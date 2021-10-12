ФСБ и МВД могут получить разрешение на блокировку счетов россиян. Для законопослушных людей это не угроза

Право о досудебной блокировке счетов и банковских карт предложили распространить на МВД и ФСБ. Речь идет о случаях, когда деньги поступаю на счет террористическим или экстремистским структурам, или на них покупают наркотики. Соответствующий законопроект подготовил Росфинмониторинг. Это первый закон, который позволит силовым структурам блокировать переводы россиян. Но угрозы для добропорядочных клиентов банков эксперты не увидели.

Платежи остановят силой

В опубликованном на сайте нормативно-правовых актов говорится, что заблокировать банковский счет или карту МВД и ФСБ смогут только при выполнении ряда условий. Прежде всего у силовых структур должны быть подтвержденные и задокументированные доказательства перевода средств террористам, экстремистам или торговцам наркотиками.

Решение о заморозке счета будут смогут принимать главы федеральных и региональных управлений МВД, ФСБ, Росфинмониторинга, а также их заместители. Сама блокировка будет временной и продлится 10 рабочих дней. Для ее продления потребуется решение суда.

После блокировки силовики обязаны сообщить о своем решении в Генеральную прокуратуру, которая может отменить это решение, если его приняли с нарушением закона.

Владелец заблокированной карты или счета по решению суда сможет ежемесячно получать небольшую выплату со своего счета: для оплаты коммунальных услуг, налогов, сборов, штрафов или зарплат своим подчиненным.

Главная цель законопроекта остановить финансирование террористических и экстремистских организаций, которые могут организовать массовые беспорядки, погромы, поджоги и довести до других негативных последствий.

В пояснительной записке авторы документа объяснили, что новый законопроект направлен на пресечение схем, когда вклады и счета открываются на небольшой промежуток времени и оформляются на подставных лиц. После получения денег злоумышленники тут же бросают ненужный им больше счет или карту. Поэтому обычные правила блокировки, которые требуют судебного решения становятся неэффективными.

Для блокировки операций или их отмены ведомства будут сообщать в банки, которые ограничат доступ к подозрительным счетам. Главным критерием для блокировки счета или карты станет возможный вред безопасности государства или общества от противоправных действий, пояснили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга.

Другими словами, если ситуация сложится так, что перечисление денег позволит предотвратить, к примеру, теракт, то транзакцию и счет заблокируют. Доказывать опасность будущих противоправных действий будут сотрудники правоохранительных органов. К ним могут отнести рапорт сотрудника полиции или материалы уголовного дела.

Инструмент оперативного реагирования

Предлагаемый Росфинмониторингом законопроект предусматривает создание инструмента оперативного реагирования для пресечения финансирования незаконных организаций. Об этом в беседе с «360» заявил заместитель начальника юридической службы платежного сервиса «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин.

«Речь идет о праве МВД и ФСБ совершать внесудебные блокировки в тех случаях, когда, по мнению правоохранителей, действовать надо быстро, потому что соответствующее платежное средство, создается заведомо на короткий срок и для совершения ряда определенных операций. То есть речь идет о формировании инструмента такого оперативного реагирования», — пояснил специалист.

Он отметил, что не видит в этом законе опасности для рынка или добросовестных клиентов банков.

«Насколько я могу судить, но речь идет о том, чтобы предотвратить совершение определенных действий в определенное время, если оплата на такие действия собирается в срочном порядке», — пояснил эксперт.

Блокировки по старым нормам

На сегодняшний российские банки блокируют счета и карты, если видят признаки подозрительных транзакций, утвержденных ЦБ.

В список вошли следующие пункты. Более 10 в день или более 50 транзакций от контрагентов-физических лиц, более 30 операций в день от физических лиц, передвижение сумм более 100 тысяч рублей или одного миллиона рублей в месяц между счетами физических лиц. Менее одной минуты между зачислением денег на счет и их снятием. Операции по зачислению и списанию средств с карты, с которой не проводилась оплата покупки товаров, услуг ЖКХ или связи.

Но в этом случае Центробанк борется с легализацией преступных средств, а также финансирования теневого бизнеса. В случае с предлагаемым законопроектом речь идет прежде всего об организации безопасности.