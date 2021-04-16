Фото без хиджаба смерти подобно. Арабские законы могут сгубить жизнь местной 20-летней модели

Йеменская модель Энтесар Аль-Хаммади была похищена повстанцами-хуситами прямо на улицах Саны. Все произошло после публикации фотографий, для которых девушка позировала без хиджаба. Хуситы обвинили ее в нарушении исламского дресс-кода и теперь собираются провести над ней суд.

Арест

По сообщениям саудовских СМИ, 20-летняя Энтесар Аль-Хаммади была арестована в йеменской столице в феврале вместе с двумя друзьями. В тот момент компания ехала на съемочную площадку.

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Адвокат модели Халед Мохаммед аль-Камаль позже рассказал новостному сайту Arab News, что его клиент был «арестован без ордера».

По его словам, Энтесар в воскресенье должна быть допрошена судом, который находится под контролем хуситов. Однако подробностей предъявленных модели обвинений сторона ее защиты не сообщила, уточнил The Telegraph.

Поиск помощи в ООН

Похищение 20-летней модели было осуждено министром информации правительства Йемена Муаммаром аль-Эриани. В своем заявлении в Twitter-аккаунте он назвал похищение «чудовищным преступлением» и призвал ООН помочь добиться освобождения Энтесар.

Источник фото: Pixabay

Как добавил министр, модель была последней йеменской женщиной, которая стала мишенью хуситов в ходе подавления инакомыслия. На сегодняшний день никакого ответа от повстанцев-хуситов на сообщения о похищении модели не поступало.

Затяжной конфликт

Ополчение хуситов, которое, как указано в материале, поддерживается Ираном, контролирует значительный район Йемена. На подконтрольном повстанцам-хуситам участке проживает порядка двух третей части населения.

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С 2014 года в стране продолжается военный конфликт между повстанцами-хуситами и правительством, которое поддерживает Саудовская Аравия.

На сегодняшний день в результате конфликта погибло 130 тысяч человек, в числе которых множество гражданских лиц. Это привело к самому серьезному гуманитарному кризису в мире.

Разрушенные мечты

Энтесар Аль-Хаммади является популярной в Йемене моделью, следует из информации в местных СМИ. Девушка приобрела широкую известность в стране после того, как принимала участие в фотосессиях в традиционном йеменском костюме.

При этом модель позировала и для фотографий в социальных сетях без хиджаба. Это, как предполагается, разозлило исламистское руководство хуситов.

В одном из своих интервью йеменскому телеканалу, которое Энтесар давала в прошлом году, она сказала, что надеется начать карьеру международной модели, а также хотела бы попробовать себя на актерском поприще.

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«Было бы здорово, если бы мне представилась возможность [поработать] за пределами Йемена», — говорила тогда модель.