывать сотрудники органов уголовно-исполнительной системы, таможни, МЧС, ФСКН, если служили минимум 10 лет, а их квартиры не соответствуют нормативам. Например, стандартный расчет социального норматива определяет, что одному человеку нужно минимум 33 квадратных метра пространства, а двум — 42 «квадрата». Если членов семьи больше, то расчет идет по 18 квадратным метрам на каждого.

С чиновников-коррупционеров в РФ взыскали почти 2,5 млрд руб. Подробнее

Граждане, живущие в скромных условиях, могут заявить о себе и встать на учет на получение денег на квартиру. Получить социальную выплату на приобретение жилья они могут не раньше, чем через пять лет. Какого-то предела по срокам в законе нет.

«Мы, пенсионеры и сотрудники уголовно-исполнительной системы города Москвы, требуем от руководства страны исполнения взятых на себя обязательств по обеспечению нас жильем. Сотрудники и пенсионеры в настоящий момент данного права лишены», — сказала сотрудница ФСИН на видео. По ее словам, за 20-30 лет службы работники заслужили одну государственную награду на всех — «статус бомжа России».

Подполковник в отставке, администратор паблика «Союз сотрудников ФСИН» Евгения Мальцева и другие недовольные потребовали, чтобы власти ускорили процесс выдачи субсидий; прекратили выселять пенсионеров из служебных квартир, не предоставляя альтернативной жилплощади; отменили пункт в 369-м постановлении правительства (согласно ему, руководство ФСИН может получить средства на жилье без условий и вне очереди).

Также участники акции потребовали, чтобы компетентные органы проверили деятельность комиссии ФСИН, которая занимается выдачей средств на жилье.

Расширение полка

Сотрудники ФСИН уже направили обращение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он рассмотрел письмо и перенаправил его директору ФСИН Александру Калашникову. Участники акции считают, что он, как и остальное руководство ведомства, не хочет слушать их претензий.

В воскресенье, 8 декабря, акцию «Бездомный полк» поддержали пенсионеры и сотрудники ведомства из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они записали видео, на котором описали те же проблемы, что и их коллеги из Москвы: при жизни получить единовременную социальную выплату на покупку квартиры невозможно; в законодательстве нет механизма, подталкивающего руководство ФСИН к обеспечению этих выплат; в законах нет сроков перечисления денег и так далее. Однако эти средства, по словам петербургских сотрудников ФСИН, им необходимы, так как зарплаты работников не позволяют самостоятельно приобрести жилье.

ФСИН не получала заявление об увольнении Максименко Подробнее

Евгения Мальцева в беседе с сайтом радиостанции «Говорит Москва» заявила, что если власти проигнорируют обращения из двух крупных городов, то инициаторы «Бездомного полка» примут более серьезные меры.

«11 декабря будет общий ролик: это Новосибирск, Красноярск, Алтай, Нижний Новгород, Киров, Самара, Саратов, Йошкар-Ола, Астрахань, Ростовская область — всего 30 регионов. Мы присягали закону и России, и мы требуем, чтобы этот закон исполнялся в отношении нас, членов наших семей и всех граждан РФ», — сказала Мальцева.

Провокация

В понедельник пресс-служба ФСИН заявила, что акция «Бездомный полк» — провокация, которая не отражает реального положения дел. Ведомство утверждает, что информация от пенсионеров и сотрудников ведомства не соответствует действительности. Неправдой является и то, что ФСИН выселяет работников из ведомственного жилья без предоставления другого.

По данным пресс-службы, на учете для получения выплаты стоят несколько тысяч сотрудников и пенсионеров, однако предусмотренные средства не позволяют одновременно решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Система ориентирована на глав

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко в беседе с «360» подтвердил, что в системе ФСИН действительно есть проблема с обеспечением жильем.

Действующая система крайне нерациональна, ориентирована на то, чтобы получали жилье не рядовые сотрудники, а руководство. Более того, нарушаются права сотрудников при постановке в очередь Василий Макиенко.

Макиенко напомнил, что в 2014 году, когда ввели нормы по обеспечению жильем, две трети выделенной суммы ушло на квартиры руководителям ФСИН России, у которых уже была жилплощадь. Обделенные люди судились, но многие ушли со службы, так и не получив квартиры.

Говоря об условиях, Макиенко отметил, что формально сотрудник органа должен жить в неподобающих условиях не менее пяти лет, чтобы ФСИН выделила ему деньги на жилье. Что касается сроков выдачи, то это действительно длительный процесс.