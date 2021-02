Пожилой любитель Beatles очаровал россиян знанием французского и верой в любовь. Он оказался бездомным алкоголиком

Бездомный дед из Томска стал любимчиком россиян после интервью местному телеканалу. Журналисты пытались узнать, верят ли томичи в любовь. И Виталий верит. А еще любит песни The Beatles, цитатой из песни которых и ответил на вопрос.

В Томске журналисты издания ТВ2 ходили по Ново-Соборной площади и спрашивали у прохожих, верят ли они в любовь. Люди отвечали по-разному, но внимание пользователей привлек 70-летний мужчина с шапке-ушанке и поношенной куртке.

На вопрос журналистки, нуждается ли любовь в материальных доказательствах, например подарках, он ответил: «„Can’t buy me love, everybody tells me so“, — Beatles пели. Любовь не купишь», — сказал Виталий.

Следующий вопрос журналистки был про празднование 14 февраля, и мужчина ответил, что проведет День всех влюбленных в компании книги о дзен-буддизме исследователя восточных религий Алана Уотса «Путь дзен». В конце интервью пенсионер добавил на французском, что его зовут Виталий.

«Permettez-moi de présenter. Je m’appelle Vitaliy („Позвольте представиться, меня зовут Виталий“, перевод с французского — прим. ред.)» — добавил мужчина, пускай и произнес первую часть фразы с ошибками.

Когда камера отдалилась, она запечатлела большой мусорный контейнер в руках Виталия. Из-за этого журналисты подумали, что он работает дворником.

Зрители пришли в восторг от Виталия. В комментариях под видео на YouTube они писали, что для них это было «самое жизнерадостное интервью» и что мужчина станет «мемом». В Instagram пользователи радовались, что, наконец, появились хорошие новости про простых людей. Из-за этого у некоторых «на душе спокойней стало». Другие уверены, что лучше этого видео в ближайшее время точно не будет.

Полиглот оказался бомжом

Журналисты издания «Подъем» выяснили, что Виталий не дворник. Он вообще нигде не работает. Что он делал на Ново-Соборной площади, никто не знает. Известно лишь, что он лечится от алкогольной зависимости в евангельской церкви Прославления. Причем религиозная организация находится вообще на другой стороне города, так что непонятно, как Виталий оказался на площади.

«Он бомж, ни телефона, ни документов. Живет при храме. Говорит, что есть родственники где-то в Сан-Франциско», — сказали «Подъему» в церкви.

По словам представителя церкви, Виталию предстоит пройти курс реабилитации. И даже предположили, что внезапно свалившаяся на мужчину слава этому только помешает.