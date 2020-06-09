Фитнес по новым правилам. Работа тренажерных залов после открытия изменится

Московские фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы откроются с 23 июня. Каждый пятый из этих центров не вынес самоизоляцию и отсутствие клиентов. Выжившие хоть и потеряли много денег, но зато приобрели новый опыт. И он отразится на посетителях.

До пандемии коронавируса в Москве работала 1,8 тысячи фитнес-объектов. Около 15-20% от этого числа не пережили режим самоизоляции, сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева, передают «Ведомости».

С 23 июня в Москве откроются спортивные учреждения: фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Но останется ли привычный для клиентов формат тренировок?

Новые правила фитнеса

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России Ольга Киселева в беседе с «360» сказала, что самоизоляция помогла открыть крупным центрам новые грани — онлайн-тренировки. Благодаря этому теперь World Gym будет сочетать оба вида занятий — как в тренажерном зале, так и дистанционно.

Сейчас даже по требованием Роспотребнадзора вы будете тренироваться по-другому. У вас четыре квадратных метра на человека в любой функциональной зоне, в бассейне — пять квадратных метров, у вас будут ограничительные линии, социальная дистанция Ольга Киселева.

Также в центрах появятся санитайзеры и очистители воздуха. Вторые сама Киселева не считает особо полезными.

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По словам главы сети World Gym, сеть будет сочетать онлайн и оффлайн программы. В самих залах тренеры не будут контактировать с клиентами в первое время — то есть прикасаться к ним, например, чтобы корректировать стойку в групповых упражнениях для верного распределения нагрузки. При этом клиенты, как и тренеры, не будут ходить в масках в зале, так как в них тяжело выполнять упражнения.

Киселева отметила, что клуб ждет взрывного спроса на абонементы после 23 июня. Во-первых, потому что упала платежеспособность населения, а во-вторых, потому что многие еще боятся скопления людей.

Мы не ожидаем, что объем продаж июня будет аналогичен объему продаж июня 2019 года. Мы сейчас уже потеряли объем денег Ольга Киселева.

По оценкам аналитиков, на которые сослалась Киселева, индустрия фитнеса в России за все время самоизоляции и истории с коронавирусом потеряла 50 миллиардов рублей при ежегодной выручке в 167 миллиардов.

Самоизоляция как повод для нововведений

Генеральный директор World Class Николай Прянишников в разговоре с «360» отметил, что в сети фитнес-центров не ожидают большой посещаемости в первые дни открытия, потому что люди до сих пор боятся. Скорее всего, основной аудиторией будет молодежь. Но вне зависимости от возраста все посетители почувствуют на себе влияние новых правил.

«Некоторые условия будут изменены. Мы будем рекомендовать клиентам, чтобы была социальная дистанция между людьми, контактных видов единоборств пока не будет, [будут] все меры дезинфекции. [Будет] специальное оборудование, средства для дезинфекции, сотрудники в масках, защитный экран на рецепции. Мы эти меры уже подготовили, будем нести на них дополнительные расходы», — объяснил Прянишников.

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Среди новых правил — строгий контроль количества людей в клубах. Перед открытием в зданиях сети пройдет генеральная уборка с учетом «вирусного режима», каждую ночь после закрытия центра в помещениях тоже будут все чистить с использованием дезинфицирующих средств. Во всех зонах клубов установят дозаторы с антисептиками, сотрудникам будут ежедневно измерять температуру и периодически делать тесты на коронавирус.

Одним из главных отличий для клиентов от привычного формата тренировок будет соблюдение социальной дистанции. Для этого в клубах установят разметку, а некоторые тренажеры временно выведут из эксплуатации. Беговые дорожки, велотренажеры и так далее будут работать через день. Также временно запретят боевые искусства, чтобы избежать касаний.

Ограничения коснутся бассейнов, саун и спа. Например, посещение бассейнов возможно при условии, что на каждого посетителя будет отведено не менее пяти квадратных метров площади воды или 10 «квадратов» дорожки бассейна. Данные будут рассчитываться исходя из общей площади бассейна. Участие в групповых программах также будет регламентировано: во-первых, это ограничение количества одновременно тренирующихся, поэтому появится предварительная запись на групповые тренировки. Во-вторых, между классами будет увеличен промежуток времени на дезинфекцию и проветривание.

Прянишников рассказал, что очень полезными оказались онлайн-тренировки. Ежедневно, по словам гендиректора сети, с World Class дистанционно тренируется миллион человек.

В то же время и без убытков не обошлось, потому что на протяжении всего времени закрытия клубов сотрудники получали зарплату, а работников в World Class — 2,5 тысячи человек. Каждый месяц простоя для сети стоил более 100 миллионов рублей.

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Временные неудобства

Директор по фитнесу X-Fit в России Ирина Троска не согласилась с коллегами, что спрос при открытии фитнес-клубов будет маленьким. Ведь люди соскучились по «живым» тренировкам и ждут, когда можно будет, наконец, прийти в зал.

Наступила эпоха новых реалий, к которым людям придется привыкнуть и в которых предстоит какое-то время жить. В частности, чтобы попасть на тренировки, нужно будет предварительно записаться Ирина Троска.

Троска добавила, что такой формат удобен не для всех. Но это необходимо для соблюдения социальной дистанции. В сети X-Fit также появится разметка, тренажеры переставят дальше друг от друга, в бассейн будут пускать ограниченное число людей и потребуют, чтобы они не подплывали близко друг к другу.

Санитайзеры в клубах будут бесплатными, уборка и противовирусная обработка будет производиться чаще, в том числе очистка ручек и самих тренажеров. Групповые тренировки планируются только в устной форме, то есть инструктор не будет прикасаться к клиентам.

Все перечисленные клубы замораживали клубные карты на время самоизоляции. Однако это не значит, что так делал каждый фитнес-центр.