Фотографа Марата Сафина обвинили в изнасиловании. Девушка решилась на пост спустя три года

Известного фотографа Марата Сафина, который в основном снимает молодых девушек в стиле ню, обвинили в изнасиловании. На своей странице в Instagram модель и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик поделилась своей историей, которая, по ее словам, произошла три года назад, когда ей было 18 лет.

Съемка в Воронеже

Свой рассказ Виктория решила вынести на публику в рамках, казалось, уже забытого проекта #янебоюсьсказать. В своем посте девушка отметила один из аккаунтов фотографа Марата Сафина, обратившись к нему со словами, что пишет свой рассказ ради безопасности других женщин. Она пояснила, что вспомнила об этой истории через три года, увидев его в Stories активистки Александры Митрошиной, которая занимается проблемами домашнего насилия.

«Когда я перешла в твой профиль и увидела всех этих юных обнаженных девушек снимках — [стало] страшно. Я не хочу, чтобы кто-то из них оказалась на моем месте», — написала Виктория Гуйвик.

По словам девушки, все произошло 26 июня 2016 года на съемной квартире в Воронеже, которую сама Виктория помогла выбрать для будущей съемки в обнаженном виде. Также она согласилась выпить вина, которое Марат принес с собой.

«Помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню, как он начал меня целовать на кухне. Следующее — я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо», — поделилась Виктория. По ее словам, в какой-то момент она убежала и заперлась в ванной. Когда она вышла Марат, снова начал приставать к ней, но девушка его оттолкнула, сказано в посте.

Утром Марат предложил обсудить ситуацию, и они отправились в кофейню, написала девушка. По словам Виктории, он извинялся, говорил, что это было странное вино, что он потерял контроль и просил никому не говорить о случившемся, так как это разрушит его семью. Виктория решила, что если она будет делать вид, что ничего не случилось, то она сможет жить дальше.

«Это не ваш стыд»

После случившегося Виктория продолжила общение с фотографом. Она попросила скинуть ему исходники, но на фотографиях модель себя не узнала. По ее словам, через несколько месяцев после того, как она уже начала успокаиваться, с ней связалась жена Марата Мария. Виктория выложила на своей странице скриншоты переписки с девушкой по имени Маша Сафина.

Фотограф ей все рассказал, но вместо изнасилования он использовал слово «секс», сказано в переписке. Все, что она пережила, вернулось к не заново. «Я надеялась, что у нашей семьи еще есть шанс. И удачи в дальнейшей жизни и не доверяйте никому. Никому нельзя верить кроме себя», — говорится в тексте сообщений. Также она пояснила, что ей тоже нелегко, когда о ее стыде и позоре знают несколько человек. Виктория пообещала, что никто об этом не узнает. «Это не ваш стыд», — написала она.

Подводя итог, Виктория написала, что в насилии виноват только насильник. Для того, чтобы написать все, что с ней произошло, она пережила внутри себя все заново.

«Я боюсь хейта, я боюсь, что мне не поверят, но я хочу, чтобы каждая, кто может оказаться на моем месте, была предупреждена», — написала Виктория. Она косвенно напомнила о самых громких делах, связанных с насилием над женщинами: «Преподаватель университета оказывается убийцей (дело историка Олега Соколова — прим.ред.), главред уважаемого медиа — харассером (дело Ивана Колпакова из „Медузы“), люди искусства и даже правозащитники — насильниками. Эту реальность необходимо менять», — подчеркнула Виктория. Она призвала тех, девушек и женщин, кто пережил подобную ситуацию написать ей, чтобы она сделала ее публичной. По ее словам, она сделает это анонимно.

«360» пытался связаться с Маратом Сафиным в социальных сетях, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обвинения. На момент написания материала фотограф комментарий не предоставил.