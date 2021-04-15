Москвички обругали соседок с азиатской внешностью. Это запустило флешмоб о дискриминации народов в России

В ответ на видео, где две москвички унижают девушек азиатской внешности из-за их этнической принадлежности, развернулся целый флешмоб. Девушки стали рассказывать о том, с какими притеснениями сталкиваются из-за «узкого разреза глаз» или других внешних признаков, по которым их определяют как «понаехавших».

На появившемся в Сети видео жительницы Москвы ругаются с молодыми девушками из Бурятии. О национальности последних ясно в основном из оскорбительных высказываний женщин. Они говорят, что девушки «явно не в Москве родились» и «понаехали».

Словами все не ограничилось: на видео одна из женщин бьет девушку. Позднее пострадавшие также пожаловались и на порчу имущества: одна из женщин наступила на очки девушек, по их мнению, специально.

Начало ссоры не попало на запись, поэтому о причине конфликта судить сложно. Но руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что женщины наговорили себе на статью — о разжигании межнациональной розни.

«Сидели на лавочке, подошли эти дамы и начали их обзывать матом. Есть статья для них — „Межнациональная рознь“», — сказал «360» Бородин.

На ситуацию уже отреагировало полпредство Бурятии в Москве. Глава ведомства Игорь Зураев связался с участницами конфликта и их старшими родственниками. Девушкам будет оказана необходимая юридическая помощь.

«Мы созвонились, обсудили ситуацию и варианты решения проблемы. Основное, что нас беспокоит — это то, что девушки постоянно проживают в этом подъезде, и наша задача решить конфликт максимально корректно и без повторения подобного. Мы сейчас будем отрабатывать с юристом с привлечением участкового и разрешим этот инцидент», — процитировал слова Зураева Telegram-канал представительства.

Россия — не только славяне

Незадолго до спонтанного флешмоба, посвященного дискриминации по национальному признаку, в рунете разгорелся скандал с певицей Manizha, представляющей Россию на песенном конкурсе Евровидение. Многие возмущались тому, что артистка таджикского происхождения будет выступать от России. Еще тогда агрессивно настроенной части общества вынуждены были напомнить о том, что Россия — это многонациональная страна, где подобные замечания неуместны.

Эта проблема актуальна для многих этнических меньшинств России даже в XXI веке, несмотря на то, что Конституция говорит о многонациональности нашей страны, а Уголовный кодекс должен наказывать за разжигание межнациональной розни.

И тем не менее в интернете, равно как и в жизни, нередко можно встретить дискриминирующие заявления, требования «вернуться на родину» и объявления о сдаче квартир «только славянам», хотя буряты, калмыки, татары и представители других национальностей — такие же равноправные члены российского общества. Проблему дискриминации подтверждают истории, которыми начали активно делиться в социальных сетях.

После того, как девушки опубликовали видео с конфликтом, другие пользователи стали тоже делиться похожими историями.

На одном видео можно увидеть женщину, которая словесно атакует своих соседей, жалуясь на то, что «каждый день здесь узкоглазые бегают». Позже она решила применить еще и физическую силу.

Еще одна пользовательница написала в Instagram Stories, что, когда ей было восемь лет, одноклассники в школе называли ее «чуркой» и спрашивали, почему она приехала в Россию. А когда ей было тринадцать лет, пьяный мужчина пытался прогнать ее девятилетнего брата с детской площадки со словами: «Это не для тебя строили, езжай домой, в горы».

Другая девушка рассказала о том, что у ее знакомой дочь киргизка подверглась дискриминации в школе. По ее словам, учительница якобы взяла и обрубила волосы второклашке. Сейчас с этой женщиной судятся несколько семей разных национальностей.

«За границей никогда не видела ни одного косого взгляда, а у себя на Родине чувствуешь себя неуютно из-за кого-то, кто и в подметки не годится ни мне, ни тем, кого они пытаются оскорбить», — написала пользовательница baykalkа.

А девушка по имени Настя рассказала, что приехала в Россию из Донецка, а по национальности она — кореянка. Ей удалось столкнуться с двумя случаями национализма в Москве. В прошлом году на нее напала женщина, сильно ударив кулаком в плечо, после чего тут же скрылась. А неделю назад на нее в метро накричала еще одна прохожая, назвав китаянкой и приказав ехать назад в свою страну.

Источник фото: телеканал «360»

Причем дискриминации люди с неславянской внешностью подвергаются не только в столичном регионе. Пользователь с ником ilya.savelyev.ru рассказал о том, что в некоторых республиках даже титульные нации могут встретиться с подобным со стороны русских.

«В Бурятии есть поселки, где живут приезжие с запада работяги, которые целый день на работе. А их дети без присмотра ведут себя как эти хабалки. В итоге много случаев, когда буряты сталкивались с национализмом со стороны русских в Бурятии», — поделился он.

Нет плохой нации — есть плохие люди

Впрочем, некоторые пользователи сети отметили, что дело вовсе не в национализме, а в том, что везде найдутся плохие и невоспитанные люди.

«Нет плохой нации, есть плохие люди. У нас как и во многих странах СНГ есть национализм и этого никак не избежать. В России тоже есть люди других наций, которые ведут себя очень некрасиво по отношению к русским, но еще раз повторю — это зависит от человека, а не от нации!» — написала mironova2408.

Источник фото: Instagram

Еще один пользователь dimа_butukhаnоv написал, что женщины на видео хотели конфликта, и они его получили. Он подчеркнул, что уйти от конфликта — это не значит проиграть его, а национализм, к сожалению, есть во всех странах мира, в том числе и России. Мужчина посоветовал не вестись на подобные провокации. А аккаунт с ником dambaway выразил сожаление по поводу того, что в XXI веке все еще приходится встречаться с бытовым расизмом.

Ранее специалисты рассказывали «360», почему в России происходит такое деление наций и подчеркнули, что для исправления ситуации нужно вкладываться в образование и прекращать государственную риторику о «разнообразии народов», заменив ее «разнообразием культур».