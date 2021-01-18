Сначала мошенники нацелились на комнату Юрия, полученную от государства. Они пытались отобрать у дворника жилплощадь. После этого на мужчину повесили долги по кредитам на сумму более 500 тысяч рублей.

Около года Юрий провел в рабстве у неизвестных людей, рассказали в МБН. Злоумышленники держали его в деревне, где ему приходилось выполнять всю грязную работу за еду. Дворнику удалось сбежать, когда его чуть не убили. Он пешком прошел десятки километров до Уфы, где ему помог друг детства — фотограф Роман Филиппов. Мужчины познакомились в лагере для детей-инвалидов, где работала мать Филиппова. Юрий же вырос в детском доме. У него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. Именно этим и воспользовались мошенники для получения денег.

Чтобы об истории и проблемах Юрия узнали, Роман устроил несколько фотосессий. Снимки он обработал в фотошопе, сделав обложку журнала GQ. На ней Юрий предстал в образе «Человека года». Если не знать всей истории и посмотреть на обложку, то можно подумать, что для нее сфотографировали какого-то актера или бизнесмена. Фотошоп выдают только надпись: «Лучший дворник Уфы по версии бабани».

Обложку и другие фотографии дворника Филиппов опубликовал в Instagram. Всего за два дня пост собрал более 35 тысяч лайков. Идея привлечь внимание к ситуации Юрия сработала.

«Это и моя история тоже. Потому что Юра — мой друг детства и живем мы в одной квартире. Поэтому я снимал человека, которого я знаю. Просто близкого человека. <…> Это не было каким-то социальным проектом», — рассказал фотограф МБН.

Всего за один день мужчинам удалось собрать более 700 тысяч рублей, которые полностью покрыли долг. Самому Юрию отдавать такую сумму банкам пришлось бы очень много лет, так как всю пенсию и зарплату у него списывали судебные приставы.

«Я засыпал, было около 200 тысяч рублей, проснулся — уже 600 тысяч. Я срочно начал писать пост, что, ребята, остановитесь, все! Мы уже набрали на закрытие долгов, но мне продолжали писать люди, что хотят просто как-то помочь ему: сделать ремонт и что-то еще», — поделился Роман с МБН.

Он добавил, что неравнодушные пользователи до сих пор продолжают присылать деньги. Свои переводы они сопровождают такими комментариями: «Юре на обои». После погашения долгов Юрий поблагодарил всех за помощь. Сейчас он продолжает работать дворником, выращивает цветы и пишет стихотворения.