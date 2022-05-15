Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил об усилении военного присутствия в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность Швеции и Финляндии еще до вступления в альянс. Такие действия говорят о том, что у НАТО не хватает словесных аргументов о том, что Россия представляет для этих стран угрозу, поэтому и потребовалась такая демонстрация, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Далее — прямая речь собеседника «360».

Финляндию и Швецию обрабатывали 30 лет

Если мы говорим о присутствии НАТО в странах Прибалтики и Польше, а именно в этих странах присутствует на постоянной основе контингент альянса, то численность его составляет примерно 20 тысяч человек. Есть некоторое количество техники и бронетехники артиллерийской, на двух аэродромах — в Литве и Эстонии — также присутствует авиация стран НАТО. Это все, как вы знаете, началось после того, как НАТО посчитал, что Россия угрожает Прибалтике, а Прибалтика билась в падучей, говоря, что Россия вот-вот нападает, хотя Россия не собиралась этим заниматься.

Сами понимаете, для НАТО это ничего не значит. Они выдумывают повод для того, чтобы устроить театр военных действий возле наших границ. То же самое произошло и в случае с Финляндией и Швецией.

Источник фото: РИА «Новости»

НАТО уже давно пытался затащить эти две страны в свою орбиту, сделать их постоянными членами. Альянс провел огромную работу: в течение 30 лет они убеждали и образовывали военных из Финляндии и Швеции, учили в своих центрах и, видимо, там проводили определенную работу по вербовке. В результате мы получили, что военное руководство этих стран считает Россию главной угрозой, а единственным спасением видит членство в НАТО, хотя Россия четко дала понять, что так как эти страны нейтральные, им ничего не угрожает.

Сейчас это пытаются заявить и Финляндия, и Швеция — идет работа идет по дипломатической части, но насколько я наблюдаю тенденцию, эти все разговоры будут бесполезны, потому решение фактически принято.

Единственный, кто может воспрепятствовать принятию этого решения, — это сам финский и шведский народ, если они поймут, какой опасности они подвергаются в результате действий своих политиков и военачальников, которые ведут эти страны четким курсом вступления в блок НАТО.

Комбинация альянса

Источник фото: РИА «Новости»

Конечно же, мы дипломатическую работу прекращать не будем, но понимая, что Швеция и Финляндия все-таки вступят в НАТО, мы предполагаем и свои дальнейшие действия. То, что говорит Йенс Столтенберг о направлении неких дополнительных сил НАТО в Балтийский регион для того, чтобы защитить эти страны от возможной «российской агрессии», говорит о том, что не все так хорошо получается в этих странах.

Потому что, видимо, не хватает словесных аргументов по поводу агрессивности России. И раз не хватает аргументов, нужно продемонстрировать, что они уже вышли бороться с возможной угрозой, поэтому они и увеличивают контингент и свое присутствие в Балтийском регионе. Это еще параллельно связано с тем, что как раз в этом регионе сейчас начались военные учения и получается, что они сразу несколько событий увязывают в единое целое.

С одной стороны — проводят учения, с другой стороны — давят на Швецию и Финляндию, с третьей стороны — эти силы, которые прибыли на учения, изображают, как они усиливают присутствие НАТО для защиты этих стран. Вот такая комбинация.

Как поступать России?

В Балтику уже вошла часть кораблей НАТО. Это вертолетоносцы, корветы, фрегаты. То количество кораблей, которое они посчитали нужным для демонстрации своего присутствия и, как говорят, твердого намерения.

Несмотря на то, что их количество может варьироваться по-разному — это может быть и 20, и 30 кораблей, — картину безопасности для России это не меняет, потому что мы понимаем, что рядом с нами находятся недружественные государства, которые открыто через средства массовой информации выражают негативное мнение и намерения относительно РФ. Поэтому соответствующим образом мы и реагируем на эту ситуацию. Конечно же, в дипломатическом плане мы пытаемся объяснить, что [Финляндия и Швеция] допускают опрометчивые ошибки в военном плане. Мы, конечно, предпринимаем соответствующие мероприятия, которые должны способствовать безопасности не только России, но и нашего ближайшего союзника — Белоруссии.

Источник фото: РИА «Новости»

У нас и Западный военный округ, и Калининградская область выстроены с учетом угрозы, которую может представлять НАТО в ближайшей перспективе. Но если в НАТО вступят Швеция и Финляндия, то в течение года, когда они будут адаптироваться под условия НАТО и на их военных базах появятся военнослужащие альянса с военной техникой и вооружением, России нужно будет пересмотреть часть своих оборонных программ в ЗВО. То есть нам нужно будет это усилить направление воздушно-космической обороны, разместить поближе к границам с Финляндией части передового базирования, некоторые базы превратить обратно в военные. Например, ту же базу в Кронштадте сделать опять полноразмерной и полноценной военной базой. То есть такого рода мероприятия могут быть.