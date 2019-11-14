Французский студент поджег себя из-за бедности. Тысячи учащихся поддержали его протестами

22-летний французский студент попытался сжечь себя заживо. Перед этим он написал в Facebook о проблемах с финансами и обвинил во всем власти страны. В поддержку молодого человека на улицы Франции вышли тысячи учащихся и профессоров. Они требуют не замалчивать проблему бедности студентов и решить ее как можно скорее.

Источник фото: Kit, Grads Absorb the News

В своем посте студент, чье имя не разглашают, отметил, что в этом году он не получил гранд, а значит, и деньги на жизнь. Но даже когда ему выделяли положенную сумму, на нее было невозможно прожить. «Я получал 450 евро в месяц. Как можно на это жить?» — отметил парень. В трудностях молодой человек обвинил трех последних президентов Франции. Об этом сообщили в The Guardian.

В российской валюте 450 евро — это 31,6 тысячи рублей, и в Европе на эти деньги почти невозможно прожить. Даже если постоянно экономить на еде, в месяц одному человеку нужно как минимум 150 евро на питание. Около 150 евро уходит на проезд по городу. А ведь еще нужно снимать жилье и одеваться. Социальное жилье стоит около 450-500, но на него не все имеют право. Найти за такую сумму даже однокомнатную квартиру практически невозможно. Это, скорее, будет комната в апартаментах с общей кухней и ванной.

Я обвиняю Макрона, Олланда, Саркози и ЕС в моей смерти, потому что они сделали будущее каждого нестабильным. Я обвиняю также Ле Пен и тех, кто разжигает страх студент.

Через несколько часов после публикации поста парень поджег себя перед зданием студенческой администрации CROUS. Именно она распределяет социальную помощь. Как сообщает лионское издание Le Progrès, молодого человека спас рабочий. Он оказался рядом и бросился к студенту с огнетушителем. Парень получил ожог 90% тела и попал в больницу в критическом состоянии.

Пострадавший был одним из лидеров студенческого профсоюза Solidaires étudiant-e-s. В официальном сообщении организации указано, что это был «политический жест».

«Союз профсоюзов „Солидарность“ поддерживает его семью, близких и товарищей по борьбе. Мы очень надеемся на его скорейшую поправку и на его скорейшее возвращение к нам… Мы осуждаем растущую нестабильность… Она разрушает жизни… Мы будем продолжать борьбу», — говорится на сайте профсоюза.

Источник фото: solidaires.org

В университете, где учился парень, — Лион 2 — объявили о создании кризисного центра. Прокуратура Лиона начала расследование.

Тем временем студенты и их учителя вышли на улицы Парижа, Лилля, Бордо, Лиона и других городов. Они утверждают, что молодежь во Франции действительно живет непросто. Перед парнями и девушками стоит выбор: либо съемная квартира, либо еда. Эту проблему необходимо решить, считают протестующие, в ближайшее время, пока остальные учащиеся не последовали примеру студента.