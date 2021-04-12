В России идут флешмобы к 60-летию полета Гагарина в космос. Присоединяются даже иностранцы

В день 60-летия полета Юрия Гагарина в космос тысячи россиян присоединились к разнообразным флешмобам и акциям. Они прошли по всей стране и даже привлекли иностранцев. Подвиг первого человека в космосе до сих пор вдохновляет ребят на занятия наукой — именно об этом флешмобы ко Дню космонавтики.

По всей России идут акции, приуроченные к 60-летию первого полета человека в космос: 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин успешно вышел на орбиту Земли и стал первым в истории человеком, увидевшим планету из космоса.

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее», — написал он после возвращения с орбиты.

Призыв Юрия Гагарина в самом начале полета — волевое «Поехали!» — стал культовым для многих россиян. Поэтому к 60-летию полета сотни тысяч людей показали свое неравнодушное отношение к этому событию. Среди них оказались 400 студентов Технологического университета Королева. Они устроили флешмоб, в ходе которого выстроились в огромные цифры 6 и 0.

Дагестанские школьники тоже устроили флешмоб. Дети из села Карланюрт выстроились в фигуры ракеты и числа 60 и отпустили в небо праздничные шары.

На Кубани автомобилисты подключились к флешмобу в честь 60-летия первого полета человека в космос. Жители Тбилисского района собрались вместе и выстроили из машин ракету. Вид с высоты опубликовал на своей странице глава района Евгений Ильин.

«Я Гагарин»

Первый канал запустил всероссийский флешмоб «Я Гагарин». Для участия в нем необходимо сфотографироваться с культовым изображением космонавта или с надписью «Я_Гагарин» и опубликовать их с таким хештегом в социальных сетях.

На космодроме Восточный не смогли остаться в стороне. Инженеры, охрана и сотрудники МЧС космодрома присоединились к запущенному Первым каналом флешмобу «Я Гагарин».

К этой акции присоединились во многих учебных заведениях. Дети, подростки, их учителя и родители — все захотели прикоснуться к подвигу Гагарина. Тысячи фотографий и видеороликов с хештегом «Я_Гагарин» расходятся по социальным сетям.

Большую популярность получила акция «Наука — это космос», организованная при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Дело в том, что 2021 год в России назван Годом науки и технологий. В рамках флешмоба «Наука — это космос» ребята должны были записать ролики, в которых бы рассказали о том, какие научные достижения позволили человеку покорить космос.

А к флешмобу «Я Гагарин» примкнули и социальные работники некоторых населенных пунктов.

Не остались равнодушными даже некоторые иностранцы. Например, братиславские студенты, по свидетельствам издания «Русский мир», тоже примкнули к флешмобу. Во время одного из собраний русского центра в Братиславе в Zoom словаки подняли таблички с надписями «Я_Гагарин». Их встреча была приурочена к истории советского покорения космоса.