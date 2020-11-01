Франции предсказали смену политического курса. Но страна к нему пока не готова

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке свободной критики религий привели к новым нападениям радикальных исламистов. Политологи в беседе с «360» рассказали о возможных последствиях противостояния мусульман и светских властей.

Ситуация во Франции усугубилась в октябре, когда школьный учитель Самуэль Пати показал на уроке о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. В 2015 году в редакции погибли 12 человек после массового расстрела. В этот раз все тоже закончилось убийством. Учителю отрубил голову 18-летний мужчина. Во время задержания юношу застрелили полицейские.

По всей стране прошли митинги и демонстрации в память погибшего Пати. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приложит все усилия, чтобы сохранить свободу слова и печати в стране. Он заявил, что за нападением на учителя стоят радикальные исламисты. Он пообещал взять под контроль финансирование мечетей и при участии Совета мусульман создать организацию, которая займется формированием просвещенного ислама.

На этой неделе нападения продолжились. В Авиньоне полицейские застрелили мужчину с ножом, который пытался на них напасть. В Ницце жертвами стали трое прихожан католической церкви. Злоумышленника, который устроил резню в храме, задержали. Все нападавшие выкрикивали лозунги во славу Аллаха.

Спичка в озере с бензином

К новым нападениям привело неосторожное высказывание Макрона во время траурных мероприятий в честь погибшего учителя. Об этом «360» заявил политолог Роман Баширов.

«Если бы он дал некую оценку событию, это была бы одна сторона. Но он себе позволил более глубокие размышления, что, на мой взгляд, недопустимо для человека, который руководит многоконфессиональной страной», — заявил он.

Эксперт напомнил, что количество мусульманского населения во Франции сильно увеличилось. У них любые слова и оценки их религии со стороны представителей других вероисповеданий всегда вызывали негодование.

Ислам — это консервативное учение, которое не менялось тысячелетиями. В современном глобальном мире любое заявление тут же начинает обсуждаться в социальных сетях и в других странах. Но власти Франции пошли на дальнейшее обострение конфликта.

Ситуацию усугубляют еще и ограничения, которые ввели в стране из-за распространения коронавирусной инфекции, что тоже вызвало недовольство. Все это легло на почву, подготовленную акциями «желтых жилетов».

Протестная среда там сформирована давно. Макрон бросил спичку в это озеро с бензином. Очень неосторожное действие Роман Баширов политолог.

Роман Баширов напомнил, что накануне французский лидер попытался исправить ситуацию, дав интервью телеканалу «Аль-Джазира». Там он заявил, что карикатуры появились в частных журналах, которыми власти не управляют. По мнению эксперта, такая толерантность вызвала только большее раздражение мусульман.

Сейчас выход для властей Франции только в диалоге, который будет параллельно происходить с введением ограничений для СМИ в области освещения религиозной тематики. <…> Второе — это привлечение религиозных деятелей, которое имеют огромное влияние на мусульман Роман Баширов политолог.

При этом он отметил, что для этого нужно найти слова, которые убедят старейшин остановить единоверцев от насилия. Но сделать это будет непросто.

При этом нет никакой реакции со стороны партийных и общественных движений, которые бы объяснили руководству страны его ошибки.

«Такое ощущение, что власти Франции движутся к гражданской религиозной войне и не собираются останавливаться», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что на весь мир новое противостояние вряд ли перейдет. Но могут пострадать французские посольства в разных странах.

Непозитивный прогноз

Франция шла к такой ситуации давно, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Он отметил, что политический класс европейской страны продолжает настаивать на позициях свободы слова и критике религии, которая сформировалась еще во времена Великой французской революции. Но они не учитывают, как изменился мир, где появились радикальные террористические группировки вроде «Исламского государства»*.

При этом само французское общество сильно разделено. Эмигранты живут обособленными сообществами, по собственным законам, что приводит к радикализации молодежи. Как следствие — все это заканчивается убийствами.

К сожалению, французские власти на это реагируют так же, что «мы за свободу карикатуры, за свободу критики религии и богоборчество». Мне кажется, что это тупиковая позиция, потому что французские власти не учитывают важного момента: общество сильно изменилось, компонент мусульманского населения в стране очень сильно вырос Сергей Федоров ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

Он подчеркнул, что у мусульман свои религиозные представления и ментальность. Но в стране, где они живут, продолжают появляться карикатуры, которые их оскорбляют. Эти рисунки показывают в школах, печатают миллионными тиражами. Все это только разжигает и без того сложную ситуацию.

«Макрон попытался это немного ослабить в интервью телеканалу „Аль-Джазира“. Он выступил и сказал, что к этой карикатуре французское правительство не имеет никакого отношения, но это слабый аргумент. Но уже сделано много и изменить ситуацию будет сложно», — заявил Сергей Федоров.

По словам эксперта, исправить ситуацию можно, если начать учитывать мнение мусульманского населения. Возможно, принять законы, которые исключат возможность оскорбления чувств верующих. Нынешние действия власти, которая мобилизовала военных для охраны школ и храмов, показали свою несостоятельность после ранения православного греческого священника в Лионе.

Позитивный прогноз сделать сложно. Французскому обществу предстоит очень серьезный пересмотр некоторых позиций, а борьба с радикальным исламом займет большое время. Это потребует принятия непопулярных решений, на которые пока французское руководство не готово Сергей Федоров ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, которых оскорбили карикатуры на пророка Мухаммеда. При этом он подчеркнул, что намерен защитить свободу людей говорить, писать, думать и рисовать, что им хочется.

По его словам, за всеми нападениями стоят радикальные исламисты, искажающие настоящую веру. Поэтому они представляют опасность для всех, в том числе и для обычных мусульман.