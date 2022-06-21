Финляндия отменит ковидные ограничения на въезд. Но россиянам легче попасть в страну не станет

Власти Финляндии решили снять все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Российским туристам больше не придется показывать на границе сертификат о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты. Но попасть в Финляндию легче не станет, так как прямых рейсов все еще нет, а сухопутная граница закрыта.

Отмена ограничений

Связанные с пандемией коронавируса ограничения перестанут действовать на финских границах с 30 июня.

«Пограничный контроль возвращается к допандемической ситуации. Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу», — сообщила пресс-служба МВД Финляндии.

Сейчас свободно посещать страну могут только те, кто приезжает из стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Все остальные обязаны предъявить на границе сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса — прививка должна быть сделана одобренным в Финляндии препаратом. Альтернативным документом может быть электронный сертификат ЕС о перенесенном заболевании или справка переболевшего вместе с подтверждением прививки хотя бы одной дозой вакцины.

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Туристы из России могут приехать в Финляндию и без одного из этих документов, но только по особой причине. Для въезда в страну потребуется наличие родственников на территории Финляндии, недвижимость, гражданство или ВНЖ. Полный список можно найти на сайте пограничной охраны. Также понадобится сдать ПЦР-тест до или после пересечения границы. Затем нужно будет сделать еще один анализ на третий-пятый день пребывания в Финляндии.

Как добраться из России

Попасть из Россию в Финляндию с помощью прямых рейсов нельзя, так как их отменили из-за санкций. Добраться можно только с пересадками в других странах. После отмены коронавирусных ограничений самый дешевый билет на самолет можно купить на воскресенье, 10 июля. За 24 275 рублей перелет для одного человека с багажом предлагают Uzbekistan Airways и Ryanair. Правда, в пути придется провести два дня 14 часов и 35 минут, пересаживаясь в Ташкенте и Риге. Рейс выполняется из Москвы в Хельсинки.

Самые быстрые рейсы выполняет авиакомпания Turkish Airlines. За 68 631 рубль можно попасть из России в Финляндию за 10 часов 15 минут. Стыковка рейсов происходит в Стамбуле. Вылет из аэропорта Внуково намечен на пятницу, 8 июля.

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Движение скоростных фирменных поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом отменили еще в конце марта. Составы пока не запустили, но из одного города в другой можно доехать на автобусах Lux Express и маршрутках. Билет в одну сторону обойдется примерно в 50 евро (более 2,9 тысячи рублей).

При этом нужно помнить, что с российской стороны сухопутная граница между Россией и Финляндией закрыта. Для ее пересечения должны быть веские причины — учеба, работа или лечение. Документы об этом потребуется показать пограничникам.

Для туристов могут открыть автобусные спа-туры, с помощью которых сейчас можно попасть в Эстонию. Компании предоставляют документы о необходимости прохождения лечения. Путешественники предъявляют их на границе и спокойно въезжают на территорию страны. Стоимость подобных путевок начинается от 15 тысяч рублей. В эту сумму входит проезд и двухдневное проживание в гостинице.