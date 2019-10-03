Помеха санкциям против России. США открыли фронт торговой войны в Евросоюзе

Как сообщило торговое представительство США, большая часть пошлин придется на товары из Германии, Испании и Великобритании. Документ с полным списком позиций опубликовали на сайте торгпредства. Так, самолеты из Франции, Великобритании, Германии и Испании будут облагать пошлиной в 10%, а тарифы на другую продукцию составят 25%. Это одежда, некоторые алкогольные напитки, промышленное оборудование и сельхозтовары. Введут пошлины уже 18 октября.

Свое решение США называют ответом на политику европейских стран. ЕС много лет давал субсидии корпорации Airbus. Вашингтон считает, что они нанесли серьезный ущерб авиакосмической промышленности США. Судебные разбирательства вокруг «дела Airbus» продолжались 15 лет. Наконец Всемирная торговая организация подтвердила, что Штаты имеют право на ответные меры.

Этот спор начался очень давно, рассказал «360» главный редактор самого крупного англоязычного портала в Европе о бизнесе и рынках IntelliNews Бен Эйрис.

«ЕС нарушил закон, предоставляя дешевые субсидии Airbus. ВТО подтвердила незаконность этого. Но до сегодняшнего дня не было официального решения. Действия США являются частью торговой войны Трампа и его политики протекционизма», — полагает Эйрис.

По его мнению, введением этих пошлин Трамп вынуждает ЕС начать контратаку. «Раньше никто не хотел торговой войны, но Трампу на это плевать», — отметил собеседник «360».

На Россию открытие нового фронта торговой войны особого влияния не окажет, но в целом Москва окажется в выгодном положении.

Россия станет чуть более важна для ЕС, так как американский рынок теперь будет меньше и дороже Бен Эйрис.

А вот в политическом плане для России это довольно выгодно. Из-за того, что США и ЕС теперь в состоянии открытого конфликта, их совместное давление на Россию ослабнет.

«То есть это смягчает удар Запада по Москве. Например, им уже станет труднее договориться о совместных санкциях против России», — пояснил Эйрис.