Интернет недоволен «сильным макияжем» Эльзы в «Холодном сердце 2». Якобы героиня выглядит как ребенок, но накрашена по-взрослому. От критики макияжа пользователи перешли к обсуждению внешности в целом — некоторые даже решили переделать диснеевских героинь, чтобы они больше походили на настоящих людей. Но какая разница, как накрашена принцесса в мультике, если она подает хороший пример детям? О хейтерах и правдоподобности в мультфильмах рассуждает колумнист «360».

Почему принцессы в мультфильмах похожи на детей? Наверное, так авторы хотят, чтобы дети идентифицировали себя с этими персонажами. Злодеи вот обычно на детей не похожи, ведь они не должны вызывать симпатию, в них не нужно искать себя. А в хороших персонажах нужно.

Что касается макияжа — конечно, детям он ни к чему. Но при чем тут Эльза? В первой части мультфильма она тоже была накрашена, но почему-то люди в первую очередь обращали внимание на то, что она независимая, сильная, умная и просто совершенно замечательная во всех отношениях героиня. А теперь, когда мы уже знаем, что ролевая модель Эльзы из «Холодного сердца» отвечает запросам современного общества, можно и покритиковать.

Хотя «синдром одного лица» или «синдром абсолютно идентичных лиц» у Disney действительно есть — у принцесс непропорционально большие глаза, маленькие и аккуратные носы, идеальные пышные волосы, ровные белые зубы, маленькие подбородки и так далее. И это, может быть, не очень хорошо, но… Это стиль Disney.

Художница Gahallan решила представить свое видение и перерисовала всех принцесс — одним изменила идеально ровно выщипанные брови, другим — форму лица, третьим — нос, а Ариэль и вовсе добавила щербинку между зубов. И, конечно, поменяла злосчастный макияж. И по сути мало что изменилось — у кого-то стали более явными внешние этнические или национальные признаки, но в целом один стиль просто поменяли на другой. Не лучше и не хуже — просто другой.

Очень грустно видеть, что за обсуждениями внешности героинь мы забыли о главном — их характерах, внутреннем мире, словах и поступках. «Холодное сердце» можно назвать мультфильмом нового поколения Disney, потому что принцессы там не ищут себе мужей, а живут самостоятельно. Этот мультфильм объясняет детям много важных вещей: например, что знать правду, пусть печальную и несправедливую, все же важнее, чем наслаждаться иллюзиями. Что без правды нельзя жить. Что иногда бывает сложно отличить зло от добра, потому что они не всегда однозначны, что многие вещи в жизни значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Может быть, это желание изменить Эльзу и других мультяшных принцесс — побочный эффект широко распространившегося феминизма. Многие теперь против того, чтобы сильная, успешная и умная женщина была красивой в классическом понимании — с макияжем, в платье, с длинными волосами, бритыми ногами и подмышками. А ведь она может хотеть этого сама, для себя, а не для удовлетворения чьих-то эстетических потребностей.

Весь этот шум вокруг макияжа и внешности принцесс выглядит теперь очень серьезно. Это уже не просто «вкусовщина», это агрессивное навязывание новых стандартов. И, к сожалению, это явление прямо противоположно подлинной толерантности, равенству и принятию. Это новая, более изощренная степень манипуляции нашим мнением, нашими желаниями. Сейчас едва ли не стыдно быть красивой, ухаживающей за собой домохозяйкой, которая растит детей и готовит еду, а вечером с радостью встречает с работы мужа. Которой нравится носить платья и высокие каблуки, красить ресницы и брить ноги.

Но закончить все же хочется на хорошей ноте, ведь развернувшееся обсуждение все же может пойти нам на пользу. Раз уж снова начали говорить об одинаковости внешности диснеевских принцесс, может быть, в скором времени компании и самой придется это исправить — в своем стиле, конечно. А в контексте претензий к реалистичности героинь все уже сказано — это мультик, в нем можно допустить круглые лица и огромные глаза. Во всем надо знать меру.

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