Фильмы без «бешеной кассы». Спасет ли кинотеатры государственная поддержка
Как господдержка поможет кинотеатрам выжить без голливудских фильмов
Российские кинотеатры получат финансовую поддержку от государства. Однако кинопрокатчики считают, что это не спасет индустрию. Нужны более глобальные и долгоиграющие меры, чтобы не только удержаться на плаву, но и развиваться. «360» разбирался, смогут ли кинотеатры выжить без голливудских фильмов.
Кинотеатры оказались в затруднительном положении после приостановки проката картин голливудскими мейджорами Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount в марте этого года. Выручка упала, ситуацию оценивали как критическую, однако кинопрокатчики смоли встать на ноги. Поддержку оказывает и государство, о чем и заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
«Поддержка будет… Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег», — сообщил он.
Агонии не будет
Российская киноиндустрия активно ищет способы привлечь зрителя к широкому экрану. В прокат пускают фильмы повторно, вытаскивают из закромов малоизвестные, но потенциально привлекательные картины. Об этом «360» рассказал киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин. Он отметил, что выручка кинотеатров ужасно просела в пандемию, и нынешняя ситуация сильно подкосила кинопрокатные компании. Однако в прокате стали появляться картины, которые раньше можно было увидеть только в интернете.
«Происходит то, о чем я говорил еще в феврале–марте, что надо вытаскивать с интернета те картины, которые явно имеют зрительский потенциал, но известными не стали. И вдруг я смотрю: да, стали вытаскивать, не боясь того, что, может быть, зритель их видел в интернете», — заявил киновед.
Часто бывает, что картина не попадает в прокат по разным причинам, но в России снимают много фильмов — их нужно показывать на большом экране. Раньше в прокат не пускали порядка 60% картин, сейчас же они найдут свою аудиторию зрителей на большом экране, пояснил Шпагин.
«Понятно, что они не соберут бешеную кассу, но какую-то соберут, хуже не будет», — считает Шпагин.
Кинокритик подчеркнул, что кинобизнес «не загнулся, и не находится «в стадии накрывания медным тазом». Шпагин признал, что состояние критическое, но глобальных и нерешаемых проблем нет. Во-первых, потому что все-таки не все американские фильмы ушли из проката: это важно, так как они приносят большую часть прибыли. Во-вторых, стало выходить много российских картин.
Зритель идет в кинотеатр, потому что должен хоть что-то посмотреть на большом экране. Ему хочется зрелища, необязательно какого-то ахового, а просто нормального
Александр Шпагин
Голливуд не панацея
Киновед предложил хорошую инициативу для поддержки киноиндустрии — показывать сокращенные версии веб-сериалов как полнометражный полноценный фильм. Критик считает веб-сериалы передовым видом киноискусства. Он уверен, что таким образом можно поддержать на плаву кинотеатры и увеличить интерес к сериалам на веб-платформе. Шпагин предложил провести эксперимент, чтобы понять, как отреагируют зрители на такую инициативу.
«По идее, это была бы правильная практика. Но если это не пойдет, что тоже может быть, а наоборот, погасит интерес зрителей к сериалу, тогда значит этого делать не надо», — отметил Шпагин.
Киновед высказал мнение, что нужно обратить внимание на европейские картины, которых в России очень мало в прокате. Также стоит найти ниши для азиатских фильмов. Много фанатов иранского кино, корейский кинематограф очень сильный и зрелищный.
«В прокате все больше казахских картин, они прикольные на русском языке. Реальность как у нас, но более стебная всегда. В целом казахский кинематограф лучше нашего, хоть и немного однообразный», — добавил Шпагин.
Капля в море
Энтузиазм кинокритика поддерживают не все в киноиндустрии. Председатель правления Межрегионального независимого профессионального союза актеров театра и кино, режиссер Денис Кирис считает, что любой поддержки будет мало, и она лишь капля в море. Оставшиеся американские фильмы не обеспечивают проката, пока недостаточно сильно развита и российская кинопромышленность. Более 30 лет рынок строился не на отечественной продукции, прибыль приносили голливудские картины. И продиктовано это рынком.
«Голливуд приходил сюда, вкладывал огромные деньги, в рекламные компании. Наш отечественный продакшн себе такого позволить не мог, и наш контент не особо пользовался спросом. Если взять рынок, любая поддержка это ничтожно мало, капля в море», — считает режиссер.
Искусство большого экрана — это искусство кино. <…> Эта ситуация сыграла в сторону возврата к нашим ценностям, к нашему кино. Оно вернется на широкий экран. Молодежь познакомится с хорошими фильмами, которые несли хорошее, доброе, вечное, поднимающее морально-нравственные проблемы, которые сейчас, к сожалению, не особо часто поднимаются
Денис Кирис
Денис Кирис предложил начать реставрировать детские и юношеские картины, которых сейчас практически нет на широком экране. По его мнению, это не только частично компенсирует уход большого количества голливудских картин, но и поможет вернуть истинно русские ценности.
Дайте денег — не сработает
Режиссер считает, что необходимо пересмотреть нормативную базу российского законодательства. Он предложил освободить отечественных кинопроизводителей от налогового бремени на пять лет, чтобы они смогли выбраться и встать на ноги. Кирис уверен, что налоговые каникулы будут способствовать развитию киноиндустрии, компании смогут вкладывать деньги не только в производство, но и в прокат, рекламу.
Эксперт критично отозвался о российском кино как бизнесе. Кирис считает, что пока он находится в зачаточном состоянии — нет статистики, аналитики и понимания кинобизнеса. Поэтому денежные вливания в индустрию не помогут ее спасти.