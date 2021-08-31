Вслед за бегством США из Афганистана Франция выводит войска из Мали. Но этот провал не похож на американский

После бегства США из Афганистана все взгляды направлены на Африку. Там Франция выводит свои войска из Мали. Это демонстрирует очередную неудачу Запада в военных операциях в других странах против террористов. Правда, в случае Франции катастрофы по типу провала США в Афганистане нет. Французская политика оказалась более тонкой, и ждать повтора афганского сценария не стоит.

Франция уходит из Мали вслед за выходом США из Афганистана

Франция объявила, что ее иностранная операция в зоне Сахели окончена. Эммануэль Макрон заявил об этом за несколько месяцев до падения Кабула. В регионе оставят лишь самый необходимый персонал, обеспечивающий логистику для, как было подчеркнуто, гуманитарных операций, отметило издание Le Figaro. Теперь политическая элита Франции боится повтора сценария Афганистана в Африке.

«Давайте не будем допускать в Сахели ту же ошибку, что американцы в Афганистане», — призвал кандидат в президенты Франции Ксавье Бертран.

Он уверен, что Франция должна продолжать исполнять взятые на себя обязательства в Мали. Иначе, подчеркнул он, Европу накроет огромная волна беженцев, а в самой Африке наступит хаос. Ведь в зоне Сахели орудуют террористические группировки, для которых победа «Талибана»* в Афганистане не осталась незамеченной. Они поздравляли боевиков и сами вдохновились их успехом.

В чем разница ситуаций Франции в Мали и США в Афганистане?

Франция в Мали боролась с исламскими экстремистами. Учитывая, что это зона повышенных интересов французов, власти решили, что должны помочь местному правительству в борьбе с международным терроризмом. Так, Франция ввела туда значительный контингент. Причем все попытки французов привлечь помощь партнеров по ЕС закончились неудачно. Никто так и не ответил на призыв Франции, не поддержал операцию в Сахели. Об этом в разговоре с «360» напомнил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Франция попыталась укрепить местные Вооруженные силы, создать альянс из стран Африки, которые могли бы вместе бороться, но все это не очень удалось. Весомые потери военнослужащих в масштабах Франции, вялый отклик партнеров по ЕС заставили свернуть эту операцию. Не уйти, в отличие от американцев, а переключить это все на создание местных Вооруженных сил», — пояснил собеседник «360».

Он подчеркнул, что в отличие от США Франция уходит не с позором. Хотя Макрон и сокращает контингент в Африке, тем не менее присутствие французов там будет продолжаться. Власти этой страны так или иначе будут помогать в борьбе с радикалами в Сахели.

«Сценарий Афганистана повторится вряд ли. По уровню оснащения боевиков Афганистан на порядок выше и опытнее Мали. <…> Я бы не проводил таких аналогий», — подчеркнул Федоров.

Сейчас идет пересмотр формата и даже самой миссии французских Вооруженных сил не только в Мали, но и вообще в Западной Африке. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог Юрий Рубинский.

Это не такая катастрофа, как у американцев, конечно, в Афганистане. Но это свидетельство того, что Франция своих целей там не достигла. Поэтому идет переформатирование присутствия, сворачивание наполовину контингента. Но что такое 2,5 тысячи [военных] на территории, которая в пять раз больше самой Франции? Юрий Рубинский.

Рубинский уверен, что Франция столкнулась с той же экзистенциальной проблемой, что и Штаты. Они пытались подключить местные государственные структуры и помочь им модернизироваться, но это не удалось. И прежде всего в Мали. Ведь там только за последний год было два государственных переворота. Так, налаживать структуры было попросту не с кем.

Почему Франции важна Африка?

Для Франции присутствие в Африке крайне важно. Это континент, население которого растет в геометрической прогрессии. Он же — источник большого количества мигрантов, который нужно взять по контроль. Более того, это очень привлекательный регион в социально-экономическом плане, отметил Федоров.

Хотя, глядя на экономику Африки, трудно спрогнозировать значительный рост, но регион перспективный в экономическом плане, не говоря уж о природных ископаемых. Эта стратегия более, на мой взгляд, тонкая, чем у США Сергей Федоров.

Рубинский подчеркнул, что Франция в Мали выступала не просто в качестве бывшей хозяйки, но и как уполномоченный западных стран перед угрозой для ЕС. Поэтому вполне возможно, что Макрон все же попытается уговорить европейских коллег вмешаться в ситуацию и войска вернутся в Мали. Если у США только в Афганистане был контингент из 100 тысяч человек, то у Франции порядка 5100 человек приходилось на весь регион Сахели. Так что даже если всех военных выведут, вернуть их можно будет достаточно легко. Этому смогут способствовать базы в соседних Чаде и Габоне.