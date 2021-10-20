Хасбику, Милонову и Джигурде не место в октагоне. Почему Федор Емельяненко требует запретить фрик-бои

Боец ММА и многократный чемпион мира по разным версиям Федор Емельянов в интервью ТАСС признался, что в современном мире много треша, на который реагировать не стоит. Он решительно осудил фрик-бои, которые стали популярны в последнее время. Более того, Емельяненко считает, что их надо запрещать. «360» вспомнил самые громкие из них.

Боец отметил, что нельзя делать шоу из серьезных соревнований. По его мнению, нужно законодательно навести порядок. Емельяненко заявил, что федерации и Союз ММА России должны запрещать подобные бои. Можно также обращаться в прокуратуру.

Когда я возглавлял союз, мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие Федор Емельянов

В ответ на критику его боев с соперниками большей весовой категории Емельяненко напомнил, что бился с профессионалами. Тем более, что в тяжелой весовой категории свыше 93 килограммов верхних ограничений нет.

Маленькие люди с большими амбициями

Под категорию фрик-боев наверняка подпадает несостоявшаяся встреча дух маленьких мужчин — дагестанца Хасбуллы Магомедова и таджика Абдурозика.

Первый получил известность благодаря TikTok и Instagram. Рост Хасбуллы не превышает метра, его вес — около 20 килограммов. Причиной нестандартной внешности стало генетическое заболевания, с которым не смогли совладать врачи. Таджикский певец и блогер Абдурозик прекратил расти из-за перенесенного в детстве рахита.

Оба никогда не занимались силовыми видами спорта. Но в январе 2021 года Хасбулла неожиданно заявил, что хочет встретиться в октагоне с исполнителем. Оба сделали несколько резких и агрессивных заявлений. Новость вызвала волну обсуждений.

Противники боя осудили предполагаемых участников. Хайповая встреча должна была состояться ради увеличения личной популярности блогеров и высокого гонорара, а не из желания помочь людям, столкнувшимся с аналогичными заболеваниями.

Впрочем, бой так и не состоялся. По некоторым данным, неизвестный доброхот заплатил соперникам по миллиону рублей с тем условием, чтобы они в октагон больше не стремились.

Баловство и синяки на ребрах

Наверняка Федор Емельяненко знает о состоявшемся 5 октября боксерском поединке между шоуменом Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым. Скорее всего, он согласен с мнением коллег, которые сразу же заявили, что это фрик-шоу к спорту не имеет никакого отношения.

Джигурда ранее занимался боксом, поэтому исход поединка его визави было несложно предсказать. Несмотря на большую разницу в возрасте, 60-летний актер бодро гонялся по октагону за 47-летним соперником. Джигурда подчеркнул, что баловался и не бил в полную силу. Актер не нокаутировал депутата из уважения к его смелости, хотя мог бы сделать это еще в первом раунде.

Милонов признался, что изрядно получил по ребрам, но настаивает на реванше. Ему хочется услышать, как Джигурда умоляет его о пощаде. Депутат дважды падал, но находил в себе силы встать. Милонов намерен начать тренировки. По его словам, несколько спортивных клубов уже предложили свои услуги.

У Джигурды другие планы. Он подписал с промоушеном контракт на следующий бой. Актер отказался сообщить имя своего соперника, но намекнул, что это очень известный в российском шоу-бизнесе человек. Шоумен, телеведущий и интеллектуал.