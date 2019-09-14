Французский вандал напал на картину Даниэля Бюрена. Испоганил самое непровокационное современное искусство

В Центре Жоржа Помпиду в Париже неизвестный вандал нанес несколько ударов ножом для бумаги картине художника-концептуалиста Даниэля Бюрена. Мужчина была задержан полицией и не оказал сопротивления.

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Как сообщило издание Le Parisien, нападавший не дал никаких объяснений своему поступку. Полицейские сообщили, что в момент задержания он бормотал что-то невнятное. Вандалу предстоит пройти психиатрическое освидетельствование.

Как сообщили в музее, картина, написанная в 1967 году, получила значительные повреждения. Художника уже оповестили об инциденте.

54-летний преступник, вероятно, бездомный, действовал очень быстро и его не смогли остановить. Он успел сделать несколько надрезов на знаменитой полосатой картине Бюрена. Примечательно, что он не проявлял агрессии к другим посетителям или служителям музея.

Источник фото: Twitter

Полотно переправлено в запасники Центра Помпиду, где специалисты оценят нанесенный ущерб и возможность реставрации. Ее место заняла другая работа Бюрена.

Нанесенный урон может быть очень высоким. Даниэль Бюрен выставляется во многих музеях мира и очень востребован на рынке современного искусства.

В 2016 году его картина площадью четыре квадратных метра была продана на Парижской международной выставке-ярмарке современного искусства за 1,2 миллиона евро.

Многие полотна Бюрена представляют собой чередование вертикальных полос равной ширины и двух выбранных им цветов. Это его фирменный стиль.

Сейчас в Центре современного искусства в Париже проводятся серьезные работы по его реконструкции. В частности, знаменитой «гусеницы» из труб, которая скрывает лифты.

Каждый год центр принимает более 3,5 миллионов посетителей, поэтому, несмотря на реставрационные работы, меры безопасности остались такими же строгими. В связи с этим в музее началось внутреннее расследование, чтобы понять, как вандал смог пройти проверку безопасности (осмотр сумок и металлоискатель), и пронести с собой нож.

Вандал набросился на картину примерно в полдень.

«Смотритель, который находился в зале, немедленно сообщил о случившемся охранникам. Камеры наблюдения позволили сотрудника службы безопасности быстро обнаружить и задержать преступника», — сообщили в музее.

И все-таки картину уберечь не удалось.

Лаконичен и не агрессивен

Родившийся в марте 1938 года Даниель Бюрен является одним из основателей арт-группы позднего современного искусства БМПТ. Вошедшие в нее художники стали главными представителями минимализма Франции 60-х годов ХХ века. Бюрен признан одним из самых дорогих французских художников современности.

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Он видел смысл искусства и живописи в ненавязывании внутреннего порядка произведения. Его проекты иногда называли радикальными и декоративными, но он упорно подводил зрителей к идее о том, как сильно зависит произведение искусства от своего положения в пространстве.

Директор музея им. Андрея Рублева, специалист в области современного и древнерусского искусства Михаил Миндлин сообщил «360», что Даниэль Бюрен отличается от своих коллег-концептуалистов неповторимой индивидуальностью.

«Он ценен потому, что является одним из ключевых и наиболее известных представителей этого направления в современном искусстве ХХ-ХХI веков. Это один из самых ярких и интересных мастеров Франции и мира», — подчеркнул Миндлин.

Источник фото: Twitter

Он предположил, что на картину художника покусился не вполне здоровый человек.

«Картины Бюрена лаконичны и не агрессивны. Странно, что они могли вызвать такую неприязнь. Бывают работы, которые воспринимаются зрителем неоднозначно. Как-то воздействуют на психику. Работы Бюрена имеют в своей основе некий код, который могут считать любители, специалисты, люди, интересующиеся искусством. Но его художественный язык совсем не провокативный, возможно это был случайный выбор, первое, что попалось под руку. Может быть имеет место личная неприязнь. Но на человеческом уровне, а не художественном».