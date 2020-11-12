Финский концлагерь воссоздали для детей в Карелии. В Сети призвали обойтись хотя бы без газовых камер

В Карелии сняли фильм об узниках финских переселенческих лагерей. На широкие экраны картина так и не вышла, но из оставшихся декораций решили сделать бутафорский концлагерь времен Великой Отечественной войны. На эти цели был получен президентский грант. Для школьников откроют программу патриотических выходных с играми и уроками мужества.

Съемки фильма «Весури» проходили на территории базы отдыха в карельской деревне Ватнаволок. На работу создатели картины получили 30 миллионов рублей от Минкульта и завершили производство в 2018 году. Во время ограниченных показов удалось собрать лишь 75 тысяч рублей, а на широкие экраны выйти так и не получилось.

«Большая часть российских фильмов не доходит до зрителя, поскольку у нас в стране четыре основных прокатчика, которые ангажированы иностранными кинокомпаниями и показывают только их фильмы. При этом практически все кинотеатры частные, то есть заинтересованы в прибыли», — объяснял позже неудачу продюсер Александр Тютрюмов.

Сам фильм был снят, как утверждают авторы, по реальным событиям времен Великой Отечественной войны. История разворачивается вокруг жизни малолетних узников финских переселенческих лагерей.

Музей из декораций

Во время съемок картина заинтересовала карельский фонд «Открытые возможности». В итоге был подана заявка на президентский грант по направлению «Сохранение исторической памяти». Осенью 2019 года фонд выиграл и получил 2,8 миллиона рублей.

На эти деньги решили воссоздать концлагерь из декораций, чтобы потом показывать школьникам. Изначально работы хотели проводить в городе Кондопога, но местные жители выступили против. После этого владелец базы отдыха согласился, чтобы концлагерь возвели на его территории.

Источник фото: gov.karelia.ru

Авторы проекта предложили привозить школьников в концлагерь на выходные. Для этого сейчас создают программу «Патриотические выходные». При этом побывать в музее смогут не только дети.

«Сюда будут приезжать историки. Мы надеемся увидеть здесь самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками своими воспоминаниями. Для школьников в конференц-зале также будет представлен документальный фильм, который снят по воспоминаниям малолетних узников», — рассказала руководитель фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова.

Она добавила, что в течение всех выходных ребята будут заняты различными военно-патриотическими играми. Кроме того, для детей подготавливают уроки мужества. Сейчас строительство концлагеря практически завершено. В музее уже сделали смотровые вышки, пулеметные и возвели бараки. Первые посетители смогут оценить проделанную работу уже в декабре.

Ужас или напоминание?

Новость о бутафорском концлагере облетела соцсети, где пользователи поспешили ее обсудить. Большинству не понравилась идея создания подобного музея.

«Просто жесть. Лучше бы новую школу построили», — написал один из комментаторов во «ВКонтакте».

«Надеюсь, реконструкцию Освенцима делать не будут с газовыми камерами и крематорием. Вот, что у них в голове? Создайте познавательный центр естествознания, астрономии или географии. **** (ничего подобного — прим.ред.), вышки пулеметные, бараки!» — возмутился другой пользователь в Twitter.

«Карелия: плохие дороги, в больницах не хватает врачей, закрывают роддомы и морги. Благотворительные организации: Надо выделить деньги на бутафорский концлагерь», — написали под постом о строительстве.

В свою очередь в благотворительном фонде отметили, что история является не полем для информационной войны, а она необходима для сохранения памяти. Воссозданный концлагерь в фонде назвали своеобразным символом военных лет, над которым работали художники и декораторы.

«А также это один из эффективных способов привлечь внимание молодежи к изучению истории своего края и своей страны. Подобные реконструкции помогают напомнить о той цене, которые заплатили их предки, борясь каждый день за свободу, не только на полях сражений, но и в стенах лагерей», — подчеркнули в «Открытых возможностях».