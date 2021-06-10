Францию бесит, что Армения называет коньяком свой алкоголь. Слово выкупили за миллионы

Согласно новому соглашению с ЕС, Армения откажется от названия «коньяк» при маркировке алкогольной продукции. В обмен на это стране выделят три миллиона евро. Они уйдут на разработку нового бренда для армянского напитка, его маркетинг и распространение на рынке. По словам экспертов, на этот переход уйдут годы.

Как сообщает «Sputnik Армения», соглашение одобрили в четверг на заседании правительства страны. По нему Армения должна будет отказаться от названия «коньяк» на местном рынке в течение 14 лет и на международном — в течение 25 лет. Аналогичное соглашение страна заключила и по поводу шампанского. От этого наименования нужно будет отказаться за три года на внутреннем рынке страны и за два — на международном.

Для того, чтобы процесс проходил плавно и без негативных последствий для страны, ЕС выделит три миллиона Армении. Их инвестируют в разработку нового бренда армянского напитка, его рекламу и продвижение на внешних рынках.

Ранее председатель Национального центра вина Аваг Арутюнян рассказывал «Sputnik Армения», что продукция страны известна под брендом «армянский коньяк» только на внутреннем рынке и среди стран постсоветского пространства. В Европу он экспортировался с другими наименования: до 1991 года — «Арарат», какое-то время — «Нояк», а сейчас просто «Армянский бренди».

Почему это важно?

Руководитель проекта «Российская Ассоциация Сомелье» Светлана Фомичева отмечает, что в первую очередь в отказе заинтересована Франция и ее регион, в котором производится коньяк. Они не хотят, чтобы происходила путаница и представление о напитке искажалось. Франция боится, что у потребителя изменится впечатление об их национальном продукте.

Коньяк — это крепкий алкогольный напиток, который производится в департаменте Шаранта в регионе Новая Аквитания по особой технологии из определенных сортов винограда. Он относится к одной из разновидностей бренди.

По словам директора школы сомелье и исследователя алкоголя Эркина Тузмухамедова, Францию безусловно бесит то, что Армения называет коньяком напиток, который к нему не имеет ни малейшего отношения.

«Коньяк — это один из самых элитных напитков. Это единственный напиток, который в течение многих столетий производится в строжайшей технологии, которая вообще не изменялась», — подчеркнул эксперт.

Это запатентованное название, о котором очень печется французское правительство.

«Им дают деньги, чтобы они не использовали наименование, на которое не имеют права. С июня этого года Армения еще обязалась не использовать слово „шампанское“, потому что этот напиток тоже может производиться только на строго-определенной части региона Шампань. Советское шампанское — это нонсенс. Это игристое вино, но не шампанское», — добавил Тузмухамедов.

Фомичева тоже отметила, что с точки зрения закона только французский коньяк может называться коньяком, и это нужно принять.

Хватит ли трех миллионов?

И все же сказать легко, а сделать сложно. При том, что ЕС действительно выделит большую сумму денег на отказ от названия, Армении придется заняться полным ребрендингом своего напитка, придумать нечто новое и закрепить это на рынке.

С одной стороны, все не так плохо, как кажется, потому что бренд «армянского коньяка» распространен лишь среди стран СНГ. Во всем остальном мире он считается армянским бренди. С другой стороны, основной рынок, на который поставляется продукт — это как раз зона постсоветского пространства.

По словам Фомичевой, сложно говорить о том, хватит Армении трех миллионов на ребрендинг или нет. Здесь дело не в сумме заключается, а во времени. На то, чтобы создать бренд аналогичной мощности как «армянский коньяк», уйдут годы.

Впрочем она отметила, что при грамотном маркетинге люди привыкнут к новому бренду. Да, это будет не сразу, но успешный переход действительно возможен. Главное правильно к нему подойти.