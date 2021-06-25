Флаги ЛГБТ в Москве. На провокацию британцев и американцев лучше не реагировать

В Москве посольства США и Великобритании подняли флаги ЛГБТ. Но это нельзя считать нарушением закона РФ, ведь территория посольств считается территорией их государств. Да и сам по себе флаг неспособен ни к чему призвать, считают эксперты. Они также уверены, что лучше просто не замечать подобные выходки иностранных дипломатов.

В День радужного флага, который представители ЛГБТ отмечают 25 июня, шестицветные полотнища появились в Москве. Их вывесили на территории посольств США и Великобритании. Оба дипломатических ведомства опубликовали на своих страницах в Instagram фото и сопроводительный текст, напомнив о «месяце гордости».

«Месяц гордости» появился после того, как в июне 1969 года нью-йоркская полиция напала на представителей сексуальных меньшинств. Люди решили дать отпор произволу властей. Стычки продолжались несколько дней. Считается, что именно эти события, впоследствии названые Стоунволлскими бунтами, стали началом борьбы геев за свои права.

Также в июне впервые появился и радужный флаг. Его создал американский художник Гилберт Бейкер специально для гей-прайда в Сан-Франциско в 1978 году. Изначально на полотнище было восемь цветов, каждый из которых имел определенное значение. Но со временем было решено отказаться от розовой и бирюзовой полос, а индиго заменили на синий.

В погоне за пиаром

Россияне по-разному реагируют на эту акцию. Кто-то не замечает, кто-то поддерживает. Некоторые люди считают такой жест нарушением российского законодательства. Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила, что радужный флаг вовсе не обязательно воспринимать лишь как пропаганду ЛГБТ.

«Это всего лишь цвета, не более того. Никаких материалов, которые пропагандировали бы нетрадиционную сексуальную ориентацию среди граждан, тут нет. Также нужно учитывать, что, согласно международному праву, здания посольств и консульств являются территорией того государства, которому принадлежит это посольство», — пояснила Мария Ярмуш в разговоре с «360».

Таким образом, юрисдикция Российской Федерации на территорию консульства не распространяется. Юрист отметила, что подобные акции не более чем какой-то пиар. На него не стоит обращать внимания, равно как и на людей, которые носят ЛГБТ-символику для того, чтобы их заметили.

«Если нет открытого призыва, каких-то явных публичных выступлений, которые можно было бы назвать пропагандой, на это просто не нужно обращать внимания. Потому что в противном случае мы даем людям достичь ту цель, к которой они стремятся: наше внимание. Нужно просто это не замечать», — сказала эксперт.

Не обращать внимания

При этом Мария Ярмуш уточнила, что если россиянин повесит на свой дом радужный флаг, многое будет зависеть от реакции властей. Если те начнут вызывать пожарные машины, ОМОН, срывать флаг, все это будет отснято сообщниками вывесившего радужное знамя и выложено для всеобщего обозрения в интернет.

«А если просто никто не будет на это обращать внимания, ничего не будет. В данном случае игнорирование — лучшее противодействие. Это всего лишь цвета. Но баннер с текстом-призывом, провоцирующие фотографии, оскорбляющие нравственность людей, — это может быть поводом для привлечения к ответственности», — сказала Мария Ярмуш.

Эксперт вспомнила недавние нападки на мороженное «Радуга», производителей которого также пытались обвинить пропаганде гомосексуализма, и отметила, что радужная эмблема встречается много где, вплоть до пачек стирального порошка. И такой рисунок не повод для обвинений в нарушениях закона.

Напомним, что в прошлом году глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на рекламные щиты мороженого «Радуга». Женщина посчитала, что «это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу». К счастью, с мороженым ничего плохого не произошло.

Провокация без ответа

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев в разговоре с «360» рассказал, что придерживается другого мнения. Политолог назвал действия зарубежных посольств откровенной провокацией, ведь иностранные дипломаты отлично знают российское законодательство.

«Они хорошо знают, что у нас есть запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Кстати, аналогичный закон недавно приняли в парламенте Венгрии — и пример-министр Голландии Марк Рютте уже заявил, что теперь венграм не место в Евросоюзе», — сказал Юрий Рогулев.

Политолог пояснил, что для Штатов это общая акция поддержки прав человека: радужные флаги появились на зданиях Госдепа и всех посольств. По мнению Юрия Рогулева, подобные акции не требуют какого-то особого ответа.