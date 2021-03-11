Чиновников хотят защитить от бюрократии при пожаре и пандемии. Суть закона об антикоррупционных поблажках

Чиновников хотят освободить от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов. Авторы закона объяснили «360»: речь идет не о попытке избежать наказания за взятку. А о том, чтобы бюрократия не сделала чиновника злостным нарушителем во время пандемии, санкций или из-за того, что пожар уничтожил базу данных.

Неучтенные нюансы

Госдума приняла в первом в чтении проект освобождения от наказания за коррупцию. Это законопроект кабмина, устанавливающий случаи, когда чиновники освобождаются от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов и требований в результате независящих от них обстоятельств. К таким обстоятельствам относят стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, санкции, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

По сути, новый законопроект дополняет закон «О противодействии коррупции» некоторыми аспектами, которые не были учтены, пояснил «360» депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«В этом законопроекте не идет речь об освобождении от ответственности за коррупцию, ни тем более об освобождении от наказания за коррупцию. Освобождение от наказания невозможно в переделах закона о противодействии коррупции. Речь идет о проекте, который позволит освобождать чиновников от наказания за нарушения антикоррупционных требований, допущенные по независящим от них обстоятельствам», — уточнил депутат.

Например, у госслужащих есть определенные ограничения и запреты, связанные с должностью. Им нужно предоставлять декларацию о доходах и расчет о расходах, предотвращать конфликты интересов и так далее. В законопроекте речь идет о ситуациях, которые могут помешать таким действиям.

«Это так называемые непредвиденные обстоятельства. До сих пор это не было прописано в законе. И поэтому появился законопроект „Внесение изменений в законодательные акты о мерах по совершенствованию законодательства по противодействию коррупции“», — пояснил Эрнест Валеев.

Близкие примеры

В качестве примера таких форс-мажоров Валеев привел нынешнюю пандемию коронавирусной инфекции.

«Вот, например, была пандемия, вследствие чего были решения органов власти о самоизоляции. Из-за этого многие люди не смогли вовремя подать декларацию о доходах 30 апреля, и указом президента сроки подачи были продлены», — отметил депутат.

Другой пример — должностные лица в Крыму и Севастополе, которые не могут получить необходимые данные из Украины, чтобы отразить в декларации. Случается, что работники посольств в силу обстоятельств не могут получить те или иные справки от страны, где они работали.

Что же до стихийных бедствий, то пожар или наводнение тоже может нанести серьезный вред, просто уничтожив в каких-то учреждениях данные, которые чиновники обязаны предоставить. И без которых их могут уволить.

Что делать при форс-мажоре

«При подобных непредвиденных обстоятельствах должностные лица в течение трех дней обязаны сообщить об этом в комиссию по служебному поведению, которая существует во всех организациях, учреждениях и предприятиях. И там должны разобраться, действительно ли невыполнение обязанностей по закону „О противодействии коррупции“ связано с указанными обстоятельствами», — рассказал Эрнест Валеев.

А когда форс-мажор исчезнет, чиновник должен будет за месяц выполнить то, что пришлось отложить.