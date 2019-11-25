Сломанные наушники и поиски политики. Как прошел финал детского Евровидения-2019

В Польше завершился финал детского Евровидения. Россияне Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак заняли лишь 13-е место из 19 возможных. Традиционно в нашем проигрыше стали искать политику.

Финал детского Евровидения прошел в польском Гливице. Открывал конкурс 14-летний австралиец Джордан Энтони, написавший свою первую песню еще в семь лет. Перед началом конкурса он говорил, что участвует не ради победы, а ради того, чтобы вдохновить ровесников с помощью музыки.

Вторая исполнительниц, француженка Карла призналась, что лучшей для нее стала песня «Крылья» россиянки Полины Богусевич. В финале юная певица исполнила песню Bim Bam Toi о сложностях первой девичьей любви.

Третьими на сцене появились девятилетняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак. Ребята познакомились на конкурсе «Детская Новая волна 2019» и решили выступить дуэтом. Их песня A time for us призывает людей объединиться, чтобы справиться с угрожающими планете опасностями.

Во время первой репетиции мальчик так переволновался, что упал в обморок. Поэтому все остальное время неподалеку от него дежурили медики. Но в финале Ооржак держался более чем достойно. Лишь после выступления выяснилось, что в самом начале песни у подростка отключились ушные мониторы — он выступал без наушников.

У себя в Instagram комментировавшая конкурс Лера Кудрявцева предположила, что именно это стало причиной провала нашего дуэта. «У него полетели ушные мониторы, он показывал пальцем, но увы и ах, и во время выступления он их снял, а значит, не слышал самого себя. Это, к сожалению, случается», — сказала ведущая.

После них выступили 14-летняя жительница Северной Македонии Мила Москов, за ней — оперная певица Мелани Гарсия. Девушка стала первой за последние 13 лет испанской исполнительницей на детском Евровидении. Она заняли третье место.

Затем свои произведения исполнили 13-летний представитель Грузии Георгий Роташвили и 14-летняя белоруска Лиза Мисникова.

После них пришел черед Эрин Мэй их Уэльса, затем — блестящее выступление финалиста «Голоса» на Первом канале Ержана Максима. Ведущие шоу вспомнили скандал, сопровождавший российский конкурс, и выразили надежду, что в этот раз, голосование будет честнее.

Десятой с песней Suреrhеrо выступала Вики Габор. Благодаря ее выдающимся вокальным данным Польша во второй подряд раз выиграла конкурс. В 2018 году в Минске первое место зрители отдали Роксане Венгель.

После нее выходили ирландка Анна Кирни с песней Banshee о том, что любовь побеждает даже злых духов. Украинка София Иванько представила собственную песню The Spirit of Music. После ее мелодичной композиции танцпол буквально взорвал нидерландский подросток Мэтью.

Любопытный факт. 13-летняя представительница Армении Карина Игнатян родилась и выросла в Калуге — девочка имеет двойное гражданство. Ранее юная исполнительница достойно показала себя на шоу «Голос. Дети-4; и «Новая волна». На Евровидении певица заняла девятое место, чему, судя по заголовкам калужских изданий, оказались весьма рады ее земляки.

Кроме них, свои страны в конкурсе представили албанка Исея Чили, португалка Жоанна Алмейда, итальянка Марта Виола и сербка Дарья Врачевич.

Обида за проигрыш России

Россияне итогами конкурса остались недовольны.

Сам же Игорь Крутой сообщил, что российские конкурсанты выступили очень достойно, а итоги конкурса невозможно было предугадать из-за политического давления.

«Жизнь продолжается, уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов. Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений. Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости», — цитирует его слова ТАСС.

Впрочем, критиковали Евровидение не только пользователи соцсетей, но и музыкант Юрий Лоза, сообщают РИА «Новости». «Британцы все подмяли под себя. Никому не нужна эта победа, потому что победитель даже не имеет права проводить этот конкурс у себя дома на своем языке», — сказал он и получил камень уже в свой огород.