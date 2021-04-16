Фото без хиджаба смерти подобно. Арабские законы могут сгубить жизнь местной 20-летней модели
Йеменская модель Энтесар Аль-Хаммади была похищена повстанцами-хуситами прямо на улицах Саны. Все произошло после публикации фотографий, для которых девушка позировала без хиджаба. Хуситы обвинили ее в нарушении исламского дресс-кода и теперь собираются провести над ней суд.
Арест
По сообщениям саудовских СМИ, 20-летняя Энтесар Аль-Хаммади была арестована в йеменской столице в феврале вместе с двумя друзьями. В тот момент компания ехала на съемочную площадку.
Адвокат модели Халед Мохаммед аль-Камаль позже рассказал новостному сайту Arab News, что его клиент был «арестован без ордера».
По его словам, Энтесар в воскресенье должна быть допрошена судом, который находится под контролем хуситов. Однако подробностей предъявленных модели обвинений сторона ее защиты не сообщила, уточнил The Telegraph.
Поиск помощи в ООН
Похищение 20-летней модели было осуждено министром информации правительства Йемена Муаммаром аль-Эриани. В своем заявлении в Twitter-аккаунте он назвал похищение «чудовищным преступлением» и призвал ООН помочь добиться освобождения Энтесар.
Как добавил министр, модель была последней йеменской женщиной, которая стала мишенью хуситов в ходе подавления инакомыслия. На сегодняшний день никакого ответа от повстанцев-хуситов на сообщения о похищении модели не поступало.
Затяжной конфликт
Ополчение хуситов, которое, как указано в материале, поддерживается Ираном, контролирует значительный район Йемена. На подконтрольном повстанцам-хуситам участке проживает порядка двух третей части населения.
С 2014 года в стране продолжается военный конфликт между повстанцами-хуситами и правительством, которое поддерживает Саудовская Аравия.
На сегодняшний день в результате конфликта погибло 130 тысяч человек, в числе которых множество гражданских лиц. Это привело к самому серьезному гуманитарному кризису в мире.
Разрушенные мечты
Энтесар Аль-Хаммади является популярной в Йемене моделью, следует из информации в местных СМИ. Девушка приобрела широкую известность в стране после того, как принимала участие в фотосессиях в традиционном йеменском костюме.
При этом модель позировала и для фотографий в социальных сетях без хиджаба. Это, как предполагается, разозлило исламистское руководство хуситов.
В одном из своих интервью йеменскому телеканалу, которое Энтесар давала в прошлом году, она сказала, что надеется начать карьеру международной модели, а также хотела бы попробовать себя на актерском поприще.
«Было бы здорово, если бы мне представилась возможность [поработать] за пределами Йемена», — говорила тогда модель.