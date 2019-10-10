Фанаты запустили флешмоб по спасению певицы Лорд из тюрьмы. Шутка зашла слишком далеко

Фанаты новозеландской певицы запустили шутливую кампанию по спасению звезды из тюрьмы. Сеть заполнили посты со словами поддержки Лорд. Что натворила знаменитость и стоит ли ее спасать?

Правительство Новой Зеландии рассматривает новый законопроект. Согласно ему, родители недоучившихся в школе детей обязаны выплатить штраф в размере трех тысяч долларов. Такой план борьбы с необразованностью предложила оппозиционная партия.

Идею высмеяли как слишком жестокую. СМИ составили списки успешных людей из Новой Зеландии, которые так и не окончили школу. В перечень попали хореограф Пэррис Гебель, работающая с Рианной и Джастином Бибером, спортсмен Сонни Билл Уильямс, политик и бывший заместитель премьер-министра Новой Зеландии Пола Беннетт, а также певица Лорд.

Лорд училась в гимназии Takapuna в Окленде до 2013 года, после чего ушла, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере. Однако было это еще до предложенного законопроекта.

Тем не менее фанаты решили пофантазировать на тему ареста популярной певицы за уход из учебного заведения. Так Сеть заполонили шутливые посты.

«Лорд спасла нас и музыкальную индустрию с помощью Melodrama (второй студийный альбом исполнительницы — прим. „360“). Теперь наша очередь спасать Лорд», — пошутил один из фанатов.

«Лорд едет в метро, ​​потому что правительство Новой Зеландии приостановило действие ее прав до тех пор, пока она не выплатит свой штраф», — написал другой, добавив к посту #FreeLORDE.

Еще одна поклонница сопроводила свой пост забавной гифкой и словами: «Фанаты Лорд штурмуют тюрьму, чтобы вытащить оттуда певицу, чтобы та смогла закончить свой третий альбом!»

В Новой Зеландии один из самых высоких показателей прогулов из всех стран-участниц ОЭСР. В прошлом году более 250 тысяч детей не посещали новозеландские школы регулярно.