Миллиардер из Forbes оставил без наследства жену и дочерей. Война за яхту и особняк в Монако началась

Новое завещание олигарха из списка Forbes Олега Бурлакова заставило семью понервничать. Вместо жены и дочерей предприниматель в последней воле озолотил сестру и ее мужа. Теперь наследники открыли войну за яхту, особняк в Монако и миллиарды долларов на счетах и в акциях компаний по всему миру.

Дела семейные

Предприниматель Олег Бурлаков умер от ковида в июне 2021 года, ему был 71 год. После себя олигарх оставил немалое состояние. У него была супруга Людмилу Бурлакову и две дочери — Вероника и Елена. В соответствии с первым завещанием все движимое и недвижимое имущество — на 2,7 миллиарда долларов — должно было достаться именно им.

Однако в последние годы супруги жили неспокойно. В ноябре 2018 года в России на Олега Бурлакова было совершено покушение, но бизнесмен не пострадал. Тогда под подозрение попала одна из дочерей и ее муж — такой версии придерживался сам олигарх, пишет Forbes. Однако доказать что-либо следствие не смогло.

В декабре того же года жена Бурлакова Людмила подала на развод в Монако, где жили супруги. И хотя развод так и не состоялся, через полгода суд постановил, что им следует жить раздельно: Людмиле достались 10 и 11 этажи роскошных апартаментов в Монако, а Бурлакову лишь девятый этаж.

Вскоре бизнесмен подал на жену в суд за присвоение миллиарда долларов, но доказать факт финансового преступления так и не смогли. Зато полиция начала расследовать вмешательство в частную жизнь бизнесмена. Он боялся слежки со стороны жены и детей — и не зря. В его сумке нашли трекер, который якобы подбросила одна из дочерей, а ранее сам Бурлаков находил в своей квартире скрытые камеры.

Тайна второго завещания

Разбирательства и взаимные претензии ничем не закончились: Бурлаков умер, супругов так и не развели. Все многомиллионное наследство должны были получить жена и дочери как наследницы первой очереди. Однако в августе 2021 года в Монако обнаружили второе завещание. Об этом сообщил адвокат Олега Бурлакова, председатель совета коллегии адвокатов «Могильницкий и партнеры» Максим Глотов. Ни вдова, ни дочери в этом документе не фигурировали, передают «Известия».

В соответствии с новым завещанием все имущество и активы Бурлакова должны отойти его сестре Вере Казаковой и ее мужу Николаю. По данным Forbes, им покойный поручил позаботиться о его родственниках, а также о предполагаемой любовнице — некой Софии Ш., которая раньше работала стюардессой в частном самолете бизнесмена. Теперь, как пишет «Коммерсант», она собирается добиваться признания отцовства Бурлакова для своего ребенка и тоже претендует на часть имущества олигарха.

Дочери и вдова Бурлакова собираются оспорить законность этого завещания, так как оно якобы написано от руки и не заверено нотариусом. Но в Монако, по данным Forbes, документ могут признать, если удастся подтвердить подлинность почерка.

Оставленное Бурлаковым состояние, по разным оценкам, составляет 2,9-3,9 миллиарда долларов, пишет РБК. В эту сумму входят средства на счетах бизнесмена и его жены, 106-метровая яхта Black Pearl, стоимостью приблизительно 250 миллионов долларов. апартаменты в Монако на 150 миллионов долларов, частный самолет, а также активы в бизнесе.

Кто такой Олег Бурлаков?

Олег Бурлаков родился в Новороссийске и, как писали в СМИ, в советское время занимался секретными военными разработками. В 1994 году стал председателем совета директоров компании ОАО «Новоросцемент», где проработал до 2007 года. После увольнения он купил в Боснии и Герцеговине лакокрасочную фабрику «Terpentin».

Но основные активы Олега Бурлакова сосредоточены в нефтяной промышленности, финансовом секторе — он владел банком — и в строительстве. У миллиардера была своя инвестиционно-строительная компания «Импульс», в 2012 году он купил ЮСКК — крупнейшую строительную компанию Юга России. Но в 2013 году вышел из бизнеса.

И хотя Forbes в разное время указывал состояние Бурлакова от 600 до 659 миллионов долларов (117-е место), оно подчеркивало, что бизнесмен является одним из самых скрытных участников российского списка и писало в основном о его яхте, передвигающейся с помощью солнечной энергии и энергии ветра. Сейчас же Forbes оценивает наследство умершего от COVID-19 бизнесмена в 2,7 миллиарда долларов.