Время политической трусости финнов и шведов

Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО. Это произошло через полтора месяца после подачи заявок. Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в беседе с «360» рассказал о последствиях, которые ждут скандинавские страны после вступления в альянс. Помимо иллюзии фундаментальной безопасности, по оценке эксперта, государства ждет рост социального напряжения и даже смена правительств.

Далее — прямая речь.

Финляндия и Швеция пока еще юридически не члены НАТО. Еще будет согласие собираться в течение нескольких месяцев с других участников альянса. Как с Северной Македонией получилось? Почти год собирали все эти согласия для ратификации всех этих вступлений.

Да, формально их поздравили уже и Йенс Столтенберг (генсек НАТО — прим. ред.) сказал, что они уже имеют защиту от НАТО. Но тут еще есть большие вопросы, потому что Турция тут же подпрыгнула и сказала: «А мы имеем право наложить вето, потому что Швеция отказала в выдаче 74 противников Курдистана». Так что там тоже еще будут вопросы. Все будет нелегко и для Швеции с Финляндией тоже.

Натовские ништяки для новых участников

Но факт остается фактом. Ратификация началась. Что это значит для финнов и шведов. Дело в том, что сейчас время такой политической трусости, которая гонит страны в объятия каких-то союзов, временных или постоянных дружб. И вот ряд западных стран пришли к тому, что в НАТО, наверное, будет лучше, чем не в НАТО.

Даже такие северные европейские суровые парни поддались этой истории. Они получат все блага от НАТО в виде коллективной защиты и другие натовские ништяки. Безусловно, в ответ они в обязательном порядке станут плацдармом для офлайновых мероприятий, для потенциального размещения дивизионов НАТО

Швеция и Финляндия, понимая, куда они попали, и сами попросили НАТО о размещении [военного контингента]. Но они не понимают, какой социальный взрыв после этого будет. Пока же они получают оружие, боеприпасы и прочее, а также иллюзию фундаментальной безопасности.

Мы получаем увеличение прямых границ со странами НАТО в виде границы с Финляндией, а также то, что через территории Финляндии и Швеции натовские войска имеют право размещаться ближе к нашим северо-западным границам. В ответ мы будем укреплять границы. Напряжения будет много. Но с другой стороны, это понятное и в какой-то степени ожидаемое напряжение.

Закат стабильности

Проблема есть более глубокая и стратегическая, которая ждет эти две страны. Безусловно, в ближайшие годы там поменяются правительства, потому что оппозиционные силы что там, что там, конечно, проснутся. Ведь они понимают, какой социальный коллапс получится, помимо благ, которые обещают сегодняшние власти. Этим не может не воспользоваться политическая оппозиция. Поэтому их ждут серьезная политическая бойня, уход нынешних правительств Финляндии и Швеции и прочие политические реконструкции, а соответственно, рост социального напряжения.

Таким образом, страны, которые считали себя чуть ли не социалистическими примерами, они уходят в полосу экономической и прочей нестабильности. Но, видимо, их сегодняшние власти считают, что это того стоит. Но так точно не считают жители этих стран.