Российской сборной по футболу не приглянулась форма, дизайн которой разработала компания Adidas. И спортсменов можно понять — цвета российского флага на рукавах расположены в обратном порядке. Теперь наша команда будет выходить на поле в рамках отборочного раунда Евро-2020 в старой форме.

Новая форма от Adidas ранее вызвала много критики в Сети из-за перевернутого российского флага на рукавах. Теперь и игроки сборной, не имеющие контракта с брендом, отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме из-за неправильной расцветки.

Как видно на фото, вместо бело-сине-красного триколора получился красно-сине-белый. Сначала предполагалось, что такова задумка дизайнеров и у игроков не было вопросов к форме. Это стало ясно во время ее презентации, на которой присутствовал Станислав Черчесов. По его словам, команда участвовала в создании формы.

«Результат нам всем понравился: и дизайн, и цветовая гамма, и качество материала. Интересное решение с рукавами: когда болельщики поддерживают команду хлопками над головой, на рукавах виден флаг России», — сказал Черчесов.

Тренера поддержали и другие футболисты, участвовавшие в презентации. Например, полузащитник сборной Ильзат Ахметов.

«Цвет новой формы и ее дизайн точно располагает (мотивирует на победу — прим. ред.). Хочется поднять кубок над головой, и все увидят на рукавах нашей формы флаг России», — сказал Ахметов.

Российская форма стала одной из первых, которую продемонстрировали публике. Однако потом футболисты увидели экипировку других сборных — Германии и Колумбии. У немцев порядок цветов совпадал — черный, красный, желтый.

У колумбийцев тоже все в порядке. Флаг на форме соответствует государственной символике — желто-сине-красной расцветке. Учтена даже толщина желтой полосы: она в два раза шире синей и красной, как и на флаге.

В общем, только у России флаг перевернут. Точной информации о том, когда утвердили макет российской формы, нет. Вероятно, это случилось до февраля 2019 года — при старом руководстве Российского футбольного союза (РФС). Тем не менее у новой администрации было целых восемь месяцев на разговор с Adidas.

Самый сильный и очень проходной. Готова ли сборная России к матчам с Бельгией и Сан-Марино Подробнее

В целом форма российской команды выполнена в традиционном красном цвете с белым воротником. Adidas экипирует сборные России с 2008 года, а перед Чемпионатом мира — 2018 контракт с компанией продлили до 2022 года.

Теперь РФС требует переделать форму, которая уже продается в официальных магазинах, но Adidas на контакт пока не идет. По данным сайта Sports.ru, если РФС не сможет добиться изменения формы, то он разорвет контракт с брендом и обратится к фирме Nike, которая делала экипировку российским футболистам с 1997 по 2008 год.

За последние 13 лет форма российской сборной менялась буквально каждый год, но одна деталь оставалась прежней: расцветка. Футболки у игроков на протяжении 13 лет всегда были красного цвета (оттенки немного отличались).

Например, в 2006 году у наших игроков была красная футболка, белые шорты и синие гетры — в те годы неправильный триколор никого не смущал. В 2007-м году в спортсменов вообще не было белого цвета в экипировке — только шорты стали синими, а гетры красными.

С 2008 года основная форма сборной стала полностью красной, менялись лишь детали. В указанном году у россиян присутствовал государственный триколор на груди. С 2009 по 2010 год флаг вообще исчез с одежды, а в 2011-м появился на футболке в виде кривой.

Потом, с 2012 по 2013 год, произошел небольшой редизайн: флаг начал пересекать футболку, превратившись в прямую линию, а также появился на гетрах.

Александр Кержаков. Источник фото: РИА «Новости»/Антон Денисов

На следующий год триколор внедрили на рукава футболок с обеих сторон, а в 2016–2017 годах флаг исчез с формы. Он появился в 2017 году на гетрах — и именно эта форма используется по сей день.

Черчесов отказался сбривать усы в случае победы России на Евро 2020 Подробнее

Именно в состязании против Бельгии российские игроки должны были предстать в обновках. Подопечные Станислава Черчесова (в старой форме) уже оформили себе досрочный выход в основную часть турнира, разгромив команду Кипра.

После восьми туров игроки российской сборной имеют 21 очко и занимают второе место в турнирной таблице группы I. Лидируют в группе по-прежнему бельгийцы, набравшие на три балла больше россиян, а далее — команды Кипра (10 очков), Шотландии (девять), Казахстана (семь) и Сан-Марино (ноль).

В заключительных матчах отборочного этапа сборная России встретится с игроками Бельгии и Сан-Марино. От итога этих матчей зависит место россиян — первое или второе. Это важный момент, так как от положения в турнирной таблице зависит, в какую корзину попадет Россия при жеребьевке группового этапа Евро-2020.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. 19 ноября команда на выезде сыграет с Сан-Марино.