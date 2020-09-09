«Оскар» окрасит фильмы в цвета флага ЛГБТ и поменяет расы. Что об этом думают за рубежом?

Американская киноакадемия установила новые стандарты для картин, которые собираются претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Начиная с 2024, они должны соответствовать критериям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. «360» выяснил, что это за стандарты и как к ним относятся за рубежом.

По данным с сайта киноакадемии, как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. Более того, хотя бы треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или же людьми с особенностями физического или ментального развития. При этом основная сюжетная линия работы должны быть связана с одной из этих групп.

Схожие требования есть и к съемочной группе, и к кинопроизводству, и к распространению фильма. То есть создатели картины должны дать возможность представителям перечисленных групп работать на ключевых творческих должностях. При этом фильм не должен следовать стандартам во всех сферах подготовки кино. Достаточно, чтобы в рамках правил работали два из четырех блоков, например, команда дистрибуции картины и съемочная группа.

Стандарты разработала специальная рабочая группа по образцу правил, принятых в Великобритании национальной академией кино.

Президент киноакадемии США Дэвид Рубин подчеркнул, что новые правила должны отражать разнообразие общества и аудитории, которая смотрит кино. По его мнению, вводимые стандарты станут катализатором для долгосрочных и существенных изменений в киноиндустрии. Для остальных номинаций остаются прежние правила, подчеркнула киноакадемия.

«Репрезентация имеет значение»

«В прошлом награды академии по праву подвергались критике за акцент на фильмах, снятых белыми мужчинами традиционной ориентации. Голливуд пытается продавать фильмы, которые могут иметь отношение к большинству потребителей. Однако белые гетеросексуалы Соединенных Штатов, которые ранее снимались в большинстве фильмов, со статистической точки зрения уже не являются таким уж демографическим большинством», — заявила в разговоре с «360» режиссер австрийского происхождения Селина Сондерманн.

По ее мнению, сегодня бессмысленно делать фильмы настолько монохромными с визуальной точки зрения. Нельзя забывать, что эти картины не остаются в Штатах, они распространяются по всему миру. «Оскар» может проходить в Лос-Анджелесе, но он влияет на всю мировую киноиндустрию.

Репрезентация имеет значение. В течение долгого времени я думала, что мне нужно измениться, чтобы стать похожей на людей, которых я видела на экране. А все должно быть иначе: люди вроде меня тоже должны иметь возможность сниматься в фильмах! Когда я говорю это как белая девушка, представьте, как могут себя чувствовать менее привилегированные люди Селина Сондерманн режиссер.

«Нападение на свободу слову»

Иначе считает другой собеседник «360» — британский политолог, музыкант и киноман Маркус Годвин. Он назвал новые правила очередным упражнением в пропаганде во времена восхваления политической корректности.

«Это и нападение на свободу слова, поскольку она не всегда представляет политически корректные идеи и мысли, которые хотят видят западные страны. Я вырос во времена старого Голливуда. И я помню, как в кино показывали темнокожих людей. Порой они были героями и исполняли главные роли. Посмотрите на „Криминальное чтиво“. Это, пожалуй, мой последний любимый фильм в Голливуде. И там один из главных героев — темнокожий», — заявил Годвин.

По его словам, на бумаге все эти правила выглядят справедливыми и честными, но вряд ли будут таковыми на самом деле. Если говорить об этнических меньшинствах, то собеседник «360» не уверен, что они нуждаются в этой репрезентации. Что до представителей нетрадиционной ориентации, то это уже получится некая пропаганда, считает британец.

Предполагаю, что чем более строгим будет становиться Голливуд, тем больше людей начнут создавать кино за его пределами. Люди хотят иметь свободу творческого выражения. Они не хотят попадать в рамки Маркус Годвин.

Если уж говорить о дискриминации в Голливуде, то там существует дискриминация против русских и ортодоксальных христиан, отметил Годвин. Но об этом ничего не сказано в правилах.

«Публика может устать от навязанной толерантности. Такие правила могут привести к упадку и деградации репрезентации, а не к ее улучшению. Мне кажется, это уже происходит. Эта политическая корректность стала слишком агрессивной», — заключил собеседник «360».