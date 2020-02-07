Армия получит «Флоксы» и «Магнолии». Они защитят Россию со стороны Арктики

Серийный выпуск новых российских артиллерийских комплексов «Дрок», «Магнолия» и «Флокс» начнется через полтора года. Как они усилят российскую армию, и где будут применяться — в материале «360».

В ближайшие полтора года в России завершатся испытания самоходных артиллерийских орудий (САО) «Флокс» и «Магнолия» и миномета «Дрок». После этого начнется их серийный выпуск. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода», куда входит разработчик вооружения ЦНИИ «Буревестник».

«В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-миллиметрового самоходного миномета „Дрок“, 120-миллиметрового САО на автомобильном шасси „Флокс“, 152-мм САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера „Магнолия“. В этот же период начнется серийное производство данных образцов», — пояснили в пресс-службе.

Защита Арктики

Орудия разрабатывают в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок». Линейку вооружения на различных видах шасси отличает высокая мобильность, в том числе, в условиях Арктики.

Артиллерийский комплекс «Магнолия», рассказал «360» военный эксперт Алексей Леонков получил шасси двухзвенного гусеничного армейского тягача «Витязь». Это лучший кандидат на работу в Арктике. Самоходный миномет «Дрок» на выставке «Армия-2019» демонстрировался на шасси от бронеавтомобиля «Тайфун».

«Это колесный вариант, он может быть не пригоден для арктических широт, для тундры. Там больше подходит гусеничный ход. Орудие на колесном шасси грузовика „Урал“ „Флокс“. Там можно делать подкачку шин, в зависимости от грунтов. Он в Арктике условно пригоден, не на всех грунтах пройдет», — рассказал Леонков.

Калибр орудий САО «Флокс» «Магнолия» — 120-миллиметров. 82-миллиметровый миномет «Дрок» делает до 12 выстрелов в минуту. Его создали для уничтожения живой силы вероятного противника. Орудие располагается в боевом модуле на шасси. Не исключено, что модуль можно переставлять на другие шасси, получая новые виды боевых машин.

Зачем льдам артиллерия

У американцев существуют две программы, где Арктика рассматривается как регион боевых действий. Одна — «Национальная политика США в арктических широтах» 2013 года и дорожная карта мероприятий на 2013–2030 год. В них, сообщил Леонков, отмечается, что штаты должны усилить военное присутствие в регионе. Планируются и диверсионные операции для нарушения работу коммуникаций, например, Северного морского пути. Принятие на вооружение кораблей ледового класса и техники для северных широт.

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«В зависимости от того, какие диверсанты и с чем высадились, быстро их обнаружить и локализовать можно только силами, которые в условиях Арктики могут это совершить. Для этих целей рассматриваются танк Т-8 и артиллерийский комплекс. Потому что может быть высадка не одной группы, а нескольких», — добавил эксперт.

Последний вопрос — выводы

Новые российские артиллерийские комплексы должны до 2027 года появиться в войсках российской армии. То есть, если они успешно пройдут государственные испытания и военную приемку, то пойдут в серийное производство. Тогда же будут заключены контракты на поставку их в войска в определенных комплектах: дивизионных или полковых.

Отвечая на вопрос о том, от каких атак новое вооружение сможет защитить нашу страну, Леонков сказал, что если говорить о двух, которые могут быть в Арктике — «Магнолия» и «Тор», то это защита прежде всего рубежей России и обеспечение безопасности северного-морского пути, и предназначенная для быстрого реагирования на ситуации, связанные с диверсионно-разведывательными группами, которые могут оказаться на нашей территории. Другими словами — это оборона северных рубежей.

«Все остальное — это мобильные установки, если мы говорим про мобильности, которые предназначены для работы на переднем крае. Для обеспечения огневой поддержки войск, ведущих боевые действия на переднем крае», — рассказал Леонков.

Что минометная установка, что артиллерийские установки — они предназначены именно для этого — для поддержания наших войск, прежде всего мотострелковых подразделений, огневыми средствами. То есть те шасси, на которых они сделаны, могут двигаться в боевых порядках этих подразделений, выдвигаться на переднюю линию обороны, и осуществлять огневую поддержку под давление живой силы вероятного противника, так и легкобронированной в том числе. К этим можно отнести «Дрок» и «Флокс», они на колесных шасси.