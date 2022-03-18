Коллекция Морозовых не повторит судьбу скифского золота. Франция вернет России картины

Собрание картин из коллекции Морозовых, принадлежащих российским музеям, сейчас выставляются в парижской галерее Louis Vuitton. Выставка открылась еще 22 сентября. В феврале власти Франции продлили срок выставки до 3 апреля, объяснив это высоким интересом зрителей, а также сложностью возвращения картин в Россию из-за санкций.

Первая поездка в Европу

Коллекция Морозовых — это более 200 картин, которые начал собирать меценат Иван Морозов в 1901 году. Это крупнейшее мировое собрание работ европейских импрессионистов и модернистов вместе с полотнами художников русского авангарда. До осени прошлого года коллекция никогда не покидала Россию.

Об организации выставки картин в Париже под личные гарантии у президента России Владимира Путина попросил глава компании LVMH Бернар Арно. Открывал экспозицию французский лидер Эммануэль Макрон. Выставку планировали закрыть 22 февраля, но принимающая сторона попросила продлить сроки до апреля, но еще до начала весны Евросоюз начал вводить санкции, что серьезно усложнило возвращение картин.

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что российская и французская стороны прорабатывают вопросы транспорта и возросших страховых рисков для возвращения коллекции Морозовых домой.

«В нынешней ситуации, когда были приняты драконовские меры по тем же полетам между Россией и Францией, отрабатываются логистические моменты, связанные с возвращением выставки на родину. И я уверен, что мы найдем совместно наиболее безопасный с точки зрения поставки коллекции путь», — привело слова посла РИА «Новости».

Согласно договору, вернуть картины за свой счет должен фонд Louis Vuitton. Для этого ему нужно оплатить дорогую страховку сохранности картин, а также найти транспортную компанию, которая займется перевозкой.

Французское издание Marianne со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что полотна могут не вернуть, чтобы они стали «гарантом безопасности французов», проживающих в России.

Но местные юристы напомнили, что произведения охраняет международное законодательство. Собственность государственных изделий не подлежит аресту или конфискации. Кроме того, Министерство культуры Франции выпустило отдельный закон о защите коллекции Морозовых. Действует он до 15 мая. Также личные гарантии возвращения работ дали Макрон и Арно.

У России уже был прецедент с арестом музейных экспонатов. Речь идет о скифском золоте. Исторические артефакты принадлежали музеям Крыма и выставлялись в Нидерландах в 2014 году. Судебная тяжба в европейском суде продолжалась много лет, но последняя инстанция постановила передать экспонаты Украине.

Оценка рисков

Отказ Франции от возвращения картин в Россию может трактоваться как незаконный отъем государственной собственности. Такой сценарий не исключен в условиях введения беспрецедентных санкций со стороны Евросоюза. Об этом в беседе с «360» заявила адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Учитывая, что были наложены санкции на активы Центробанка в западных странах, могут найтись безбашенные головы, которые предложат не возвращать картины в Россию. Это маловероятно, но безумие сейчас зашкаливает. Люди в Евросоюзе руководствуются не законами, не правом, а истерией и русофобией», — подчеркнула она.

Адвокат отметила, что картины перед отправкой застраховали от потери, поэтому Россия может получить выплаты или добиваться через суд возвращения полотен. Аргумент о проблемах с логистикой Мария Ярмуш сочла неубедительным.

«Самолеты прекрасно летают. Можно найти другие пути, перевезти картины через Турцию. Наше небо не закрыто, есть ограничение только для авиакомпаний недружественных стран. Поэтому маловероятно, что наши галереи лишатся своего фонда», — добавила эксперт.

По мнению адвоката, Франции невыгодно ссориться с Россией, лидеры двух стран прекрасно общаются, поэтому власти европейской страны не допустят, чтобы российские картины остались у них.