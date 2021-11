Фредди Меркьюри умер 30 лет назад. Его болезнь до сих пор порождает слухи об убийстве

Вокалиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри не стало 30 лет назад. Музыкант умер 24 ноября 1991 года, за день до этого заявив о поразившем его СПИДе.

Болезнь Фредди Меркьюри

Солист Queen узнал, что является ВИЧ-положительным, в 1987 году. На публике он появляться перестал, а от группы скрывал заболевание до последнего.

«Когда мы узнали, что в теле Фредди этот ужасный вирус, все еще не верили в это», — рассказывал гитарист коллектива Брайан Мэй, слова которого привел Esquire.

Сам Меркьюри старался не впадать в депрессию и просил группу создавать как можно больше материала для песен, чтобы вдоволь поработать перед смертью. На публике он появился в последний раз 18 февраля 1990 года, когда Queen вручали награду Brit Awards.

Последний видеоклип с участием Меркьюри на песню These Are the Days of Our Lives записали в мае 1991 года, за шесть месяцев до его смерти.

Незадолго до кончины, как рассказал в интервью Mirror друг вокалиста Питер Фристоун, Меркьюри прекратил пить таблетки и готовился к смерти. В последние дни жизни он осматривал коллекцию искусства, которая находилась в его доме. Музыкант был слаб, его несли по лестнице.

С просьбой подготовить публичное заявление рок-вокалист обратился к менеджеру Джиму Бичу 22 ноября 1991 года. Сообщение опубликовали на следующий день, а вечером 24 ноября 45-летний Фредди Меркьюри умер в своем доме в Кенсингтоне. Официальной причиной смерти назвали бронхиальную пневмонию, которая развилась на фоне СПИДа.

Тело певца кремировали. Позже фанаты выяснили, что его захоронили на лондонском кладбище Кенсал-Грин. Завещанием музыканта стала песня The Show Must Go On из последнего альбома Queen Innuendo.

Есть ли тайна?

Уход фронтмена Queen тяжело переживали не только его коллеги по группе, но и фанаты. И хотя история болезни и смерти Меркьюри общеизвестна, находятся те, кто не верит в официально озвученную версию.

Биограф музыканта Мариам Ахундова выпустила книгу «История Фредди Меркьюри», заявив о ее шокирующем содержании.

«Нет той грязи, в которой еще не изваляли этого человека. Тем большим шоком будет узнать, что его история — это ложь. От первого и до последнего слова», — привел kp.ru ее мнение.

Других биографов вокалиста Queen Ахундова уличила в соревновании в том, кто сильнее изваляет его в грязи.

Болезнь и смерть Фредди Меркьюри окружены мрачной и весьма подозрительной тайной Мариам Ахундова.

Питер Хоуген, напоминала она, в предисловии к книге о Queen указывал на невозможность с точностью утверждать, «что причиной смерти явились излишества, присущие стилю его жизни».

«Нам не известно, когда Фредди стал ВИЧ-инфицированным, а также каким путем произошло заражение — половым или неполовым», — писал Хоуген.

Ахундова отмечала, что автор после подобных утверждений переводил разговор на другую тему. По словам биографа, обстоятельства болезни и смерти Меркьюри от общественности скрывают до сих пор. Внятная информация отсутствует, а те данные, что есть, разрознены и противоречат друг другу.

«Можно выдвинуть предварительную версию, где и когда Фредди Меркьюри был заражен ВИЧ. Это случилось в сентябре 1986 года, в лондонской больнице Харли-Стрит. То, что произошло в Харли-Стрит, не медицинская ошибка и не халатность, а тщательно спланированное заказное убийство», — заявляла Мариам Ахундова, ссылаясь на собственные умозаключения и якобы сделанные в песнях Queen намеки.

Интервью работавших с Меркьюри в последний год специалистов, писал Peoples.ru, указывали на то, что музыкант болел раком. Пел он практически до смерти, но официальный диагноз — вызванная СПИДом пневмония — фактически несовместим с пением.

В новом издании книги Мариам Ахундова проанализировала завещание Меркьюри. Российские специалисты по международному праву пришли к выводу о том, что представитель лейбла, с которым работал певец, по завещанию стал контролировать выдачу денег вокалиста Quееn всем его наследникам. Биограф не исключила, что документ подделали. Одним из его пунктов значилась передача части денег в фонд по борьбе с раком, а не СПИДом.

Наследие Меркьюри

Какой бы ни была причина смерти Фредди Меркьюри, большинству запомнились его манера пения и композиторский талант. Мастерство музыканта оказало влияние на артистов разных поколений, писал ТАСС.

Отголоски творчества Меркьюри прослеживается в ранних песнях Muse. Тейлор Свифт признавалась, что увлеклась музыкой под впечатлением от композиции Killer Queen. Песни коллектива слушал в перерывах между выступлениями Курт Кобейн, а солист The Killers мечтал встать на одну ступень в истории вместе с Фредди Меркьюри. Шоу, в которые превращались концерты Quееn, сформировали театральность Дэвида Боуи. А Леди Гага взяла себе псевдоним из песни Radio Gaga.

Легенда рок-музыки, писал Vogue, остался одной из главных икон моды в современности. Меркьюри признали одним из немногих артистов, сумевших создать узнаваемый сценический образ, и при этом он всегда был готов к экспериментам.

Стилистическое наследие Меркьюри просматривается не только у его коллег по сцене тех или иных лет, но и в модных коллекциях. Британский бренд John Lewis он вдохновил на ребрендинг, марка использовала для рекламы песню Bohemian Rhapsody. Фирменный стиль музыканта находил и находит отражение и в женских, и в мужских коллекциях.