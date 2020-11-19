Франция заговорила о признании Нагорного Карабаха. Это может быть провокацией

Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха. Документ разместили на сайте парламента. Это не нарушит соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией, но выглядит как провокация.

Проект рассмотрят 25 ноября. Об этом заявил один из авторов резолюции сенатор от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

«Только независимость (Нагорного Карабаха — прим. „360“) может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — заявил Ретайо в Twitter.

При этом резолюции носят лишь рекомендательный характер. Власти Франции могут принять их к сведению, но выполнять не обязаны.

Ранее Париж поддержал Ереван в конфликте с Баку. В частности, после завершения огня глава Франции позвонил премьер-министру Армении. Тогда Эммануэль Макрон заявил Николу Пашиняну о дружеских чувствах к армянскому народу, а также о готовности принятия политического решения, которое должно быть справедливым и долгосрочным для всех сторон конфликта.

Причина внимания Франции к Карабаху

Во Франции очень большая армянская диаспора. Многие этнические армяне активно участвуют в политике, бизнесе, культуре страны. Именно этим и объясняется рассмотрение резолюции, считает эксперт по Франции Сергей Федоров. С ним согласен и политолог, руководитель центр французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Во время геноцида армян в Османской империи многие из них перебрались во Францию. Это способствовало принятию Францией первой из стран ЕС резолюции, осуждающей этот геноцид. Неудивительно, что сейчас срабатывает этот же принцип», — отметил собеседник «360».

Неуместная резолюция

Федоров отметил, что резолюция носит рекомендательный характер, который за собой ничего не повлечет. По его словам, это «сотрясение воздуха». Но все-таки документ собеседник «360» назвал неудачным.

После драки кулаками махать… В данном случае это выглядит как провокация, на мой взгляд. Это неуместно, когда с таким большим трудом, благодаря усилиям России, достигнуто это перемирие Сергей Федоров эксперт по Франции.

По его словам, благодаря соглашению удалось избежать катастрофического сценария. Карабах хоть и потерял часть территории, но все же сохранил себя. Более того, политики смогли договориться и остановили дальнейшее кровопролитие.

«Зачем сейчас принимать резолюции, которые могут подогреть вот эти все страсти и, не дай бог, привести к обострению ситуации? Мне кажется, это с политической точки зрения неправильно. Это может обострить и без того накалившиеся отношения с Турцией», — добавил Федоров.

Кроме того, он назвал резолюцию Франции демонстрацией двойных стандартов. Ведь почему-то Париж не признает независимость Донбасса или Абхазии. Это, по словам эксперта, заставляет задуматься, насколько серьезно Франция говорит о самоопределении Карабаха. Правда, нарушить перемирие резолюция не сможет, считает Рубинский.

«Все будет зависеть от того, что происходит на местах. Судя по всему, можно надеяться, что боевые действия все-таки останутся в прошлом. Присутствие миротворцев России в этом плане очень важно», — добавил политолог.

Соглашение и признание независимости

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван перекладывали друг на друга ответственность за эскалацию. Спустя полтора месяца, в ночь на 10 ноября, Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оно предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. В регион, согласно документу, уже вводят российских миротворцев. Армения передает часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний обеспечивает коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.

Независимость Нагорного Карабаха признали частично признанные Республика Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Право жителей Карабаха на самоопределение признал и парламент крупнейшего по населению австралийского штата Новый Южный Уэльс. Он призвал власти Австралии официально признать независимость республики. Резолюции с таким же посылом к президенту и Конгрессу США приняли законодательные органы власти целого ряда американских штатов.