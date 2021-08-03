Убившего жену фотографа Лошагина готовы выпустить по УДО. Такое решение вновь подняло вопрос о виновности

Суд Екатеринбурга разрешил фотографу Дмитрию Лошагину выйти на свободу по УДО. Он отсидел 7,5 года за убийство супруги, модели Юлии Прокопьевой, однако свою вину так и не признал. Против досрочного освобождения протестуют родственники и колония, где содержится осужденный. В его деле уже были и оправдательные приговоры, и послабления, но все отменялись.

Основания для УДО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил фотографу Дмитрию Лошагину досрочно покинуть колонию строгого режима, где он отбывал срок за убийство своей жены-модели Юлии Прокопьевой.

Девушка пропала в день вечеринки в лофте супруга в Екатеринбурге. Лошагин утверждал, что она собрала вещи и документы и уехала за границу, но семья в это не поверила. Спустя некоторое время обезображенное тело Прокопьевой нашли в лесу — перед смертью ее жестоко избили и изнасиловали, а чтобы скрыть следы преступления, облили бензином и подожгли.

Главным подозреваемым оказался Дмитрий Лошагин. К рассказам родственников Прокопьевой о непростых отношениях супругов добавились показания первой жены фотографа, заявившей, что муж ее избивал. Задержали его, когда он хотел покинуть страну.

В 2014 году суд оправдал Лошагина, а в 2015-м после отмены первого решения и пересмотра дела ему дали почти 10 лет. В 2019 году Лошагин уже подавал ходатайство о досрочном освобождении, тогда ему отказали. В 2020-м он просил заменить оставшийся срок в тюрьме на ограничение свободы — суд согласился, но после апелляции отменил положительное решение. Сейчас, по данным суда, у прокуратуры есть 10 дней на обжалование выпуска Лошагина по УДО.

Адвокат Дмитрия Лошагина Сергей Лашин объяснил «360», что все необходимые условия для удовлетворения ходатайства были соблюдены.

«Иск погашен, хорошее отношение к труду, к учебе, в целом поведение действительно положительное, характеристики положительные. Все основания есть, ходатайство было удовлетворено», — заметил Лашин.

Странности процесса

Многие юристы отмечают непоследовательность в деле Лошагина: отмена первого оправдательного приговора, разрешение на УДО, изменение меры пресечения. На это обратил внимание адвокат Александр Бенхин.

«Правда лежит где-то посередине, потому что суд первой инстанции его оправдал, а по таким делам невозможно купить чью-то благосклонность. Это значит, что тогда он смог убедить суд, что он непричастен к убийству, а потом уже другой суд дал ему срок, как и положено за убийство», — сказал Бенхин.

Теперь же фотограф снова пытается выйти из тюрьмы — все ждут реакции прокуратуры, которая выступала против его освобождения. Кроме того, несмотря на положительные характеристики, труд и хорошее поведение, о которых говорит адвокат Лошагина, администрация колонии не поддержала решение выпустить осужденного.

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский отметил, что в России очень редко выносятся оправдательные приговоры, а отменяются они очень легко. Поэтому в том, что первый суд ошибся, адвокат сомневается.

Получить УДО в нашей стране очень тяжело, для этого должны быть серьезные объективные основания. Здесь это может быть связано с тем, что человек, признанный невиновным, все же отсидел 7,5 года. Наверное, сочли это достаточным Дмитрий Аграновский.

«Думаю, одним из факторов его освобождения по УДО явилось именно то, что кто-то в суде или прокуратуре думал, что он не виноват. Потому что идти против устоев, стандартно принятых мер, когда не освобождают из колоний строгого режима, а УДО не положено по умышленному убийству. А здесь на глазах публики человека освобождают, значит, что-то там есть», — согласился с предположением коллеги Александр Бенхин, подчеркнув, что коррупционной составляющей в таком громком деле быть не может.

Раскаяния не было

Однако семья погибшей Юлии Прокопьевой каждый раз протестовала против любых послаблений осужденному за убийство. Усугубляло ситуацию и то, что отношения Лошагина с родственниками бывшей супруги остались довольно натянутыми: после первого оправдательного приговора он стал активно давать интервью и появляться в ток-шоу. Адвокаты потерпевших были уверены, что основной целью Лошагина было очернить семью Прокопьевой.

Мать и брат Юлии Прокопьевой жаловались на то, что даже из колонии Лошагин пытается отнять у них деньги — фотограф хотел поделить наследство убитой супруги. На судебном процессе он, как заявил криминалист Михаил Игнатов, вел себя крайне нагло и цинично, требовал денег. Вину Лошагин так и не признал и извинений семье не принес.

Обычно [в удовлетворении ходатайства об УДО] отказывают, а здесь, несмотря на то, что его не поддержали ни администрация, ни прокуратура, вдруг суд принимает такое решение Михаил Игнатов.

«Для меня оно очень странное и нелогичное, не соответствующее, по моему мнению, ни закону, ни здравому смыслу», — заключил криминалист.

Тем более, по словам Игнатова, зачастую решающую роль в решении об УДО играют именно признание вины и раскаяние в содеянном. Только потом обращают внимание на характеристики, хорошее поведение и так далее.