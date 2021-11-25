Энтони Лоффредо потратил последние 10 лет на то, чтобы стать похожим на инопланетянина. Он покрыл все тело татуировками, раздвоил язык, удалил нос и уши, а также ампутировал два пальца на левой руке. На достигнутом он останавливаться не собирается и мечтает заменить кожу на металлическую.

Черный инопланетянин

Лоффредо известен пользователям как «черный инопланетянин», а за его аккаунтом в Instagram следят более 784 тысяч человек. Последние 10 лет своей жизни 33-летний мужчина занимается собственным преображением, стремясь стать похожим на инопланетянина. Для этого он покрыл все тело, включая глазные яблоки, татуировками, удалил нос, уши и верхнюю губу, а также раздвоил язык. Его последней модификацией стала ампутация мизинца и безымянного пальца левой руки, сообщил The Sun. Вскоре француз планирует проделать такую же процедуру и на правой руке.

Несмотря на массу изменений, которые пережил организм Лоффредо, он сам заявил в Instagram, что его перевоплощение пока готово только на 34%.

«Я обретаю душевный покой», — подписал он изображение своей руки, на которой наложены швы там, где раньше были безымянный палец и мизинец.

В 2017 году он сказал французской газете Midi Libre, что с раннего возраста был увлечен мутациями и преобразованиями человеческого тела. А когда ему было 24 года и он работал охранником, в его голове произошел щелчок. Лоффредо понял, что живет не так, как хотел бы. Тогда парень все бросил и решил идти к своей мечте.

Стремление Лоффредо добиться своего не знает границ. Например, тату глазных яблок могло привести к слепоте, но его это совершенно не напугало. А после удаления верхней губы Лоффредо стало тяжело разговаривать, но и это его энтузиазма не поубавило.

Источник фото: Instagram

Во Франции, как и во многих других странах Европы, модификации тела, приводящие к травмам, запрещены. Именно поэтому для удаления носа он отправился в Испанию, а пальцы ему ампутировали в Мексике. Лоффредо всегда публикует посты с благодарностью врачам, но никогда не уточняет, где конкретно и кем были проведены операции.

«На другом конце света, чтобы продолжить мой проект, процедура идет хорошо, еще одна мечта, которая только что осуществилась. Спасибо за то, что делаете свою топовую работу. Спасибо тебе, Мексика, от всего сердца. 34-процентная загрузка», — так Лоффредо описал свою последнюю операцию.

Чтобы выглядеть менее человекоподобным, он вживил себе дермальные импланты в лицо. Они придали его коже более рельефную текстуру, скулы он сделал более очерченными, а лоб наградил шишками. Если верить его Instagram Stories, то недавно он добавил себе еще шесть новых имплантов.

Источник фото: https://www.instagram.com/p/CThxj7QD6tr/

По сообщениям Daily Mirror, в одном из прямых эфиров в Instagram Лоффредо сказал, что мечтает снять кожу и заменить ее металлической. Он также обмолвился о том, что в будущем трансформации подвергнутся его руки, ноги и затылок, а еще добавил, что, несмотря на его устрашающий вид, у него нет проблем с привлечением представительниц противоположного пола.

Подписчики в Instagram к его экспериментам относятся по-разному. Большинство Лоффредо не понимает и осуждает, но некоторые хвалят и уважают за то, что он идет к своей мечте, не обращая внимания на других.

«В конце концов ты на 100% пожалеешь об этом», — написал один пользователь.

«Твои действия беспокоят и увлекают одновременно. Не думаю, что смог бы сделать такое, но ставлю тебе пальцы вверх за то, что ты воплотил свою мечту в жизнь», — заявил другой.

Источник фото: Instagram

Сложно говорить о том, насколько у Лоффредо здоровая мечта и хорошо ли то, как далеко он готов зайти ради нее. По мнению врача-психиатра Елизаветы Жестковой, определить на глаз какой-либо диагноз невозможно, но говорить о некотором личностном расстройстве определенно можно.

«Данное поведение в любом обществе несколько выходит за границы нормы. По меньшей мере это говорит о каком-то нарушенном восприятии собственного тела, об определенной нелюбви к себе и патологическом желании выделиться за счет каких-то поступков, носящих крайне своеобразный характер», — сказала Жесткова.

Она отметила, что было бы идеально, если бы люди перед получением подобных операций проходили какое-то освидетельствование о состоянии психического здоровья. Однако чаще всего речь идет о частных клиниках, где каждый врач сам решает, выполнять слепо просьбу клиента или нет.

К тому же если человек чего-то сильно хочет, то он добьется этого в любом случае. Поставят запрет в родной стране — полетит в другую. Нельзя будет сделать все легальным способом, ляжет под нож подпольно, что еще хуже. Такое может и летальным исходом обернуться.