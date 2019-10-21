Кто бы мог подумать, что одна фраза может ополчить миллионы поклонников вселенной Marvel против мастодонта и гуру киноиндустрии Мартина Скорсезе. Волна критики накрыла знаменитого режиссера после слов о том, что картины о супергероях — «не кино». Масло в огонь подлил американский режиссер Фрэнсис Коппола, поддержавший мнение о несостоятельности фильмов по мотивам комиксов. А чью сторону в этом противостоянии займут российские киноделы — выяснил «360».

Волна хейта

Любители провести вечер за попкорном и хорошим кино разделились на два лагеря после выступления Мартина Скорсезе. Великий режиссер затронул тему кинокомиксов и заявил, что работы Marvel и не кино вовсе.

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«Я такое не смотрю. Знаете, я пытался, но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений. Это не киноискусство», — сказал великий режиссер.

В Сети только ленивый не кинул тапком в Скорсезе. Все поклонники вселенной супергероев кинулись писать тысячи комментариев, что он не прав.

«Он стар и, скорее всего, никогда не видел, как много поклонников Marvel вдохновлены их фильмами. Обратите внимание, сэр, просто обратите внимание на число фанатов», — написала одна из пользовательниц.

«Когда последний раз он снимал фильм, собравший миллиарды долларов?» — возмутился молодой человек, намекая на успех компании.

Поддержать Скорсезе решил его коллега Фрэнсис Коппола, но выступивший с уже более резкими словами.

«Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы хотим чему-то научиться у кино, мы ожидаем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение. Я не знаю, что кто-то получает что-то от просмотра одного и того же фильма снова и снова. Он не сказал, что эти фильмы отвратительны, а я говорю, что это так», — сказал режиссер.

Комиксы — жвачка?

Несмотря на всю критику в социальных сетях, режиссер, сценарист и общественный деятель Григорий Амнуэль в разговоре с «360» полностью поддержал позицию «великого мэтра». По его словам, компьютерное кино — это не кино. У комиксов есть свои плюсы, но они не имеют никакого отношения к кинематографу. Режиссер объяснил свои слова примерами из кулинарии.

«Комиксы — это, как жвачка. Вы ее пожевали, выплюнули, это на какой-то период заняло ваше время, вы напомнили какие-то свои вкусовые рецепторы, но сытости от жвачки не бывает. Сравнить это с едой в хорошем ресторане у хорошего повара никак нельзя. Если блюдо вас особенно поразило, то остается у вас в памяти надолго, а иногда и навсегда», — считает Григорий Амнуэль.

Схожие взгляды оказались и у кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств России Владимира Аленикова.

«Кино как искусство уже практически ушло из кинотеатров. Кино очень поглупело в последние пару десятилетий, потому что основными посетителями залов стали дети и подростки. Если раньше в кино ходили люди взрослые и среднего поколения, то сейчас они туда не ходят», — заверил он в разговоре с «360».

Как отметил Алеников, сейчас прокатчики стали ориентироваться больше на детей и подростков, которых нельзя назвать самыми «смышлеными зрителями». Именно поэтому началась такая безумная мода на комиксы, которые не столько искусство, сколько просто зрелище.

«Это аттракционное кино, если можно так выразиться. С этой точки зрения оно мыслящим людям неинтересно, но зато развлекает подростков, отсюда и бешено развивается этот жанр. Вторая проблема, что очень мало свежих идей, поэтому стали экранизировать комиксы. К искусству серьезному это все никакого отношения не имеет», — пояснил режиссер.

При этом Алеников, будучи представителем старой школы, отметил все же, что кинокомиксы могут быть впечатляющими. Он вспомнил недавно вышедшего «Джокера», снятого как раз по мотивам таких рисовок.

«Поразителен феномен фильма „Джокер“, когда вроде бы в основе была идея из комикса и персонаж взятый из комиксов, а сделали серьезнейший трагический фильм, который никакого отношения к развлечению и подросткам не имеет. Этот фильм выламывает абсолютно из всех привычных рамок <…> Вот это удивительно, что все-таки на почке комиксов вдруг выросло настоящее кино. Такое произошло впервые на моей памяти», — поделился он.

Чего-то не понимать — не плохо

Похоже, что далеко не все разделяют критикующих Скорсезе и Кополла. Но «360» узнал мнение еще одного эксперта кино — режиссера таких фильмов, как «Елки 2» и «Черная молния» Дмитрия Киселева. Он признался, что тоже не испытывает большого восторга от фильмов Marvel, но смог выделись для себя два наиболее стоящих.

Как рассказал Киселев, все новинки в жанре кинокомикс он смотрит для того, чтобы понимать тренд. Это профессиональный интерес, так как такие ленты собирают большие кассы и залы.

«Каждый раз я убеждаюсь, что со зрителем мы на разных полюсах. За исключением фильма „Стражи Галактики“, который был с той степенью юмора и драматургии, которая была мне интересна. Мне понравилась экранизация, но это в чистом виде интертеймент. Фильм не нужно расценивать как какое-то глубокое кино, но это очень хорошая, бодрая подача», — сказал он.

Говоря о нашумевших «Мстителях» режиссер заметил, что вся истерия просто раздута. А вот фильм, на который стоит обратить внимание — «Джокер». Тут Киселев полностью согласился со своим коллегой.

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«В начале „Джокера“ нет заставки DC. Не зря ее там нет, потому что фильм вываливается из их концепции. Они сами себя дистанцируют, насколько я понял, от причастности к этому продукту. Конечно, если говорить про „Джокера“, то для меня это кино с большой буквы. Это абсолютно серьезный, насыщенный смыслами и прекрасной актерской игрой продукт. Он несет в себе идею, несет мысли», — рассказал Киселев.

По его мнению, всегда если у продукта есть потребитель, то он нужен. Карусели или аттракционы, с которыми Скорсезе сравнил проекты Marvel, не имеют никакой моральной нагрузки, но дети их обожают.

«Вопрос скорее в другом — как это понять. Я пытаюсь понять, в чем феномен этого успеха и массовой истерии, но я его не понимаю. Соответственно, если я этого не понимаю, это не значит, что это плохо», — заключил Киселев.

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