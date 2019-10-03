«Формула Штайнмайера» как путь к миру на Украине. Иностранные СМИ о документе и протестах

Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера». Митингующие радикалы считают подписание документа «капитуляцией» и требуют отказаться от него. «360» выяснил, как признание «особого статуса» Донбасса восприняли за рубежом и какие прогнозы делает иностранная пресса.

Митинги начались в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье и других населенных пунктах. В столице Украины собрались около двух тысяч человек. Они скандировали: «Нет капитуляции!» Причина беспорядков — «формула Штайнмайера».

Европейский информационный телеканал Euronews подготовил большой материал под заголовком «Что такое „формула Штайнмайера“ и принесет ли она мир на восток Украины».

По словам автора, некоторые рекламируют формулу как возможный путь к перемирию на востоке Украины.

Euronews побеседовал с издателем журнала Business Ukraine и сотрудником Atlantic Council Питером Дикинсоном. По его словам, в наиболее дружественной для Москвы трактовке выборы на востоке Украины пройдут при сохранении нынешней обстановки в плане безопасности.

Журналист отметил, что Киеву стоит быть аккуратным: «Любая попытка узаконить действия российских сил на востоке Украины и местных представителей, назначенных русскими, может стать красной чертой в украинском общественном мнении». При этом собеседник канала отметил, что Украина устала от войны, а Зеленский очень популярен в стране.

Прорывом в переговорах между Москвой и Киевом назвали формулу в материале Bloomberg. Благодаря компромиссу Зеленского она открывает путь к первому за три года международному саммиту по прекращению боевых действий.

«Сама „формула Штайнмайера“ не несет никакой угрозы или предательства», — цитирует издание политолога Киево-Могилянской академии Алексея Харана. Также в статье напомнили о заявлении Зеленского, что особый статус для Донбасса не будет включать изменения в Конституции Украины.

Также Bloomberg приводит результаты опроса, согласно которому около 53% украинцев поддерживают идею выборов в Донбассе.

Сотрудники Radio Free Europe привели слова президента Украины, что «никаких выборов под дулами пулеметов не будет». Зеленский, видимо, пытался так отбиться от утверждений, что уступил требованиям России, полагает радио.

При этом автор статьи отмечает: формула более выгодна России, чем Украине, поэтому бывшему комику стоит быть аккуратнее. В доказательство привели опрос, согласно которому 23% выступают против формулы и лишь 18% поддерживают ее. В статье говорится, что многие из критиков формулы поддерживают Петра Порошенко, который назвал даже самую маленькую уступку России капитуляцией.

В Deutsche Welle привели слова Ольги Айвазовской, которая с начала 2016 и до середины 2018 года представляла Киев в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Она отметила изъян формулы, где нет ответа на ключевой вопрос: а что будет, если ОБСЕ не признает выборы в Донбассе соответствующими международным стандартам?

Также нет предписаний по поводу безопасности выборов. Эту часть, по словам Айвазовской, Украина и Россия могут расценить по-разному.

Телекомпания Al Jazeerа же привела слова Зеленского, что и Донбасс, и Киев договорились: выборы будут считаться действительными, если наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назовут их свободными и справедливыми.

При этом в материале компании протестующих на Украине назвали «националистами», а сама статья имеет заголовок «Украинские националисты вышли на митинг против президента из-за мирного соглашения».

«Сотни украинских националистов устроили протест в Киеве против подписания соглашения с сепаратистами на востоке страны», — говорится в статье.

Радиокомпания The Voice of America выпустила материал с подзаголовком «Формула Путина», где привела слова Порошенко, утверждающего, что соглашение работает в интересах России.

Автор также отметил, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выразили осторожный оптимизм в связи с возможностью прекратить войну и добиться мира. Но также они опасаются, что темпы перемен будут слишком медленными.