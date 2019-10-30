«Фотографы побросали красоток с декольте и бегали за пожилой теткой»

Жительница Санкт-Петербурга Марина Бадьянова покорила косплееров. Образы на снимках проработаны до мельчайших деталей. Но самое интересное, что героине на кадрах 56 лет, а все костюмы она создает сама. Как в жизни Марины Бадьяновой появилось это увлечение и как она придумывает образы и костюмы — в интервью «360».

— Как вы начали заниматься косплеем?

— Для меня случайность. Специально я косплеем не занималась, просто уже шесть лет фотографируюсь и принимаю участие в тематических фотосессиях. Косплей — это западная тема. Копировать персонажей видеоигр или каких-то комиксов, сериалов. Я вообще никогда к этому близко не подходила и страшно удивилась, когда меня стали везде так называть.

Образы Марины Бадьяновой словно сошли из романов фэнтези или детских сказок.

— Как вы придумываете образы?

— У нас в Петербурге мы собираемся компанией. Организатор придумывает тему, а модели нужно подготовится: купить костюм или сшить его, сделать реквизит и приехать в определенный день. Фотографы, модели приезжают на природу, куда-нибудь в Ленобласть или парк. Вот мы и снимаемся. В прошлое воскресенье снимались на берегу Кавголовского озера под дождем.

— Что снимали?

— Шотландию. Тема была — Шотландия.

Источник фото: vk.com/id150973736

— Почему вам нравятся именно тематические фотосессии?

— Каждый раз новые образы, каждый раз нужно придумать что-то свое. Сразу мозги включаются, закипают, нужно что-то соображать.

— Как вы начали фотографироваться и где познакомились с организаторами?

— Сначала мои дочери и племянницы попросили: «Мама, тетя нужно нам одеться на какой-то пленэр, куда-то поедем в Гатчину». Я быстренько перетряхнула сундуки, собрала девчонок и отправила их.

Вот они стали ходить на эти фотомероприятия. Потом дети немного от этого отошли, а я продолжала шить костюмы: «Ну, что, вы куда-нибудь едете? Давайте, я вам подготовила вот это, это». Они как-то не очень ездили, а потом в метро ко мне подошла очаровательная девочка и сказала, что работает фотографом и хочет меня поснимать.

Я согласилась, хотя трусила ужасно, потому что всегда боялась фотографов. Была не фотогеничной. На паспорт снималась по 10 раз и каждый кадр был хуже предыдущего. Ну, думаю, нужно походить хоть потренироваться. Когда я пришла, фотографы побросали всех красоток в синтетических платьях с декольте и бегали за пожилой теткой с растрепанными волосами, клюкой, корзиной вот в этих вот своих тряпках.

Источник фото: vk.com/id150973736

— Все костюмы вы создаете сами?

— Да, я сама делаю костюмы, реквизит, бегаю по секонд-хэндам, блошиным рынкам или распродажам. Сметаю все, что попадется под руку и соображаю, что из этого можно сделать. Иногда бывает так, что тема еще не заявлена, а я увидела какую-нибудь клетчатую тряпку и думаю, что куплю, сошью юбку, а потом она найдет себе применение.

— Откуда черпаете идеи для образов?

— Сейчас в интернете образцов сколько угодно. Открываешь любую тему, есть же фотографии, и по ним соображаешь, что можно сделать.

— Есть ли у вас актерский опыт?

— Да. На заре туманной юности я три года играла в пластическом театре. Я тогда жила в Якутии, куда приехал Херберт Лаукштейнс и открыл театр пантомимы. Он, к счастью, жив и здравствует, ставит спектакли в Лиепайском театре драмы. Замечательный человек и педагог. Он не только режиссер, но и художник, поэтому костюмам и реквизиту — всему этому нас научил. И так нам поставил движения, что хватило на всю жизнь. Я много лет не вспоминала об этом: семья, дети, а после 50 время для себя появилось, и вот я стала заниматься.

Источник фото: vk.com/id150973736

— Как ваши дети и внуки относятся к такому увлечению?

— Они прекрасно относятся. По возможности я и детей, и внуков привлекаю. Старшая дочка живет с детьми в Москве. Она визажист, дизайнер, тоже много фотографируется. Это такое семейное увлечение. Когда родилась моя младшая внучка Оливия, дочь договорилась с фотографом, который снимает совсем грудных деток. Так что у нас первая фотосессия внучки была чуть ли не в первую неделю жизни. Это затягивает. Знаете, может не столько ради результата — это такой кайф на самом деле.