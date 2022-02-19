Футбольному клубу «Химки» 30 января исполнилось 25 лет. У него внушительная история, сейчас перед ним стоит множество задач. Это и сохранение клуба в Российской премьер-лиге, и решение финансовых вопросов, и достижение спортивных результатов. Все это легло на плечи нового генерального директора, а в прошлом футболиста Владимира Габулова. Он рассказал «360» о новой стратегии и целях клуба.

Работа над ошибками

Несмотря на то, что команда ФК «Химки» находится на последнем месте в Премьер-лиге, нет смысла искать виноватого, уверен Владимир Габулов. Вместо этого перед клубом стоит задача — проанализировать осеннюю часть чемпионата с точки зрения игры и взаимодействий структур: понять, что не сработало, и исправить ошибки весной.

Футбол — коллективный вид спорта не только на поле, но и за его пределами. Поэтому важна слаженная работа не только футболистов, но и руководства клуба и штата сотрудников.

«Если работа налажена правильно, выстроено взаимодействие, люди нацелены на результат, подобран коллектив единомышленников, то можно делать невозможные вещи», — объяснил Владимир Габулов.

Стратегия и состав клуба

Сегодняшняя стратегия «Химок» — сохранить команду в Премьер-лиге, рассказал Владимир Габулов. На это работают спортивный и селекционный отделы клуба, а также тренерский штаб. Они коллективно принимают решения о приеме новых игроков.

Интересуются прежде всего теми, кто сильнее нынешних игроков и обладает большим потенциалом. Среди приглашенных футболистов есть спортсмены с уже сложившейся карьерой. Например, Павел Мамаев, а также игроки из Камеруна и Бразилии.

Каждый футболист приглашается с определенным планом на будущее или на сегодня Владимир Габулов.

Работу ведут также с тренерским штабом клуба, следуя пожеланиям главного тренера. Сейчас в ФК «Химки» усилили работу помощника главного тренера Андрея Сосницкого и фитнес-коуча, который пока находится на испытательном сроке.

Самое главное — системный подход и понимание, в какой футбол хотят играть команда и тренерский штаб. Тогда наставники смогут физически, тактически и психологически подготовить игроков.

Амбиции и самоокупаемость

Клуб поставил перед собой цель — самоокупаемость и наличие амбиций. Ради этой цели разрабатывается стратегия, которая включает в себя три направления: достижение определенного спортивного результата, экономических показателей и увеличение посещаемости матчей.

Цель в долгосрочной перспективе та же — хороший спортивный результат за рациональные деньги. Важно удовлетворить акционеров, болельщиков и футболистов, а также выйти на самоокупаемость.

Много денег [потратить] легко. Потратить мало денег рационально, с умом, при этом достигнуть результата — вот это сложно. Я считаю, что наш путь именно этот: как можно меньше денег, как можно лучше результат. Поэтому мы говорим о сбалансированном подходе Владимир Габулов.

Сказать, каким будет клуб через 10 лет, сложно. Но Владимир Габулов хочет, чтобы ФК «Химки» участвовал в европейских кубках, а на «Арене Химки» проводили матчи Лиги Европы и Кубка конференций. Чтобы мечта стала реальностью, нужны стабильное финансирование и хорошая тренерская и организационная работа.

«И нужно, чтобы нам немного везло, потому что в футболе без этого никак», — добавил Владимир Габулов.

Пока у клуба остаются небольшие финансовые сложности. Эти вопросы решают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Химок Дмитрия Волошина и учредителей клуба. Чтобы сделать мечты реальностью, по словам Владимира Габулова, клуб будет работать день за днем, «чтобы движение было только вверх во всех компонентах».