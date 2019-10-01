Финские советы учителям Подмосковья

Система школьного образования Финляндии считается одной из лучших в мире. При этом образование обходится стране сравнительно дешево, а финны проводят в школе наименьшее количество времени в сравнении с остальным миром. 30 сентября создатель финской системы образования встретился с директорами подмосковных школ и рассказал о всех ее прелестях. Но прежде стоит подумать и о проблемах, которые уже проявились в Финляндии.

Паси Салберг — русским учителям

30 сентября в Подмосковье приехал Паси Салберг. Он провел семинар для директоров российских школ. У Паси Салберга столько регалий, что было бы слишком долго их перечислять. Самые говорящие — автор финской образовательной системы и профессор Гарвардского университета. Он учит как детей, так и учителей, исследует образовательные системы и помогает разрабатывать систему образования не только в Финляндии, но и во многих других странах.

Его книга — бестселлер 2013 года «Финские уроки 2.0» — получила награду Grawemeyer за идею, которая может изменить мир. Это отнюдь не первая и далеко не последняя премия Салберга, но, возможно, одна из самых говорящих.

Революционер мирового образования начал свой семинар в Подмосковье с задания — попросил российских директоров написать, что такое справедливость. Проверять пошел на галерку — туда, где традиционно прячутся двоечники. За неправильный ответ, точнее, за собственное понимание, как и всегда в финском образовании, ругать никого не стали. Только все вместе определились: справедливость — это равенство.

Самые разные дети должны получать равное количество внимания — никого нельзя выделять, считает Паси.

Важно сотрудничать: школам — с другими школами, педагогам — с коллегами. А родителям — со своими детьми Паси Салберг.

Паси Салберг уже приезжал в Россию в 2007–2008 годах. С тех пор, по его словам, в России очевиден прогресс — финское влияние постепенно улучшает российскую систему образования. Но пространство для стремлений еще однозначно есть.

Воспитание самостоятельности

Среднее образование в Финляндии составляет девять классов, еще три направлены на улучшение оценок и лицей или профессиональный колледж. При этом деление школ по качеству преподавания, нагрузке, углубленному изучению чего-либо не практикуется вовсе. Финны считают, что ребенка надо готовить к жизни, а не к экзаменам, поэтому вторых в финских школах нет — кроме одного, но и его результат в целом ничего не меняет, это скорее просто индикатор достигнутого уровня.

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Почти все школы в Финляндии государственные. Все государственное образование в Финляндии бесплатное, в него также входят обеды, экскурсии, школьный автобус, учебники, канцтовары и даже ноутбуки.

Для поддержания равенства учеников финская система образования запрещает школе и ее сотрудникам интересоваться деятельностью родителей — их социальный статус не должен влиять на отношение к ребенку. Единственное исключение — углубленное изучение изобразительного искусства, музыки или спорта, если у ребенка есть предрасположенность к одной из этих дисциплин.

Вообще финская система образования заточена на обучение тому, что может пригодиться в жизни — высшая математика, например, в разряд таких вещей не входит, как и многие другие вещи, на которые в России тратят сотни часов. Взамен детей учат тому, с чем им наверняка придется столкнуться, например, системе налогообложения. А если ребенку это не интересно, он волен сам выбирать себе занятие — заставлять учиться в Финляндии никто не будет.

Кроме того, что очень важно, в Финляндии абсолютно инклюзивная система образования — это значит, что все ученики — крайне одаренные и с особенностями развития — учатся вместе. А сравнивать учеников между собой учителям запрещено. Для каждого ученика составляется индивидуальная программа — в зависимости от сил и способностей.

Критика финской системы образования

Впрочем, сильные стороны системы образования могут стать и слабыми. Такой подход к ученикам — без различий — работает во многом потому, что в стране очень однородное население: оно практически не отличается по национальности, религии, культурным особенностям и уровню дохода.

Например, некоторые эксперты сходятся во мнении, что финский метод обучения лишает возможности развиваться отстающих учеников. Ведь в том случае, если ребенок не справился с заданием, ни плохих оценок, ни замечаний не последует, а значит, школьник может попросту перестать учиться упорнее и не стараться делать сложные задания.

Кроме того, вопрос отношений между учителем и учеником также можно назвать спорным. Ведь отсутствие субординации между ребенком и педагогом может быть некомфортным для последних, так как в подростковом возрасте школьники могут необдуманно оскорбить учителя.

После того как в 2017 году решением правительства премьер-министра Юхи Сипиля было сокращено финансирование школ, на поверхность всплыли большие огрехи в образовательной системе страны. Так, профессор Юсси Вялимаа — руководитель исследовательского центра, занимающегося вопросами образования, — поделил критические проблемы в финской школе на пять групп.

Прежде всего, среди школьников снизились показатели успеваемости по таким фундаментальным предметам, как чтение, математика и естествознание. Кроме того, была обнаружена путаница с критериями оценки. По словам Вялимаа, финские преподаватели не могли адекватно оценивать знания детей из-за недостаточно хорошо разработанных критериев выставления оценок.

В результате экономического кризиса качество образования в бесплатной средней школе снизилось, поскольку, в частности, у школы больше не было средств на новые учебники.

Далее, как оказалось, уровень знаний в финской школе все сильнее зависел от социально-экономического положения учеников. По этой причине классы чаще формировались в зависимости от успеваемости. Советник по вопросам образования Улла Лайне рассказывала, что у учеников возрастала даже разница в уровне знания родного языка. Уровень грамотности школьников из малообеспеченных семей был хуже, в то время как дети из обеспеченных семей сохранили свой уровень грамотности.