Франция пошла по пути США. Тысячи парижан протестуют из-за полицейского произвола

Французы, вдохновленные протестами в США, вышли на улицы своих городов в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре. Он погиб в июне 2016 года из-за жесткого задержания полицией. Власти Парижа запретили проведение акции протеста. Несмотря на это 20 тысяч человек вышли на митинг.

Митинги в США из-за гибели темнокожего мужчины спровоцировали волну протестов и в других странах. Во Франции жители вспомнили о местных случаях полицейского произвола на почве расизма. Одним из таких примеров считается гибель 24-летнего Адамы Траоре.

В июне 2016 года у Траоре завязался спор с полицейскими по поводу проверки его документов. После этого он попытался сбежать, но после 15-минутной погони, полиция задержала его в доме, где он прятался. По рассказам одного из трех офицеров, участвовавших в аресте, им удалось сковать Адаму, надавив на него общим весом. В машине парень потерял сознание, после чего умер в соседнем полицейском участке. Когда приехали парамедики, Адама Траоре все еще оставался закованным в наручники.

В пятницу французские медэксперты заявили, что парень умер от сердечной недостаточности, которая могла быть вызвана сильным стрессом, физической нагрузкой, а также присутствием тетрагидроканнабинола — активного ингредиента каннабиса — в его организме. Таким образом они оправдали полицейских. Хотя предыдущий медицинский отчет, заказанный семьей погибшего, говорил, что он умер от удушья.

Как передает Тhе Guardian, семья Траоре запросила еще одну проверку. Во вторник вышли ее результаты. Она показала, что смерть Адамы была вызвана техникой ареста, используемой офицерами, то есть Траоре умер от удушья.

Противоречивые медицинские заключения также перекликаются со случаем Джорджа Флойда. Его предварительное вскрытие показало, что он умер от ранее существовавших проблем с сердцем. В то время как вскрытие, проведенное его семьей, обнаружило, что он умер от удушья. Официальное вскрытие подтвердило, что Флойд умер в результате убийства, связанного со «сдавливанием шеи».

Франция официально стала первой страной, которая запретила протест в поддержку #GeorgeFloyd как перед посольством США в Париже, так и перед судом в поддержку Адамы Траоре, еще одной чернокожей жертвы полицейского насилия во Франции, которая умерла по тем же причинам.

Новая информация по делу Траоре всколыхнула общественность и вызвала протесты по всей стране. Полиция их запретила, сославшись на карантинные ограничения, по которым собрания более 10 человек запрещены. Это не помешало 20 тысячам людей в Париже и сотням в других городах выйти на улицы. Люди собрались около суда в северной части Парижа. Протестующие использовали лозунги американского протестного движения, чтобы призвать к справедливости для Адамы Траоре. Они кричали «Вlack Lives Matter» и «Я не могу дышать».

С толпой также говорила старшая сестра Адамы Траоре.

«Сегодня мы говорим не просто о борьбе семьи Траоре. Это борьба за всех. Когда мы боремся за Джорджа Флойда, мы боремся за Адаму Траоре», — передает ее слова The Guardian.

В скором времени полиция начала использовать слезоточивый газ для разгона толпы. Столкновения вспыхнули и возле главной кольцевой дороги города. Люди начали бросать камни в полицию, а та ответила стрельбой резиновыми пулями. Некоторые протестующие сжигали мусорные баки, велосипеды и скутеры, чтобы установить на улицах пылающие баррикады.

Правительство отреагировало негативно на эти действия. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер ответил, что «насилию нет места в демократии».

«Ничто не оправдывает поведение, которое имело место в Париже этим вечером, когда протесты на общественных улицах запрещены для защиты здоровья каждого», — написал он в Твиттере.

Шеф парижской полиции Дидье Лаллеман, запретивший проведение акции протеста, и вовсе опубликовал письмо защищающее полицейских. Он сказал, что сочувствует «боли», которую офицеры чувствуют «столкнувшись с обвинениями в насилии и расизме, которые бесконечно повторяются социальными сетями и определенными группами активистов».

Мирный марш в Марселе в поддержку протеста #AdamaTraore в Париже и движения #BlackLivesMatter в США.

Другие акции протеста прошли по всей Франции: 2500 человек приняли участие в митинге в северном городе Лилль, 1800 человек в Марселе и 1200 человек в Лионе.