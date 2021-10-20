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    20 октября 2021, 02:05

    Хасбику, Милонову и Джигурде не место в октагоне. Почему Федор Емельяненко требует запретить фрик-бои

    Боец ММА Федор Емельяненко призвал законом запретить фрик-бои

    Анастасия Кукова

    Боец ММА и многократный чемпион мира по разным версиям Федор Емельянов в интервью ТАСС признался, что в современном мире много треша, на который реагировать не стоит. Он решительно осудил фрик-бои, которые стали популярны в последнее время. Более того, Емельяненко считает, что их надо запрещать. «360» вспомнил самые громкие из них.

    Хасбику, Милонову и Джигурде не место в октагоне. Почему Федор Емельяненко требует запретить фрик-бои

    Боец отметил, что нельзя делать шоу из серьезных соревнований. По его мнению, нужно законодательно навести порядок. Емельяненко заявил, что федерации и Союз ММА России должны запрещать подобные бои. Можно также обращаться в прокуратуру.

    Когда я возглавлял союз, мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие

    Федор Емельянов
    Федор Емельянов

    В ответ на критику его боев с соперниками большей весовой категории Емельяненко напомнил, что бился с профессионалами. Тем более, что в тяжелой весовой категории свыше 93 килограммов верхних ограничений нет.

    Маленькие люди с большими амбициями

    Под категорию фрик-боев наверняка подпадает несостоявшаяся встреча дух маленьких мужчин — дагестанца Хасбуллы Магомедова и таджика Абдурозика.

    Первый получил известность благодаря TikTok и Instagram. Рост Хасбуллы не превышает метра, его вес — около 20 килограммов. Причиной нестандартной внешности стало генетическое заболевания, с которым не смогли совладать врачи. Таджикский певец и блогер Абдурозик прекратил расти из-за перенесенного в детстве рахита.

    Оба никогда не занимались силовыми видами спорта. Но в январе 2021 года Хасбулла неожиданно заявил, что хочет встретиться в октагоне с исполнителем. Оба сделали несколько резких и агрессивных заявлений. Новость вызвала волну обсуждений.

    Противники боя осудили предполагаемых участников. Хайповая встреча должна была состояться ради увеличения личной популярности блогеров и высокого гонорара, а не из желания помочь людям, столкнувшимся с аналогичными заболеваниями.

    Впрочем, бой так и не состоялся. По некоторым данным, неизвестный доброхот заплатил соперникам по миллиону рублей с тем условием, чтобы они в октагон больше не стремились.

    Баловство и синяки на ребрах

    Наверняка Федор Емельяненко знает о состоявшемся 5 октября боксерском поединке между шоуменом Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым. Скорее всего, он согласен с мнением коллег, которые сразу же заявили, что это фрик-шоу к спорту не имеет никакого отношения.

    Джигурда ранее занимался боксом, поэтому исход поединка его визави было несложно предсказать. Несмотря на большую разницу в возрасте, 60-летний актер бодро гонялся по октагону за 47-летним соперником. Джигурда подчеркнул, что баловался и не бил в полную силу. Актер не нокаутировал депутата из уважения к его смелости, хотя мог бы сделать это еще в первом раунде.

    Милонов признался, что изрядно получил по ребрам, но настаивает на реванше. Ему хочется услышать, как Джигурда умоляет его о пощаде. Депутат дважды падал, но находил в себе силы встать. Милонов намерен начать тренировки. По его словам, несколько спортивных клубов уже предложили свои услуги.

    У Джигурды другие планы. Он подписал с промоушеном контракт на следующий бой. Актер отказался сообщить имя своего соперника, но намекнул, что это очень известный в российском шоу-бизнесе человек. Шоумен, телеведущий и интеллектуал.