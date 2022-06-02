Фильмы без «бешеной кассы». Спасет ли кинотеатры государственная поддержка

Российские кинотеатры получат финансовую поддержку от государства. Однако кинопрокатчики считают, что это не спасет индустрию. Нужны более глобальные и долгоиграющие меры, чтобы не только удержаться на плаву, но и развиваться. «360» разбирался, смогут ли кинотеатры выжить без голливудских фильмов.

Кинотеатры оказались в затруднительном положении после приостановки проката картин голливудскими мейджорами Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount в марте этого года. Выручка упала, ситуацию оценивали как критическую, однако кинопрокатчики смоли встать на ноги. Поддержку оказывает и государство, о чем и заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

«Поддержка будет… Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег», — сообщил он.

Агонии не будет

Российская киноиндустрия активно ищет способы привлечь зрителя к широкому экрану. В прокат пускают фильмы повторно, вытаскивают из закромов малоизвестные, но потенциально привлекательные картины. Об этом «360» рассказал киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин. Он отметил, что выручка кинотеатров ужасно просела в пандемию, и нынешняя ситуация сильно подкосила кинопрокатные компании. Однако в прокате стали появляться картины, которые раньше можно было увидеть только в интернете.

«Происходит то, о чем я говорил еще в феврале–марте, что надо вытаскивать с интернета те картины, которые явно имеют зрительский потенциал, но известными не стали. И вдруг я смотрю: да, стали вытаскивать, не боясь того, что, может быть, зритель их видел в интернете», — заявил киновед.

Часто бывает, что картина не попадает в прокат по разным причинам, но в России снимают много фильмов — их нужно показывать на большом экране. Раньше в прокат не пускали порядка 60% картин, сейчас же они найдут свою аудиторию зрителей на большом экране, пояснил Шпагин.

«Понятно, что они не соберут бешеную кассу, но какую-то соберут, хуже не будет», — считает Шпагин.

Кинокритик подчеркнул, что кинобизнес «не загнулся, и не находится «в стадии накрывания медным тазом». Шпагин признал, что состояние критическое, но глобальных и нерешаемых проблем нет. Во-первых, потому что все-таки не все американские фильмы ушли из проката: это важно, так как они приносят большую часть прибыли. Во-вторых, стало выходить много российских картин.

Зритель идет в кинотеатр, потому что должен хоть что-то посмотреть на большом экране. Ему хочется зрелища, необязательно какого-то ахового, а просто нормального Александр Шпагин

Голливуд не панацея

Киновед предложил хорошую инициативу для поддержки киноиндустрии — показывать сокращенные версии веб-сериалов как полнометражный полноценный фильм. Критик считает веб-сериалы передовым видом киноискусства. Он уверен, что таким образом можно поддержать на плаву кинотеатры и увеличить интерес к сериалам на веб-платформе. Шпагин предложил провести эксперимент, чтобы понять, как отреагируют зрители на такую инициативу.

«По идее, это была бы правильная практика. Но если это не пойдет, что тоже может быть, а наоборот, погасит интерес зрителей к сериалу, тогда значит этого делать не надо», — отметил Шпагин.

Киновед высказал мнение, что нужно обратить внимание на европейские картины, которых в России очень мало в прокате. Также стоит найти ниши для азиатских фильмов. Много фанатов иранского кино, корейский кинематограф очень сильный и зрелищный.

«В прокате все больше казахских картин, они прикольные на русском языке. Реальность как у нас, но более стебная всегда. В целом казахский кинематограф лучше нашего, хоть и немного однообразный», — добавил Шпагин.

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Капля в море

Энтузиазм кинокритика поддерживают не все в киноиндустрии. Председатель правления Межрегионального независимого профессионального союза актеров театра и кино, режиссер Денис Кирис считает, что любой поддержки будет мало, и она лишь капля в море. Оставшиеся американские фильмы не обеспечивают проката, пока недостаточно сильно развита и российская кинопромышленность. Более 30 лет рынок строился не на отечественной продукции, прибыль приносили голливудские картины. И продиктовано это рынком.

«Голливуд приходил сюда, вкладывал огромные деньги, в рекламные компании. Наш отечественный продакшн себе такого позволить не мог, и наш контент не особо пользовался спросом. Если взять рынок, любая поддержка это ничтожно мало, капля в море», — считает режиссер.

Искусство большого экрана — это искусство кино. <…> Эта ситуация сыграла в сторону возврата к нашим ценностям, к нашему кино. Оно вернется на широкий экран. Молодежь познакомится с хорошими фильмами, которые несли хорошее, доброе, вечное, поднимающее морально-нравственные проблемы, которые сейчас, к сожалению, не особо часто поднимаются Денис Кирис

Денис Кирис предложил начать реставрировать детские и юношеские картины, которых сейчас практически нет на широком экране. По его мнению, это не только частично компенсирует уход большого количества голливудских картин, но и поможет вернуть истинно русские ценности.

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Дайте денег — не сработает

Режиссер считает, что необходимо пересмотреть нормативную базу российского законодательства. Он предложил освободить отечественных кинопроизводителей от налогового бремени на пять лет, чтобы они смогли выбраться и встать на ноги. Кирис уверен, что налоговые каникулы будут способствовать развитию киноиндустрии, компании смогут вкладывать деньги не только в производство, но и в прокат, рекламу.

Эксперт критично отозвался о российском кино как бизнесе. Кирис считает, что пока он находится в зачаточном состоянии — нет статистики, аналитики и понимания кинобизнеса. Поэтому денежные вливания в индустрию не помогут ее спасти.