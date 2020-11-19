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    19 ноября 2020, 16:36

    Франция заговорила о признании Нагорного Карабаха. Это может быть провокацией

    Ксения Дагаева, Ольга Нижельская

    Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха. Документ разместили на сайте парламента. Это не нарушит соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией, но выглядит как провокация.
    Франция заговорила о признании Нагорного Карабаха. Это может быть провокацией

    Проект рассмотрят 25 ноября. Об этом заявил один из авторов резолюции сенатор от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

    «Только независимость (Нагорного Карабаха — прим. „360“) может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — заявил Ретайо в Twitter.

    При этом резолюции носят лишь рекомендательный характер. Власти Франции могут принять их к сведению, но выполнять не обязаны.

    Ранее Париж поддержал Ереван в конфликте с Баку. В частности, после завершения огня глава Франции позвонил премьер-министру Армении. Тогда Эммануэль Макрон заявил Николу Пашиняну о дружеских чувствах к армянскому народу, а также о готовности принятия политического решения, которое должно быть справедливым и долгосрочным для всех сторон конфликта.

    Причина внимания Франции к Карабаху

    Во Франции очень большая армянская диаспора. Многие этнические армяне активно участвуют в политике, бизнесе, культуре страны. Именно этим и объясняется рассмотрение резолюции, считает эксперт по Франции Сергей Федоров. С ним согласен и политолог, руководитель центр французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

    «Во время геноцида армян в Османской империи многие из них перебрались во Францию. Это способствовало принятию Францией первой из стран ЕС резолюции, осуждающей этот геноцид. Неудивительно, что сейчас срабатывает этот же принцип», — отметил собеседник «360».

    Неуместная резолюция

    Федоров отметил, что резолюция носит рекомендательный характер, который за собой ничего не повлечет. По его словам, это «сотрясение воздуха». Но все-таки документ собеседник «360» назвал неудачным.

    После драки кулаками махать… В данном случае это выглядит как провокация, на мой взгляд. Это неуместно, когда с таким большим трудом, благодаря усилиям России, достигнуто это перемирие

    Сергей Федоровэксперт по Франции.

    По его словам, благодаря соглашению удалось избежать катастрофического сценария. Карабах хоть и потерял часть территории, но все же сохранил себя. Более того, политики смогли договориться и остановили дальнейшее кровопролитие.

    «Зачем сейчас принимать резолюции, которые могут подогреть вот эти все страсти и, не дай бог, привести к обострению ситуации? Мне кажется, это с политической точки зрения неправильно. Это может обострить и без того накалившиеся отношения с Турцией», — добавил Федоров.

    Кроме того, он назвал резолюцию Франции демонстрацией двойных стандартов. Ведь почему-то Париж не признает независимость Донбасса или Абхазии. Это, по словам эксперта, заставляет задуматься, насколько серьезно Франция говорит о самоопределении Карабаха. Правда, нарушить перемирие резолюция не сможет, считает Рубинский.

    «Все будет зависеть от того, что происходит на местах. Судя по всему, можно надеяться, что боевые действия все-таки останутся в прошлом. Присутствие миротворцев России в этом плане очень важно», — добавил политолог.

    Соглашение и признание независимости

    Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван перекладывали друг на друга ответственность за эскалацию. Спустя полтора месяца, в ночь на 10 ноября, Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оно предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. В регион, согласно документу, уже вводят российских миротворцев. Армения передает часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний обеспечивает коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.

    Независимость Нагорного Карабаха признали частично признанные Республика Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Право жителей Карабаха на самоопределение признал и парламент крупнейшего по населению австралийского штата Новый Южный Уэльс. Он призвал власти Австралии официально признать независимость республики. Резолюции с таким же посылом к президенту и Конгрессу США приняли законодательные органы власти целого ряда американских штатов.